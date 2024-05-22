Русско-ордынский словарь. Часть 2. Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Русские города героически сопротивлялись, сражаясь за свои земли и независимость. Но несмотря на силу и стойкость русского народа, князья были вынуждены склониться перед Батыем и обязались платить ему дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго».

Монголо-татарское нашествие помимо ухудшения экономики, культуры и науки, обогатило русский язык словами татарского происхождения.

Хан

Хан – это титул феодального правителя у тюркских и монгольских народов (первоначально — вождь племен, например, у кочевников Ирана и Афганистана), а также лицо, носящее этот титул. Он имел неограниченную власть над вассалами, включая их собственность. Имея столь широкие полномочия, на хана в то же время налагалось ряд обязанностей. Согласно мнению В.В. Трепавлова, при возведении на престол с претендента брали обещание править справедливо под угрозой свержения. Это обстоятельство давало право нойонам (эмирам) оставлять службу своему государю и даже отстранить его от власти.

Темник

Темник (от «тьма» – десять тысяч в старинном рус. счёте), военачальник из числа феодальной знати в Монгольской империи, командовавший туменом – высшей организационно-тактической единицей войска численностью 10 тысяч воинов. Подчинялся хану.

У хана Узбека в золотой век ордынского величия было 17 темников, некоторые из которых запечатлены в царском летописном своде, отстоящим от времени события минимум на 300 лет, но всё же весьма интересно отображенных. События, в связи с которыми летописец их упомянул, очень недобрые, но в тоже время повествуют о незаконном нарушении договора тверскими князьями в 1327 году. Конечно, ордынец Щелкан Дюденевич, брат хана Узбека, став даругой Твери (соправителем территории со стороны Орды) тоже был несколько не прав, устраивая свои порядки на земле тверичан, без согласования возможных конфликтов с тверскими князьми. Однако правду тверичанам можно было найти и в судебном разбирательстве в Сарае, столице Золотой Орды. Вместо этого тверичане, уже настроенные на военное столкновение, просто всех сожгли. Пять темников, среди которых Федорчук, Туралык и Сюга были отправлены разбираться на Русь со своими войсками, в том числе и в качестве возмездия за убитых ордынцев на Руси.

Факт:

Темник Мамай возглавлял войско Золотой орды в Куликовской битве

Тумены

Тумен (монг. «тумэн») - это своеобразная высшая и наиболее крупная организационно-тактическая, единица тюркских и монгольских армий Средневековья. Численность туменов обычно составляла 10 тысяч всадников, но могла быть и меньше. Делился на тысячи, сотни и десятки. Возглавлялся темником. В боевом порядке войска тумен составлял авангард, правое (левое) крыло, резерв либо входил в главные силы. В Древней Руси использовалось название «тьма». В Монгольской империи туменом называлась также административно-территориальная единица, население которой обязано было выставлять 10 тысяч воинов.

Число

Число - это система налогообложения в 13-15 веках на подвластных Монгольской державе территориях (Китай, Средняя Азия, Персия, Русь), основана она на переписи (исчислении, «числе») населения. Налоги взимались поголовно, пропорционально имуществу плательщиков.

Число было введено при великом хане Менгу (1251-1259) в Китае, Средней Азии, Персии, Армении и сменило откупную систему налогов с завоеванных земель. На Руси число было введено во Владимиро-Суздальской, Муромо-Рязанской, Новгородской землях. Монгольские писцы (численники) провели переписи населения, которое делилось на десятки, сотни, тысячи и «тьмы» (10 тысяч). Служители церкви из переписи исключались. Численники переписывали население по домам. Злоупотребления при переписи вызывали восстания (например, восстание в Великом Новгороде в 1257). На Руси деление населения по десятичной системе для уплаты налогов или экстраординарных ордынских сборов сохранялось вплоть до 15 века.

Численник

Численник – это чиновник в Древней Руси, который проводил перепись населения для расчета размеров подати.