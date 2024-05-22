Русско-Ордынский словарь. Часть 4. Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Русские города героически сопротивлялись, сражаясь за свои земли и независимость. Но несмотря на силу и стойкость русского народа, князья были вынуждены склониться перед Батыем и обязались платить ему дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго».

Монголо-татарское нашествие помимо ухудшения экономики, культуры и науки, обогатило русский язык словами татарского происхождения.

Басма

Басма (от татарского глагола басмак – бить, чеканить) – это вид ювелирной техники, которая была широко распространена в церковном искусстве Древней Руси, имеющей в своей основе ручное тиснение по серебряной, золотой или медной фольге; драгоценные оклады, которыми оковывались иконы, предметы церковной утвари и различные элементы интерьера, являющиеся частью убранства храма (киоты, тябла иконостасов, царские врата и др.). Первоначально басмой называли металлическую пластинку (пайцза), которая в период ордынского ига на Руси выдавалась лицам, выполнявшим особые поручения хана, или была наградой, имела надписи, через отверстие для ремня подвешивалась к поясу владельца.

Изготовление басмы получило распространение на Руси с XI века, наследуя византийские традиции украшения икон и храмовой утвари драгоценным металлом. Рельефные узоры, сюжетные изображения, надписи теснились на металлической фольге через свинцовую пластину, кожу или вар по специально сделанной матрице. Матрицы изготавливались из разнообразных материалов (металл, камень, кость, дерево, стекло) и в разных техниках (литье, скань, резьба). Иногда для тиснения использовались оригинальные произведения церковного искусства или их отдельные детали. Перед тиснением приготавливали тонкие серебряные листы, обычно позолоченные «через огонь» (амальгамное золочение), затем на матрицу укладывалась полоска фольги, сверху пластина свинца, через которую молотком мастер «выбивал» узор. Популярность басмы объясняется простотой этой техники, возможностью тиражирования, а также экономичностью. Золото или серебро расковывалось в тонкие листы, что позволяло покрыть большую площадь при малом количестве драгоценного металла. Для прочного сцепления басмы с основой и для того чтобы рельеф на тонких листах не сминался, перед креплением оклада его оборотную сторону часто покрывали жидкой и клейкой смесью смоляной мастики.

Образцы тиснения делятся на сюжетные и орнаментальные. Басменные изображения Деисуса, Распятия, евангелистов, ангелов, херувимов и серафимов, святых и праздников представлены в клеймах разнообразной формы (квадратные, круглые, прямоугольные, киотообразные, крестовидные, в виде квадрифолия). Они крепились на крестах, окладах Евангелий, венцах, цатах, полях икон и других предметах церковной утвари, нашивались на церковные облачения и ткани.

Монголо-татарское иго на Руси продержалось целых 237 лет с 1243 по 1480 год. Двухвековое монгольское владычество замедлило развитие экономики, культуры и науки, из-за чего Русь сильно отстала от западноевропейских стран.

Нашествие Батыя привело к огромным потерям населения — сотни тысяч людей были убиты или угнаны в рабство. В пожарах погибло множество книг, памятников живописи и архитектуры. Многие ремёсла забылись на десятилетия и даже века. Но уже в последней четверти 13 века в Твери, первой среди городов Северо-Восточной Руси, возобновилось каменное строительство. В 1285-1290 гг. вместо деревянной Козьмодемьяновской церкви в Кремле сооружён Спасо-Преображенский собор - грандиозный каменный храм. Больше половины городов на Руси было разорено, а население платило непосильные налоги.

В то же время противостояние с монголами закалило войско Древней Руси и укрепило централизованную власть. Если до нашествия страна была десятком разрозненных земель, то после окончания монголо-татарского ига она вся объединилась под властью московского князя.

Благодаря этому впоследствии русское государство одержало большое количество важных побед и в конечном итоге покорило все территории бывшей Золотой Орды.