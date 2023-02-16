Дипломатия Древней Руси и Европы: войны и династические браки История Древнерусского государства тесно связана не только со степью и Византией, но и с Европой. Рюриковичи активно взаимодействовали с западными соседями, а двор киевского князя часто становился родным домом для отпрысков знатных европейских фамилий.

История Древнерусского государства тесно связана не только со степью и Византией, но и с Европой. Рюриковичи активно взаимодействовали с западными соседями, а двор киевского князя часто становился родным домом для отпрысков знатных европейских фамилий.

С самого момента своего образования в IX веке Древнерусское государство стало важной частью дипломатической жизни Европы. Контакты не ограничивались Скандинавией, Византией и соседними славянскими племенами – с Русью контактировали и западноевропейские государства.

Русь и Скандинавия

Во все времена двигателем взаимодействия государств друг с другом были торговые пути. Восточнославянские и финно-угорские племена, составившие ядро Древнерусского государства, не были исключением. Пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы» сделали территорию Восточно-Европейской равнины связующим звеном между Западом и Востоком.

Наиболее близкими к славянам были викинги. Первый летописный новгородский князь Рюрик, согласно«Повести временных лет», был выходцем из Скандинавии, а сама «Гардарика» («страна городов») часто фигурирует в исландских сагах. Они же рассказывают нам о приключениях знатных викингов, прибывавших на Русь и часто остававшихся при дворе князей. Так, во время борьбы Ярослава с Святополком на стороне первого воевал потомок Харальда Прекрасноволосого Эймунд Рингссон.

Именно с Ярослава Мудрого началась традиция заключения династических браков с представителями скандинавских королевств, к тому времени также принявших христианство. Он женился на дочери короля Швеции Олафа Шётконунга Ингигерде. Его дочь Елизавета вышла замуж за норвежского государя Харальда Сурового. Другой известный брак состоялся уже в следующем столетии. Правнук Ярослава Мудрого и сын Владимира Мономаха Мстислав Великий взял в жёны дочь шведского короля Инге Христину. Две дочери от этого брака, в свою очередь, отправились в Скандинавию. Ингеборга стала женой сына датского короля Эрика I, Кнута, а Мальмфрида переехала в Норвегию, где связала свою судьбу с королём Сигурдом Крестоносцем.

Тесные связи Руси и Скандинавии позволяли избегать масштабных конфликтов, однако после начала удельного периода шведские отряды всё чаще стали появляться на северо-западных рубежах Новгородской земли. Начался этап долгого противоборства боярской республики и скандинавского королевства.

Польша и Венгрия – ближайшие соседи на западе

Контакты Древней Руси, конечно, не ограничивались только скандинавскими странами. С образованием единого государства проблемной зоной стало русско-польское пограничье. Исследователи отмечают, что первые конфликты за торговые пути в Чехию и Поморье начались ещё задолго до объединения Вещим Олегом Руси. Но первым задокументированным конфликтом с поляками значатся походы князя Владимира Святославича в 980-е годы. Их результатом стало присоединение к Древнерусскому государству Червенских городов.

Однако уже во время следующей смуты, когда за киевский престол боролись Ярослав и Святополк Владимировичи, поляки смогли вернуть эти территории. Польский князь Болеслав принял непосредственное участие в русской междоусобице, поддержав Святополка и даже заняв на некоторое время Киев. Однако после восстания населения он был вынужден оставить город, попутно прихватив с собой казну. Ярослав Мудрый в скором времени исправил положение, вновь завоевав Червенские города.

Создаётся впечатление, что Польша и Русь всегда враждовали, однако это не совсем так. Тот же Ярослав после возвращения земель, присоединённых ещё при Владимире Святославиче, вскоре установил хорошие отношения с польским королём Казимиром I. Дружба была закреплена женитьбой поляка на сестре Ярослава Марии. Потомки Мудрого князя участвовали в военных кампаниях Польши против Чехии, поддерживали претендентов на престол и выдавали своих дочерей за польских королей. Однако после татаро-монгольского нашествия и перехода части Древнерусского государства к Польше отношения испортились. Польша останется главным соперником русского государства вплоть до XVII века.

Другим важным соседом Руси на западе стала Венгрия. По свидетельствам «Повести временных лет», ещё в 898 году мадьяры осаждали Киев. Однако после переселения кочевников в Паннонию контакты временно прекратились. Позднее связи восстановились благодаря венгерскому пограничью – так называемойПодкарпатской Руси. Известно, что мадьяры совместно с русскими выступали против Византии, в частности во время походов Святослава Игоревича.

При дворе Ярослава Мудрого долгое время проживал наследник венгерского престола принц Андраш, однако неизвестно, по каким причинам знатный мадьяр находился на Руси. Тем не менее во время венгерской междоусобицы Ярослав помог своему гостю занять престол. В удельный период истории Древней Руси Венгрия стала важной политической силой, участвовавшей в княжеской борьбе на Юго-Западе. В частности, мадьярские короли активно влияли на политику в Галицко-Волынском княжестве.

Русь и Западная Европа

Было бы наивно предполагать, что контакты Рюриковичей ограничивались только Скандинавией и ближайшими соседями. Дипломатия Древнерусского государства касалась и других европейских стран, отдалённых от Восточно-Европейской равнины.

Довольно активные отношения сложились у Руси с Германией – Священной Римской империей. Первые контакты относятся ко времени правления княгини Ольги. Европейские хроники сообщают о том, что русская государыня обратилась к германскому императору Оттону I с просьбой прислать на Русь католических миссионеров. В Киев отправился епископ Адальберт, однако вскоре после прихода к власти Святослава Игоревича он был вынужден вернуться на родину.

В дальнейшем Русь и Германию объединяло соперничество с Польшей. Так, в эпоху Ярослава Мудрого кайзер и киевский князь вели согласованные действия. Чуть позднее, при Казимире I, страны помогали новому польскому королю восстановить страну.

Конечно, контакты дополнялись и династическими браками. Известно, что сестра Владимира Мономаха Евпраксия в 1089 году стала женой императора Генриха IV, однако в этом статусе она пробыла недолго. Отношения между супругами не заладились, Евпраксия сбежала в Тоскану и рассказала о злодеяниях мужа. Свидетельства Евпраксии дополнили список прегрешений Генриха, из-за которых его отлучили от церкви.

Отношения Руси с Францией и Англией были не настолько тесными. Самый показательный пример сближения Киева и Парижа – женитьба Генриха Капетинга на Анне, дочери Ярослава Мудрого. Посольство ко двору киевского князя состоялось в 1048 году, а женитьбу справили через 3 года в Реймсе. После смерти Анны в 1075 году письменные источники не располагают сведениями о продолжении контактов Руси сФранцией.

Похожим образом складывались отношения между Русью и Англией. Связи были установлены лишь после начала скандинавских завоеваний в Британии. Источники сообщают о знатных гостях, прибывших ко двору Ярослава Мудрого в XI веке. Это были Эдвард и Эдмунд – сыновья короля Англии Эдмунда Железнобокого. Отправленные в Скандинавию, они должны были быть убиты, однако Олаф Шётконунг не стал выполнять просьбу датского короля и переправил знатных отпрысков династии Этелингов на Русь. Некоторое время пробыв в Киеве, братья приняли участие в завоевании венгерским принцем Андрашом престола, после чего их пути разошлись.

В следующий раз Россия и Англия пересеклись в 1075 году. После норманнского завоевания многочисленная семья короля Гарольда Годвинсона распалась и разбрелась по миру. Одна из его дочерей, Гита, оказалась в Дании в качестве заложницы короля Свена Эстридсена. Он решил использовать девушку для укрепления связей с Русью. В 1075 году состоялась свадьба Гиты и сына Всеволода Ярославича Владимира Мономаха. Супруги прожили вместе 30 лет и оставили многочисленных детей, среди которых был и Мстислав Великий.