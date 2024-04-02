Русско-Ордынский словарь Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Русские города героически сопротивлялись, сражаясь за свои земли и независимость. Но несмотря на силу и стойкость русского народа, князья были вынуждены склониться перед Батыем и обязались платить ему дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго». На чтение: 6 минут

Масштабное нашествие монголо-татар на Русь началось в 1237 году. Русские города героически сопротивлялись, сражаясь за свои земли и независимость. Но несмотря на силу и стойкость русского народа, князья были вынуждены склониться перед Батыем и обязались платить ему дань. Вассальная зависимость Руси от Золотой орды длилась более двух веков и вошла в историю под названием «монголо-татарское иго».

Монголо-татарское нашествие помимо ухудшения экономики, культуры и науки, обогатило русский язык словами татарского происхождения.

Хан

Хан – это титул феодального правителя у тюркских и монгольских народов (первоначально — вождь племен, например, у кочевников Ирана и Афганистана), а также лицо, носящее этот титул. Он имел неограниченную власть над вассалами, включая их собственность. Имея столь широкие полномочия, на хана в то же время налагалось ряд обязанностей. Согласно мнению В.В. Трепавлова, при возведении на престол с претендента брали обещание править справедливо под угрозой свержения. Это обстоятельство давало право нойонам (эмирам) оставлять службу своему государю и даже отстранить его от власти.

Баскак

Баскаки (тюрк.) - чиновники монгольских ханов, которые с середины 13 века являлись представителями Чингисидов (потомков Чингисхана) на Руси. В исторической литературе существуют различные точки зрения, касающиеся деятельности и обязанностей Баскаков. Согласно А. Н. Насонову, баскаки возглавляли масштабную военно-политическую организацию. Они ведали сбором дани и учётом населения в Северо-Восточной Руси. Сбор дани проводился с большой жестокостью, что вызывало частые восстания населения, которые Баскаки подавляли с помощью военных отрядов, находившихся в их распоряжении. В свою очередь, В. В. Каргалов считал, никакой особой организации Баскаков не было, и они являлись представителями хана, что особой организации баскаков не существовало. Они являлись скорее представителями хана, наблюдавшими за деятельностью русских князей. Их основной задачей было доносить хану о любых признаках неповиновения или нелояльности. По доносам Баскаков, хан или направлял войско для карательного похода, или вызывал непокорного князя на суд в Орду. С начала 14 века деятельность Баскаков была постепенно свёрнута, а сбор дани передан ханами в руки самих русских князей.

Баскачество на Руси сформировалось в 1250-1260-х годах, после того как монголы разгромили Киевскую Русь и подчинили себе большую часть ее земель. В каждое княжество назначался особый баскак, а во Владимире - великий баскак. Баскаки не только собирали дани с русских земель, но и вмешивались во внутренние дела княжеств, разрешая споры и конфликты между князьями, поддерживая или свергая их по воле хана. Баскаки также участвовали в выборах великого князя Владимирского, который был признанным главой всех русских князей.

Дело в том, что баскаки выполняли важные функции в системе управления Золотой Орды. Они были своеобразными наместниками хана, которые контролировали местные власти, собирали налоги, вели учет населения, судили и карали преступников и бунтовщиков. Баскаки могли иметь большие вооруженные отряды для поддержания порядка и силы хана. Они также ставили печати на документах, подтверждающих права и привилегии местных князей и общин.

Факты:

• Тверское восстание 1327 года началось с убийства баскака;

• Из-за восстаний против баскаков вынуждены были передать право сбора дани в руки русских князей;

• В 1327 г. в Твери произошло антиордынское восстание по причине повторного сбора дани баскаком Щелканом с тверичан;

• В распоряжении баскаков могли быть большие вооружённые отряды.

Ордынский выход

Орды́нский вы́ход (выход – араб., харадж), регулярный налог, дань, выплачивавшаяся русскими землями Золотой Орде в 13 - 15 веках, включая и земли Южной Руси, вошедшие в XIV веке в состав Великого княжества Литовского. Установлена после монгольского нашествия, в 1240–1250-х годах. Платилась эта дань, вероятно, за относительную автономию и свободный сбор налогов. Термин «выход» по отношению к ней встречается с начала 14 века только в русских источниках.

Представлял собой налог, который исчислялся на основе сведений о количестве податного населения. Для определения численности дани в середине – 2-й половине 13 века на Руси проводились переписи – «число». По имеющимся данным, в Киевском княжестве в результате переписи было обложено данью всё мужское население, в Северо-Восточной Руси – мужское население трудоспособного возраста. При этом, как и в других подчинённых власти Чингисидов странах, от выплаты дани освобождалось духовенство. Взимался ежегодно.

Первоначально сбор осуществляли ордынские должностные лица, называвшиеся «данщики», или откупщики. С конца 13 – начала 14 века в Северо-Восточной Руси выход собирали русские князья, а отсылка его в Орду стала прерогативой Великого князя Владимирского. «Выход» продолжал платиться в 14–15 веках и с русских земель, оказавшихся под властью Великого княжества Литовского и Польши.

Размеры ордынского выхода упоминаются в источниках с конца 14 века. С территорий Владимирского и Московского великих княжеств в это время взималось около 5000 рублей. Затем, с присоединением к великокняжеским владениям Нижегородского великого княжества, Муромского и Тарусского княжеств вырос до примерно 7000 рублей. Имеющиеся данные о сборах 1384 года и требованиях правителя Орды Едигея в 1408 году, упоминающие долг по выходу за 10 лет в размере полтины с деревни или рубля с двух сох, позволяют полагать, что в исчислении на работника мужского пола годовые выплаты составляли 5–6 денег (деньга – 1/200 рубля).

В середине 15 века, когда в Орде соперничали два хана, каждому из них великие князья московские выплачивали по половине от 7000-тысячного «выхода». Позднее, после стабилизации положения в Большой Орде, с 1450-х годов её хану дань продолжала выплачиваться в половинном размере. Московское великое княжество прекратило выплату выхода в 1472 году.

После 1472 года по традиции «выходами ордынскими» некоторое время именовались в совокупности расходы на дипломатические взаимоотношения с государствами – наследниками Орды: Крымским, Казанским, Астраханским ханствами, а также на жалование правителям подчинённого великим князьям московским Касимовского царства.

Факты:

• Из-за выплаты ордынского выхода развитие Руси тормозилось;

• Выход с русских земель собирали баскаки до второй четверти XIV в.;

• Выход Русь начала выплачивать с 1243 г.

Численник

Численник – это чиновник в Древней Руси, который проводил перепись населения для расчета размеров подати.

Число

Число - это система налогообложения в 13-15 веках на подвластных Монгольской державе территориях (Китай, Средняя Азия, Персия, Русь), основана она на переписи (исчислении, «числе») населения. Налоги взимались поголовно, пропорционально имуществу плательщиков.

Число было введено при великом хане Менгу (1251-1259) в Китае, Средней Азии, Персии, Армении и сменило откупную систему налогов с завоеванных земель. На Руси число было введено во Владимиро-Суздальской, Муромо-Рязанской, Новгородской землях. Монгольские писцы (численники) провели переписи населения, которое делилось на десятки, сотни, тысячи и «тьмы» (10 тысяч). Служители церкви из переписи исключались. Численники переписывали население по домам. Злоупотребления при переписи вызывали восстания (например, восстание в Великом Новгороде в 1257). На Руси деление населения по десятичной системе для уплаты налогов или экстраординарных ордынских сборов сохранялось вплоть до 15 века.

Ярлык

Во всех учебниках написано, что ханы Золотой Орды выдавали ярлыки русским князьям. Эти ярлыки утверждали право на княжение и на сбор дани для Орды. Однако это в действительности очень узкое понятие. Ярлыком назывался абсолютно любой документ, изданный властью хана.

Ярлык - грамота, выдававшаяся великим ханом Золотой Орды князьям Северо-Восточной Руси на великое или удельное княжение в 13-15 веках.

Считается, что слово «ярлык» имеет двойное происхождение. Слово «зарлиг» в монгольских языках означало «объявление, извещение», а слово «джарлиг» – «обращение старшего к младшему». Отсюда это понятие было заимствовано в тюркские языки как «ерлыг» и перешло в русский язык в форме «ярлык».

Образцом для издания ярлыков монгольским ханам послужила практика издания указов уйгурскими каганами в 8-11 веках. Ярлыки Золотой Орды тоже писались на уйгурском языке.

Выделяют четыре категории ханских ярлыков:

1. Указы – дополнения к основному законодательству (Чингисовой Ясе), то есть законы и административные распоряжения;

2. Жалованные грамоты. Они, в свою очередь, делятся на несколько категорий. Это тарханные грамоты, предоставлявшие судебный и налоговый иммунитет феодалам; суюргальные грамоты – пожалование земли за военную службу; служилые – назначения на должности; охранные, предоставлявшие неприкосновенность иностранным гостям (дипломатам, купцам и т.д.); арендные – на казённые откупа (например, даней).

3. Договоры. Это могли быть международные договоры равного с равным и ярлыки ханским вассалам. Второго рода документы назывались шертными грамотами, и именно таковыми, по идее, должны были быть ярлыки русским князьям.

4. Дипломатические послания.

Понятно, что в плане отношений Орды с русскими князьями и церковными иерархами исследователей интересуют третья и четвёртая категории и отчасти вторая.

Немало ярлыков третьей и четвертой категории сохранилось в венецианских архивах. К сожалению, они не проясняют отношений между Золотой Ордой и русскими землями.

Факты:

• Впервые русский князь получил ярлык в 1243 г.;

• Первым князем, получившим ярлык на великое княжение, является Ярослав II;

• Борьба за великокняжеский ярлык усиливала княжеские междоусобицы

Темник

Темник (от «тьма» – десять тысяч в старинном рус. счёте), военачальник из числа феодальной знати в Монгольской империи, командовавший туменом – высшей организационно-тактической единицей войска численностью 10 тысяч воинов. Подчинялся хану.

У хана Узбека в золотой век ордынского величия было 17 темников, некоторые из которых запечатлены в царском летописном своде, отстоящим от времени события минимум на 300 лет, но всё же весьма интересно отображенных. События, в связи с которыми летописец их упомянул, очень недобрые, но в тоже время повествуют о незаконном нарушении договора тверскими князьями в 1327 году. Конечно, ордынец Щелкан Дюденевич, брат хана Узбека, став даругой Твери (соправителем территории со стороны Орды) тоже был несколько не прав, устраивая свои порядки на земле тверичан, без согласования возможных конфликтов с тверскими князьми. Однако правду тверичанам можно было найти и в судебном разбирательстве в Сарае, столице Золотой Орды. Вместо этого тверичане, уже настроенные на военное столкновение, просто всех сожгли. Пять темников, среди которых Федорчук, Туралык и Сюга были отправлены разбираться на Русь со своими войсками, в том числе и в качестве возмездия за убитых ордынцев на Руси.

Факт:

• Темник Мамай возглавлял войско Золотой орды в Куликовской битве

Тумены

Тумен (монг. «тумэн») - это своеобразная высшая и наиболее крупная организационно-тактическая, единица тюркских и монгольских армий Средневековья. Численность туменов обычно составляла 10 тысяч всадников, но могла быть и меньше. Делился на тысячи, сотни и десятки. Возглавлялся темником. В боевом порядке войска тумен составлял авангард, правое (левое) крыло, резерв либо входил в главные силы. В Древней Руси использовалось название «тьма». В Монгольской империи туменом называлась также административно-территориальная единица, население которой обязано было выставлять 10 тысяч воинов.

Великая замятня

Великая замятня - комплексный̆ социально-экономический̆ и политический̆ кризис в Золотой Орде в период с 1359-1380 г., после которого Орда фактически раскололась на две части - западную и восточную.

Уже при своём образовании Золотая Орда делилась на улусы, принадлежавшие 14 сыновьям Джучи: 13 братьев были полу самостоятельными государями, подчинявшимися верховной власти Батыя. После убийства хана Джанибека в 1357 началась смута, свидетельствовавшая о начале распада единого государства. С 1357 по 1380 на золотоордынском престоле перебывало более 25 ханов.

В 1360—1370-е фактическим правителем стал беклярибек Мамай (он не был потомком Чингиз-хана и не имел права претендовать на титул хана; поэтому правил от лица ханов-марионеток). В начале 1360-х от Золотой Орды отпал Хорезм, а в 1362 литовский князь Ольгерд захватил земли в бассейне реки Днепр. Мамаю пришлось, кроме того, столкнуться с усилившимся Московским княжеством.

При хане Тохтамыше (1380—1395) прекратились смуты, и центральная власть стала контролировать основную территорию Золотой Орды. Тохтамыш в 1380 разгромил войско Мамая на реке Калке, в 1382 пошёл на Москву. После укрепления своей власти он выступил против Тамерлана. В итоге ряда опустошительных походов Тамерлан разбил войска Тохтамыша, захватил и разрушил поволжские города, в том числе Сарай-Берке, ограбил города Крыма и др. Золотой Орде был нанесён удар, от которого она уже не смогла оправиться.

В начале 20-х годов XV века образовалось Сибирское ханство, в 40-е года — Ногайская Орда, затем возникли Казанское ханство (1438) и Крымское ханство (1443), а в 60-е годы — Казахское, Узбекское ханства, а также Астраханское ханство. В XV веке значительно ослабла зависимость Руси от Золотой Орды. В 1480 Ахмат, хан Большой Орды, являвшейся некоторое время преемницей Золотой Орды, пытался добиться повиновения от Ивана III, но эта попытка окончилась неудачно, и Русь окончательно освободилась от «татаро-монгольского ига». В начале 1481 Ахмат был убит. При его детях, в начале XVI века, Большая Орда прекратила существование.

Факты:

• «Великая замятня» в Золотой Орде началась в 1359 г.;

• «Великая замятня» в Золотой Орде стала одной из причин победы Руси в Куликовской битве.

Басма

Басма (от татарского глагола басмак – бить, чеканить) – это вид ювелирной техники, которая была широко распространена в церковном искусстве Древней Руси, имеющей в своей основе ручное тиснение по серебряной, золотой или медной фольге; драгоценные оклады, которыми оковывались иконы, предметы церковной утвари и различные элементы интерьера, являющиеся частью убранства храма (киоты, тябла иконостасов, царские врата и др.). Первоначально басмой называли металлическую пластинку (пайцза), которая в период ордынского ига на Руси выдавалась лицам, выполнявшим особые поручения хана, или была наградой, имела надписи, через отверстие для ремня подвешивалась к поясу владельца.

Изготовление басмы получило распространение на Руси с XI века, наследуя византийские традиции украшения икон и храмовой утвари драгоценным металлом. Рельефные узоры, сюжетные изображения, надписи теснились на металлической фольге через свинцовую пластину, кожу или вар по специально сделанной матрице. Матрицы изготавливались из разнообразных материалов (металл, камень, кость, дерево, стекло) и в разных техниках (литье, скань, резьба). Иногда для тиснения использовались оригинальные произведения церковного искусства или их отдельные детали. Перед тиснением приготавливали тонкие серебряные листы, обычно позолоченные «через огонь» (амальгамное золочение), затем на матрицу укладывалась полоска фольги, сверху пластина свинца, через которую молотком мастер «выбивал» узор. Популярность басмы объясняется простотой этой техники, возможностью тиражирования, а также экономичностью. Золото или серебро расковывалось в тонкие листы, что позволяло покрыть большую площадь при малом количестве драгоценного металла. Для прочного сцепления басмы с основой и для того чтобы рельеф на тонких листах не сминался, перед креплением оклада его оборотную сторону часто покрывали жидкой и клейкой смесью смоляной мастики.

Образцы тиснения делятся на сюжетные и орнаментальные. Басменные изображения Деисуса, Распятия, евангелистов, ангелов, херувимов и серафимов, святых и праздников представлены в клеймах разнообразной формы (квадратные, круглые, прямоугольные, киотообразные, крестовидные, в виде квадрифолия). Они крепились на крестах, окладах Евангелий, венцах, цатах, полях икон и других предметах церковной утвари, нашивались на церковные облачения и ткани.

Монголо-татарское иго на Руси продержалось целых 237 лет с 1243 по 1480 год. Двухвековое монгольское владычество замедлило развитие экономики, культуры и науки, из-за чего Русь сильно отстала от западноевропейских стран.

Нашествие Батыя привело к огромным потерям населения — сотни тысяч людей были убиты или угнаны в рабство. В пожарах погибло множество книг, памятников живописи и архитектуры. Многие ремёсла забылись на десятилетия и даже века. Но уже в последней четверти 13 века в Твери, первой среди городов Северо-Восточной Руси, возобновилось каменное строительство. В 1285-1290 гг. вместо деревянной Козьмодемьяновской церкви в Кремле сооружён Спасо-Преображенский собор - грандиозный каменный храм. Больше половины городов на Руси было разорено, а население платило непосильные налоги.

В то же время противостояние с монголами закалило войско Древней Руси и укрепило централизованную власть. Если до нашествия страна была десятком разрозненных земель, то после окончания монголо-татарского ига она вся объединилась под властью московского князя.

Благодаря этому впоследствии русское государство одержало большое количество важных побед и в конечном итоге покорило все территории бывшей Золотой Орды.

Источник обложки: https://paleontol.ru/velikaja-tartarija-ili-tatarskoe-igo-dvojnye-standarty-v-istorii/