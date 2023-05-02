Древняя Русь и Святая Земля – эпоха Крестовых походов Хотя русские ратники не участвовали в западноевропейских походах на Ближний Восток, многие были свидетелями деятельности крестоносцев. Свои наблюдения они фиксировали в путевых заметках, получивших название «Хождений».

Хотя русские ратники не участвовали в западноевропейских походах на Ближний Восток, многие были свидетелями деятельности крестоносцев. Свои наблюдения они фиксировали в путевых заметках, получивших название «Хождений».

«Город Иерусалим стоит в дебрях, около него высокие каменные горы. Когда подходишь близко к городу, то сперва виден столп Давидов, а затем, пройдя еще немного, видны Елеонская гора, церкви Святая Святых и Воскресения, где хранится гроб господен, а затем видится весь город» . Такое описание Святой Земли оставил в начале XII века русский паломник игумен Даниил. Хотя в истории Древней Руси словосочетание «крестовые походы» связано преимущественно с натиском немецких рыцарей на новгородские земли, события, происходившие в Палестине в XI – XIII веках частично коснулись и русских княжеств.

Могли ли русские дружинники воевать на Святой Земле?

Между официальным крещением Руси и началом крестовых походов, которое датируется 1096 годом, прошло около ста лет. В это время христианство лишь закреплялось в русских землях: крещение сопровождалось восстанием волхвов, волнениями на дальних рубежах. Помимо этого, Русь была занята борьбой с кочевниками, наседавшими на южные границы. Поэтому воззвание папы Римского Урбана II и начало боевых действий на Ближнем Востоке, в котором приняли участие и византийцы, обошли Древнерусское государство стороной.

Тем не менее, информация о Святой Земле и основные события Первого крестового похода отражены в русских письменных памятниках той эпохи. Сведения о священных христианских местах проникают на Русь через переводную греческую литературу, в которых содержались рассказы из ранней истории учения Христа. В них читатель мог познакомиться с городами Сирии, Палестины, Антиохии, однако письменных свидетельств о том, что какой-либо светский уроженец Киева, Новгорода, Изборска и других городов посещал Святую землю, не имеется.

Также нет никаких указаний на то, что русские дружинники приняли участие непосредственно в походе. Правда, известны весьма любопытные сведения, которые можно почерпнуть из европейских источников. Так, в «Истории Иерусалима и Антиохии», созданной в XIII веке, говорится о том, что в осаде Никеи 1097 года приняли участие некие «русы». Современные исследователи со скепсисом относятся к этому сообщению. Гипотетическое присутствие русских воинов на Святой Земле можно объяснить лишь следующим образом: они служили византийскому императору и в составе корпуса поддержки были отправлены на помощь крестоносцам.

Возможность же отправки русских отрядов на помощь своим европейским собратьям по вере решительно отвергается: слишком много было проблем на границах, да и сами Ярославичи вели стычки между собой, так что дружины были нужнее здесь, чем за тысячи километров вдали от дома.

Тем не менее, русские бывали на Святой Земле в это время. И это подтверждается письменными источниками.

Паломники на Ближнем Востоке

Впервые о паломниках, отправленных в Иерусалим, говорится в Никоновской летописи. Согласно сообщению от 1001 года, князь Владимир послал людей в христианские центры для того, чтобы церковники увидели «церковное благолепие» и переняли опыт своих коллег. По всей видимости, паломничество продолжилось, и позднее люди покидали свои дома для путешествий в Палестину не только по воле «начальства», но и по собственным побуждениям. В житии Феодосия Печерского говорится о том, что главный герой этого произведения, будущий преподобный, ещё в детстве слышал рассказы о Святой Земле и лично видел Курске, своём родном городе, паломников, возвращавшихся из Иерусалима. С этих пор мальчик загорелся желанием тоже отправиться в это далёкое путешествие, однако преподобному Феодосию не суждено было побывать на Ближнем Востоке.

Это удалось другому известному церковному деятелю Древней Руси, игумену Дмитриевского монастыря и бывший глава Киево-Перерской обители Варлааму. В 1062 году он возглавил делегацию церковников, отправившуюся в Иерусалим, дабы прикоснуться к святым местам. После этого Варлаам приехал в Константинополь для ознакомления с греческими книгами. До Руси он не доехал, скончавшись во Владимире-на-Волыни.

Спустя почти полвека после Варлаама в Палестину отправился монах Даниил, оставивший после путешествия описание увиденного. «Житие и хождение игумена Даниила» - первое произведение древнерусской литературы, написанное от первого лица и посвящённое паломничеству в Святую Землю. Монах побывал на Ближнем Востоке в самом начале XII века. Точной датировки его путешествия нет: версии варьируются от 1104 до 1108 годов. Примечательно, что паломник был принят самим иерусалимским королём Болдуином I, причём монарх явно выказывал гостю своё расположение. Исследователи выдвигают гипотезу о том, что поездка Даниила несла в себе не только духовные цели. Вместе на Святую Землю также отправились светские лица, и, вполне возможно, что они обсуждали с королём Иерусалима его отношение к православию в целом и паломникам в частности. Эта версия также подтверждается тем, что за несколько лет до этого антипапа Климент III отправлял на Русь своё посольство, которое поднимало вопрос об объединении церквей.

Были ли такие цели или нет – но путешествие Даниила и его сочинение, созданное по его итогам, являются важным историческим источником о внешних связях Древней Руси.

В последующие годы количество паломников, желавших посетить Святую Землю, неуклонно росло. Во второй половине XII века в Иерусалим отправляется полоцкая княжна Ефросинья (там она, заболев, скончается). О паломничестве же говорится в известной былине «Сорок калик с каликою», в которой описывается паломничество нескольких десятков новгородцев, также имевшее место быть примерно в то же время.

Новые крестовые походы

В конце XII века крестоносцы потеряли контроль над Иерусалимом. Спустя некоторое время активность рыцарей Креста возросла в Европе: начались крестовые походы против славянских племён южного побережья Балтийского моря, балтов, эстонцев и финнов. В первой половине XIII века ударам крестоносцев подверглась и Русь. Вместе с нашествием татаро-монголов это означало временный перерыв в паломничестве на Святую Землю – путешественникам попросту было опасно отправляться в такую дальнюю и тяжёлую дорогу.

Однако вскоре поездки в Иерусалим и другие города Ближнего Востока возобновились. Церковные деятели, простые монахи и любознательные русичи поклонялись священным местам, в которых уже давно не было европейских крестоносцев. Многие из них оставляли описания своих путешествий, также, как и Даниил, называя их «Хождениями». Они оставляли интересные сведения, как, например, дяьк Троице-Сергиева монастыря Зосима вначале XV века: «И если кто дойдет до Иерусалима, то за пределы Иерусалима никто не может пойти из-за обозленности арабов, которые избивают немилостиво» . Позднее связи Руси и православного Востока приведут к прямому покровительству.