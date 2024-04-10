6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Золотая Орда. Проблемы генезиса Российского государства

Кульпин Э.

Книга посвящена самому большому и организованному государству Евразии XIII-XIV веков - Золотой Орде. Основное пространство будущей Российской империи и этносы, ее населяющие, впервые были объединены в Золотой Орде, границы которой до периода упадка простирались от Дуная до Алтая, от Белого моря до Кавказа и Южного Приаралья. В период расцвета в этом государстве были самые высокие уровень и качество жизни в тогдашней Европе. Тюркские этносы, объединившие в XIII веке основные народы Евразии и принявшие в XIV веке ислам, не смогли удержать свое лидерство, и два века спустя оно перешло к восточнославянским этносам.