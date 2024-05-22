Русско-Ордынский словарь. Часть 3. Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Русские города героически сопротивлялись, сражаясь за свои земли и независимость. Но несмотря на силу и стойкость русского народа, князья были вынуждены склониться перед Батыем и обязались платить ему дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго».

Монголо-татарское нашествие помимо ухудшения экономики, культуры и науки, обогатило русский язык словами татарского происхождения.

Ордынский выход

Орды́нский вы́ход (выход – араб., харадж), регулярный налог, дань, выплачивавшаяся русскими землями Золотой Орде в XIII- XIV веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского. Установлена после монгольского нашествия, в 1240–1250-х годах. Платилась эта дань, вероятно, за относительную автономию и свободный сбор налогов. Термин «выход» по отношению к ней встречается с начала 14 века только в русских источниках.

Представлял собой налог, который исчислялся на основе сведений о количестве податного населения. Для определения численности дани в середине – 2-й половине XIII века на Руси проводились переписи – «число». По имеющимся данным, в Киевском княжестве в результате переписи было обложено данью всё мужское население, в Северо-Восточной Руси – мужское население трудоспособного возраста. При этом, как и в других подчинённых власти Чингисидов странах, от выплаты дани освобождалось духовенство. Взимался ежегодно.

Первоначально сбор осуществляли ордынские должностные лица, называвшиеся «данщики», или откупщики. С конца XIII – начала XIVвека в Северо-Восточной Руси выход собирали русские князья, а отсылка его в Орду стала прерогативой Великого князя Владимирского. «Выход» продолжал платиться в XIV–XV веках и с русских земель, оказавшихся под властью Великого княжества Литовского и Польши.

Размеры ордынского выхода упоминаются в источниках с конца XIV века. С территорий Владимирского и Московского великих княжеств в это время взималось около 5000 рублей. Затем, с присоединением к великокняжеским владениям Нижегородского великого княжества, Муромского и Тарусского княжеств вырос до примерно 7000 рублей. Имеющиеся данные о сборах 1384 года и требованиях правителя Орды Едигея в 1408 году, упоминающие долг по выходу за 10 лет в размере полтины с деревни или рубля с двух сох, позволяют полагать, что в исчислении на работника мужского пола годовые выплаты составляли 5–6 денег (деньга – 1/200 рубля).

В середине XV века, когда в Орде соперничали два хана, каждому из них великие князья московские выплачивали по половине от 7000-тысячного «выхода». Позднее, после стабилизации положения в Большой Орде, с 1450-х годов её хану дань продолжала выплачиваться в половинном размере. Московское великое княжество прекратило выплату выхода в 1472 году.

После 1472 года по традиции «выходами ордынскими» некоторое время именовались в совокупности расходы на дипломатические взаимоотношения с государствами – наследниками Орды: Крымским, Казанским, Астраханским ханствами, а также на жалование правителям подчинённого великим князьям московским Касимовского царства.

Факты:

Из-за выплаты ордынского выхода развитие Руси тормозилось;

Выход с русских земель собирали баскаки до второй четверти XIV в.;

Выход Русь начала выплачивать с 1243 г.

Великая замятня

Великая замятня - комплексный̆ социально-экономический̆ и политический̆ кризис в Золотой Орде в период с 1359-1380 г., после которого Орда фактически раскололась на две части - западную и восточную.

Уже при своём образовании Золотая Орда делилась на улусы, принадлежавшие 14 сыновьям Джучи: 13 братьев были полу самостоятельными государями, подчинявшимися верховной власти Батыя. После убийства хана Джанибека в 1357 началась смута, свидетельствовавшая о начале распада единого государства. С 1357 по 1380 на золотоордынском престоле перебывало более 25 ханов.

В 1360—1370-е фактическим правителем стал беклярибек Мамай (он не был потомком Чингиз-хана и не имел права претендовать на титул хана; поэтому правил от лица ханов-марионеток). В начале 1360-х от Золотой Орды отпал Хорезм, а в 1362 литовский князь Ольгерд захватил земли в бассейне реки Днепр. Мамаю пришлось, кроме того, столкнуться с усилившимся Московским княжеством.

При хане Тохтамыше (1380—1395) прекратились смуты, и центральная власть стала контролировать основную территорию Золотой Орды. Тохтамыш в 1380 разгромил войско Мамая на реке Калке, в 1382 пошёл на Москву. После укрепления своей власти он выступил против Тамерлана. В итоге ряда опустошительных походов Тамерлан разбил войска Тохтамыша, захватил и разрушил поволжские города, в том числе Сарай-Берке, ограбил города Крыма и др. Золотой Орде был нанесён удар, от которого она уже не смогла оправиться.

В начале 20-х годов XV века образовалось Сибирское ханство, в 40-е года — Ногайская Орда, затем возникли Казанское ханство (1438) и Крымское ханство (1443), а в 60-е годы — Казахское, Узбекское ханства, а также Астраханское ханство. В XV веке значительно ослабла зависимость Руси от Золотой Орды. В 1480 Ахмат, хан Большой Орды, являвшейся некоторое время преемницей Золотой Орды, пытался добиться повиновения от Ивана III, но эта попытка окончилась неудачно, и Русь окончательно освободилась от «татаро-монгольского ига». В начале 1481 Ахмат был убит. При его детях, в начале XVI века, Большая Орда прекратила существование.

Факты: