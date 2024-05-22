Русско-ордынский словарь. Часть 1. Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Русские города героически сопротивлялись, сражаясь за свои земли и независимость. Но несмотря на силу и стойкость русского народа, князья были вынуждены склониться перед Батыем и обязались платить ему дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго».

Монголо-татарское нашествие помимо ухудшения экономики, культуры и науки, обогатило русский язык словами татарского происхождения.

Баскак

Баскаки (тюрк.) - чиновники монгольских ханов, которые с середины 13 века являлись представителями Чингисидов (потомков Чингисхана) на Руси. В исторической литературе существуют различные точки зрения, касающиеся деятельности и обязанностей Баскаков. Согласно А. Н. Насонову, баскаки возглавляли масштабную военно-политическую организацию. Они ведали сбором дани и учётом населения в Северо-Восточной Руси. Сбор дани проводился с большой жестокостью, что вызывало частые восстания населения, которые Баскаки подавляли с помощью военных отрядов, находившихся в их распоряжении. В свою очередь, В. В. Каргалов считал, никакой особой организации Баскаков не было, и они являлись представителями хана, что особой организации баскаков не существовало. Они являлись скорее представителями хана, наблюдавшими за деятельностью русских князей. Их основной задачей было доносить хану о любых признаках неповиновения или нелояльности. По доносам Баскаков, хан или направлял войско для карательного похода, или вызывал непокорного князя на суд в Орду. С начала XIV века деятельность Баскаков была постепенно свёрнута, а сбор дани передан ханами в руки самих русских князей.

Баскачество на Руси сформировалось в 1250-1260-х годах, после того как монголы разгромили Киевскую Русь и подчинили себе большую часть ее земель. В каждое княжество назначался особый баскак, а во Владимире - великий баскак. Баскаки не только собирали дани с русских земель, но и вмешивались во внутренние дела княжеств, разрешая споры и конфликты между князьями, поддерживая или свергая их по воле хана. Баскаки также участвовали в выборах великого князя Владимирского, который был признанным главой всех русских князей.

Дело в том, что баскаки выполняли важные функции в системе управления Золотой Орды. Они были своеобразными наместниками хана, которые контролировали местные власти, собирали налоги, вели учет населения, судили и карали преступников и бунтовщиков. Баскаки могли иметь большие вооруженные отряды для поддержания порядка и силы хана. Они также ставили печати на документах, подтверждающих права и привилегии местных князей и общин.

Факты:

Тверское восстание 1327 года началось с убийства баскака;

Из-за восстаний против баскаков вынуждены были передать право сбора дани в руки русских князей;

В 1327 г. в Твери произошло антиордынское восстание по причине повторного сбора дани баскаком Щелканом с тверичан;

В распоряжении баскаков могли быть большие вооружённые отряды.

Ярлык

Во всех учебниках написано, что ханы Золотой Орды выдавали ярлыки русским князьям. Эти ярлыки утверждали право на княжение и на сбор дани для Орды. Однако это в действительности очень узкое понятие. Ярлыком назывался абсолютно любой документ, изданный властью хана.

Ярлык - грамота, выдававшаяся великим ханом Золотой Орды князьям Северо-Восточной Руси на великое или удельное княжение в 13-15 веках.

Считается, что слово «ярлык» имеет двойное происхождение. Слово «зарлиг» в монгольских языках означало «объявление, извещение», а слово «джарлиг» – «обращение старшего к младшему». Отсюда это понятие было заимствовано в тюркские языки как «ерлыг» и перешло в русский язык в форме «ярлык».

Образцом для издания ярлыков монгольским ханам послужила практика издания указов уйгурскими каганами в 8-11 веках. Ярлыки Золотой Орды тоже писались на уйгурском языке.

Выделяют четыре категории ханских ярлыков:

1. Указы – дополнения к основному законодательству (Чингисовой Ясе), то есть законы и административные распоряжения;

2. Жалованные грамоты. Они, в свою очередь, делятся на несколько категорий. Это тарханные грамоты, предоставлявшие судебный и налоговый иммунитет феодалам; суюргальные грамоты – пожалование земли за военную службу; служилые – назначения на должности; охранные, предоставлявшие неприкосновенность иностранным гостям (дипломатам, купцам и т.д.); арендные – на казённые откупа (например, даней).

3. Договоры. Это могли быть международные договоры равного с равным и ярлыки ханским вассалам. Второго рода документы назывались шертными грамотами, и именно таковыми, по идее, должны были быть ярлыки русским князьям.

4. Дипломатические послания . Понятно, что в плане отношений Орды с русскими князьями и церковными иерархами исследователей интересуют третья и четвёртая категории и отчасти вторая.

Немало ярлыков третьей и четвертой категории сохранилось в венецианских архивах. К сожалению, они не проясняют отношений между Золотой Ордой и русскими землями.

Факты: