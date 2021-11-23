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Ордынское иго - Эпоха, когда неокочевническое государство контролировало значительную часть восточной Европы и ближнего Востока. Ордынцы не стремились оккупировать и присоединить к своей державе захваченные земли, но требовали регулярной дани, а также военной помощи на местах. Этот период в Мировой истории оброс огромным количеством мифов и домыслов, которые подпитываются тем фактором, что политика Орды по отношению к захваченным землям рознилась от региона к региону.

Что к чему, в чём заключалась зависимость разрозненных княжеств Руси и как было свергнуто иго - в лекции к.т.н. Горожаниной Марины Юрьевны