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О лекторе

Черникова Татьяна Васильевна — кандидат исторических наук, доцент Кафедры всемирной и отечественной истории Московского государственного института международных отношений (МГИМО (У) МИД России).

План лекции

1. Монгольская империя и ее завоевания. Битва на Калке. 2. Батыево нашествие 1236-1242. Похода на Русь (на Северо-Восточную Русь — 1237-1238, на Южную и Юго-Западную Русь 1239-1241). 3. Золотая Орда и русские земли (подчиненные Орде и независимые от нее). 4. Формы зависимости русских земель от Золотой Орды — ордынский выход (дань), система выдачи ярлыков на княжения. 5. Вопрос о роли и оценке Ордынской зависимости в исторической науке. 6. Создание и развитие Великого княжества Литовского и Русского, его борьба с крестоносцами и ордынцами. 7. Великое княжение Владимирское — территория вассальная Золотой Орде. Тверь и Москва. «Великая тишина». Дмитрий Донской. Начало борьбы за независимость от Орды.

Аннотация

В лекции рассмотрен период русской истории от начала монгольских завоеваний, в частности первой встречи русских с монголами 31 мая 1223 г. на Калке, до конца XIV в.

Дан краткий обзор завоеваний Монгольской империи в начале XIII в. и рассказ о нашествии Батыя на Волжскую Булгарию (1236-1237), Половецкую Степь (1238-1239), освещены поход на Рязанское, Владимиро-Суздальское княжества, в южные пределы Новгородской земли, окраинные территории Смоленщины и Черниговщины в 1237-1238 гг., поход Батыя на Чернигово-Северскую землю, Киевское, Переяславское и Галицко-Волынское княжества в 1239-1241 гг., и, наконец, вторжение в Польшу, Венгрию и некоторые другие страны Центральной и Юго-Восточной Европы в 1241-1242 гг.

Указывается, что не все русские земли подверглись вторжению войск хана Батыя и, как следствие, не все попали в зависимость от Западного улуса Монгольской империи — Золотой Орды (прежде улуса Джучи). Независимой осталась Западная Русь, которая на почве борьбы с крестоносцами и отражения возможной ордынской экспансии вскоре вступила в военно-государственный союз с Литовским государством, образовав Великое княжество Литовское и Русское. К середине XIV в. это государство обладало значительной территорией и военной мощью. После разгрома в 1362 г. в битве у Синих Вод войсками великого князя Литовского и Русского Ольгерда Гедиминовича ордынцев в литовско-русском государстве оказываются южнорусские земли. Государственный союз Литвы, Западной и Южной Руси, а также личная уния Гедиминовичей с Польским королевством позволила успешно противостоять не только ордынской экспансии, но и натиску крестоносцев. Грюнвальдская битва 1410 г. с рыцарями Тевтонского ордена окончательно остановила крестоносный «Drang nach Osten» (Натиск на Восток).

В Северо-Восточной и Северо-Западной Руси с 1240-х по условную дату 1480 г. (стояние на Угре) установилась вассальная зависимость от Золотой Орды. На южнорусских и юго-западных русских землях эта зависимость длилась до 1362 г. Ее формами являлись выплата дани, так называемого «ордынского выхода», и утверждение ханскими ярлыками русских князей на их столах.

Вопрос об оценке степени зависимости от Орды и роли этой зависимости в российской истории является предметом научной дискуссии. В мировой историографии и до последнего времени в отечественной исторической науке преобладало мнение о зависимости, как явлении крайне отрицательном и тяжелом. Отсюда и проистекает традиция именовать золотоордынскую зависимость эмоциональным термином «Иго». Последнее время ряд отечественных историков предлагает остановиться на более нейтральном термине «зависимость». Стоит учитывать также, что еще Н.М. Карамзин и евразийцы видели не только отрицательные, но и положительные стороны монгольского завоевания, Л.Н. Гумилев вообще склонен видеть в отношениях зависимой Руси и Золотой Орды взаимовыгодный союз, направленный на противостояние западноевропейской социокультурной, а на Северо-Западе Руси и территориальной экспансии.

В лекции дан анализ положения дел в Великом княжении Владимирском, образовавшемся в середине XIII-XIV вв. на месте Владимиро-Суздальского княжества, борьбе здешних ведущих политических центров — Твери и Москвы. Политика первых московских князей, особенно Ивана I Калиты, продолживших линию великого князя Владимирского в 1252-1263 гг. Александра Невского на поиск компромисса с золотоордынскими ханами, привела к «Великой тишине» (1328-1367), периоду, когда ордынские карательные рати на Русь прекратились. Это, в свою очередь, послужило предпосылкой для накопления сил и средств для начала Москвой борьбы за независимость, что и выразилось в политике Дмитрия Донского. Куликовская битва 1380 г. была первой серьезной попыткой освобождения от всяких обязательств перед Ордой, она знаменовала превращение Москвы в центр реальной борьбы за освобождение Северо-Восточной Руси.

Вопросы по теме лекции

1. Каковы были завоевания Монгольской империи во времена ее основателя Чингисхана? 2. Когда была возобновлена военно-территориальная экспансия Империи? 3. Какие походы и куда были совершены ханам Западного улуса (улуса Джучи) Батыем? Каковы были их результаты? 4. Как отразилось нашествие Батыя на различных русских землях? 5. Каково было положение Западной Руси в XIII-XIV вв.? 6. Чем можно объяснить успехи Великого княжества Литовского и Русского в XVI в.? 7. Что представляла из себя Золотая Орда в середине XIII-XIV вв.? 8. В чем выражалась зависимость русских земель от Золотой Орды? 9. Как в исторической науке оценивается роль и значение Ордынской зависимости? 10. Какие процессы протекали в общественной и политической жизни Великого княжения Владимирского в середине XIII-XIV вв.? Какую позицию занимали князья, в частности Александр Невский? Почему? 11. Что характерно для политики первых московских князей? 12. Когда и почему Москва, как центр объединения Северо-Восточных русских земель, переходит от линии на сотрудничество с золотоордынскими ханами к сопротивлению им? Литература

Источники

1. Полные тексты отечественных источников по истории Руси XI-XVII вв. Электронные издания ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом) «Библиотека литературы Древней Руси».

Издания для школьников

1. Рассказы русских летописей XII-XIV вв. М., 1968. 2. Рассказы русских летописей XII-XIV вв. Вып. 1-5. М., 2013. Вып. 6-8. М., 2014.

Хрестоматии

1. Хрестоматия по истории России. Учебное пособие / Составители: Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г и др. М.: Проспект, 2012. 2. Хрестоматия по истории России. В 4-х т. Т.1: С древнейших времён до XVII века / сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. — М.: МИРОС — Международные отношения, 1994. 3. Древняя Русь в свете зарубежных источников: Хрестоматия. Т.I-V. / под ред. А.В. Подосинова. М., 2009.

Учебные пособия

1. История России. Учебное пособие в 3-х т. М.: МГИМО, 2012: Черникова Т.В. Ч.1.: История России с древнейших времен — до эпохи Екатерины II. 2. Кириллов В.В. История России. М.: Юрайт, 2014. 3. Павленко Н.И., Андреев И.Л., Фёдоров В.А. История России с древнейших времен до 1861 года. Учебник для вузов. М.: Юрайт, 2014.

Литература

1. Александр Невский. Государь, дипломат, воин. / Отв. ред. А.В. Торкунов. М., 2010. 2. Борисов Н.С. Иван Калита М., 2005. 3. Вернадский Г.В. Монголы и Русь. Тверь, 1997. 4. Данилевский И.Н. Русские земли глазами современников и потомков (XII-XIV вв.): курс лекций. М., 2001. 5. Данилевский И.Н. Александр Невский: Парадоксы исторической памяти // «Цепь времён»: проблемы исторического сознания. М.: ИВИ РАН, 2005. С.119-132. 6. Думин С.В. Другая Русь // История Отечества: люди, идеи, решения. Очерки истории России Х – начало ХХ в. М., 1991. С.76-126. 7. Горский А.А. Русь: От славянского расселения до Московского царства. М., 2004. 8. Горский А.А. От земель к великим княжениям: «примыслы» русских князей второй половины XIII–XV вв. М., 2010. 9. Горский А.А. Москва и Орда. М., 2005. 10. Греков Б.Д., Якубовский А.Ю. Золотая Орда и её падение. М.: Богородский печатник, 1998. 11. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1992. 12. Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. М., 1992. 13. Гумилев Л.Н. От Руси до России. М., 1995. 14. Гумилев Л.Н. Черная легенда (Историко-психологический этюд). М., 1994. 15. Кадырбаев А.Ш. Польша и тюрко-монгольские народы в историческом пространстве. История и современность, 2008, №1. 16. Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. М., 1966. 17. Каргалов В.В. Конец ордынского ига / Отв. ред. д-р ист. наук В.И. Буганов. М., 1980. 18. Каргалов В.В. Освободительная борьба Руси против монголо-татарского ига // «Вопросы истории». 1969. №2-4. 19. Кривошеев Ю.В. Русь и Орда // Россия и Восток. СПб., 2002. С.81-136. 20. Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940. 21. Почекаев Р.Ю. Цари Ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. СПб., 2010. 22. Средневековая Русь. Часть I: Золотая Орда, Крестоносцы, Иная Русь. Родина. 2003. №11. 23. Средневековая Русь. Часть II. Родина. 2003. №12. 24. Федосеев Ю.Г. Русь и Золотая Орда. М., 2006. 25. Фроянов И.Я. Древняя Русь IX-XIII веков. Народные движения. Княжеская и вечевая власть. М., 2012. 26. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. 27. Чернышов А. Очерки по истории Тверского княжества. XIII-XV вв. Тверь, 1996. 28. Эренжен Хара-Даван. Чингисхан как полководец и его наследие. 29. Charles Halperin. The Tatar Yoke and Tatar Opression. Russia Mediaevalis, vol.5, 1984.