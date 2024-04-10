6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ НАШЕСТВИЕ НА РУСЬ. XIII ВЕК

Каргалов В.

Предлагаемая читателю книга посвящена событиям XIII века - времени монголо-татарского нашествия на Русь. Автор, доктор исторических наук В.В. Каргалов, рассказывает о появлении на русских границах степных завоевателей, описывает стратегию и тактику монгольских войск, рисует яркую картину борьбы русского народа с захватчиками. В заключительных главах дается подробное описание экономических, политических и культурных последствий монголо-татарского нашествия для Русской земли.