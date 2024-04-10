6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Владимиро-Суздальская Русь: очерки социально-политической истории

Лимонов Ю.

В монографии исследуются проблемы политической истории, социального развития Владимиро-Суздальской Руси, а также её торговых и культурных контактов со странами Запада и Востока. Подробно изучены внутренняя и внешняя политика Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского, генезис и эволюция веча на северо-востоке, его социальный состав, функции князей, взаимоотношения городов Владимира, Ростова и Суздаля, зарождение и развитие такой прослойки феодального класса, как дворянство.