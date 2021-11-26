ГОСУДАРСТВО

Госуда`рство. Множество теорий и определений Г. и государствогенеза исключают возможность на со-временном уровне научного знания дать Г. одну четкую дефиницию. «…Можно утверждать, что в подавляющем большинстве современных теорий оно ( государство . — Авт.) рассматривается как система специализированных и централизованных институтов управления обществом, к чему нередко добавляется узаконенное право Г. на применение насилия как его важнейшая характерная черта» (Д. М. Бондаренко). Под Г. нередко понимают не только систему политических институтов, но и тип общества, которому она адекватна. Для Г. как системы институтов характерна иерархичность (противопоставленное так называемой прямой демократии раннепервобытных обществ положение власти отдельно от общества и «над» ним даже при возможной выборности власти и общественного контроля над ней; иерархическая организация самого аппарата власти), специализированные институты управления и должностей; монополия на большинство легальных видов насилия и силового давления в обществе; преобладание территориальной системы организации над родовой (или полное исчезновение последней). Нередко к числу признаков Г. относят его существование за счет общества путем тех или иных принудительных сборов с его членов (дань, полюдье , налоги). Для отличения Г. от вождества (иной и более ранней формы потестарной организации) предлагаются такие критерии: «если в вождествах руководство осуществляется общими региональными институтами, в государствах возросший уровень интеграции требует... специализированных региональных институтов… С ростом разработанности аппарата управления приходит и рост стратификации. Теперь элиты не связаны узами родства с населением, которым управляют…» (А. Джонсон, Т. Ёрл). Для Древнего Востока характерно большое разнообразие типов Г. Большинство их сформировалось на основе вождеств, в том числе сложных вождеств (и их составных частей после распада их самих) и представляло собой монархии с формально ничем не ограниченной властью правителя (и почти всегда его сакрализацией). Однако лишь в исключительных случаях официальная концепция ставила царя и его волю выше общественной нормы (так называемая восточная деспотия — держава Ахеменидов с последней трети VI в. и другие, эллинистические царства). В большинстве случаев правитель считался лишь верховным исполнителем нормы и официальная традиция предусматривала допустимое устранение его силой (без формализованной институционализации такового) в случае чрезвычайных нарушений им нормы, в том числе прав общинного самоуправления. Часто существовали и институты (храмовые корпорации , советы сановников при царе, реже — еще и общинные организации), ограничивавшие власть правителей на деле (в виде исключения — и формализованно, как в Хеттском царстве при Телепинусе и в начале Ранне-ханьского периода в Китае). В большинстве случаев существовало ограниченное самоуправление городских и сельских общин. Намного реже встречались аристократические или олигархические республики (некоторые государства Индии, Карфаген и пр.), возникавшие либо прямо из самоуправляющихся догосударствен- ных обществ, либо за счет ослабления и устранения царской власти. Видимо, на границе таких республик и монархии стояли некоторые «номовые» государства, где правитель приближался к роли верховного магистрата при представляющем прежде всего общинное самоуправление совете (например, некоторые мелкие «города-государства» Месопотамии III — начала II тысячелетия до н. э.). В античных обществах эпохи их расцвета доминировал иной тип потестарной организации — полис (цивитас) — «античная гражданская община» (обычно демократическая или олигархическая республика ), о принадлежности которой к разряду Г. ведутся дискуссии (как правило, их относят к Г. в силу наличия системы специализированных институтов управления и должностей). Этот тип сменил ранние античные монархии с сильной ролью аристократических родов в результате ликвидации царской власти аристократией и последующим ростом политической активности, политических прав и институционального оформления интересов рядовых членов общины. Особо надо отметить случаи, когда античная гражданская община возглавляла большую политию, включавшую множество подчиненных ей на разных началах политических единиц и территорий, в том числе других гражданских общин (Афин-ская архэ, Римско-италийская держава IV—I вв. до н. э.). На основе таких политий, а также в результате покорения обычными царствами гражданских общин возникали античные автократии (эллинистические, Ранняя и Поздняя Римская империя ). Их отличительными чертами были самоуправляющиеся гражданские общины под властью автократов, а в некоторых случаях (Ранняя империя ) — еще и рудименты республиканского строя на высшем уровне ( сенат и официальная идеология в ранней Римской империи), однако по основным чертам они становились подобны абсолютным монархиям Востока. О дальнейшей эволюции института Г. и трактовках этой эволюции см.: Абсолютизм, Государство всеобщего благоденствия, Империя , Коммунизм, Композитарная монархия , Конституционная монархия , Национальное государство , Республика , Сословно-представительная монархия , Социализм, Феодализм. Лит.: Claessen H. J. M., Skalnik P. The Early State. Hague, 1978; Johnson A. W., Earle T. The Evolution of Human Societies: From Foraging Group to Agrarian State. 2nd ed. Stanford (Ca.), 2000; Раннее государство , его альтернативы и аналоги / Под ред. Л. Е. Гринина, Д. М. Бондаренко, Н. Н. Крадина, А. В. Коротаева. Волгоград, 2006; Бондаренко Д. М., Немировский А. А. Правитель и его подданные: социокультурная норма и ограничения единоличной власти. М., 2009.