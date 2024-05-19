Повести о Шевкале Повести о Шевкале — летописная повесть и другие повествования о восстании в Твери против ханского наместника Шевкала (Щелкана, Чол-хана) в 1327 г. На чтение: 5 минут

ПОВЕСТИ О ШЕВКАЛЕ

Повести о Шевкале — летописная повесть и другие повествования о восстании в Твери против ханского наместника Шевкала (Щелкана, Чол-хана) в 1327 г. Наиболее обширная Повесть читается в Летописце Рогожском и Летописи Тверской, содержащих за 1285—1375 гг. тверской летописный текст; судя по дате окончания этого сходного текста, он восходил, очевидно, к тверскому своду посл. четв. XIV в. Повесть помещена здесь под 6834 (1326) г.; под следующим годом рассказывается о карательном татарском походе на Тверь и бегстве тверского князя Александра в Псков.

Первая часть Повести повествует о «диавольских» советах «безбожных татар» и «беззаконного Шевкала» татарскому царю (хану Узбеку) «разорить христианство» и погубить великого князя Александра Михайловича Владимирского и Тверского. Послушавшись этого злого совета, царь отправляет Шевкала в Тверь, где татарский наместник прогоняет «князя великого со двора его», сам поселяется на великокняжеском дворе и воздвигает «гонение велико на христианы насилством, и граблением, и битием, и поруганием». Александр, «видя озлобление людий своих и не могы их оборонити», призывает тверичей терпеть. Этикетный, традиционный характер этих речей свидетельствует о том, что первая часть Повести не была непосредственной записью событий, а имела вторичное, литературное происхождение. Иной характер носит вторая часть Повести. Это вполне конкретный рассказ о событиях, приведших к восстанию 15 августа, — о лошади диакона Дудко, захваченной татарами, о драке между тверичами и татарами, об избиении всех татар (спаслись только татарские пастухи, находившиеся за городом — они-то и принесли в Орду весть о восстании). Эта часть рассказа имеет все признаки современной записи.

ПОВЕСТЬ О ШЕВКАЛЕ

В год 6834 (1326). <...> В том же году Александру Михайловичу было дано княжение, и он пришел из Орды и сел на великокняжеский престол. Потом, немного дней спустя, из-за умножения наших грехов, когда Бог позволил дьяволу вложить в сердце безбожных татар злую мысль, сказали они своему беззаконному царю: «Если не погубишь князя Александра и всех князей русских, то не получишь власти над ними». Тогда беззаконный и проклятый зачинатель всего зла Шевкал, разоритель христианства, отверз свои скверные уста и начал говорить, наученный дьяволом: «Государь царь, если ты мне велишь, я пойду на Русь, разорю христианство, убью их князя, а княгиню и детей приведу к тебе». И царь велел ему так сотворить.

Беззаконный же Шевкал, разоритель христианства, пошел на Русь со многими татарами, и пришел в Тверь, и выгнал великого князя с его двора, а сам поселился на великокняжеском дворе, исполненный гордости и ярости. И сотворил великое гонение на христиан - насилие, грабеж, избиение и поругание. Люди же городские, постоянно оскорбляемые нехристями, много раз жаловались великому князю, прося оборонить их. Он же, видя озлобление своих людей и не имея возможности их оборонить, велел им терпеть. Но тверичи не терпели, а ждали удобного времени.

И случилось так, что 15 августа, ранним утром, когда собирается торг, некий диакон-тверянин, - прозвище ему Дудко, - повел кобылицу, молодую и очень тучную, напоить водой в Волге. Татары же, увидев ее, отняли. Диакон же очень огорчился и стал вопить: «Люди тверские, не выдавайте!»

И началась между ними драка. Татары же, надеясь на свою власть, пустили в ход мечи, и тотчас сбежались люди, и началось возмущение. И ударили во все колокола, стали вечем, и восстал город, и сразу же собрался весь народ. И возник мятеж, и кликнули тверичи и стали избивать татар, где кого поймают, пока не убили самого Шевкала. Убивали же всех подряд, не оставили и вестника, кроме пастухов, пасших на поле стада коней. Те взяли лучших жеребцов и быстро бежали в Москву, а оттуда в Орду, и там возвестили о кончине Шевкала <...>

Убит же был Шевкал в 6835 (1327) году. И, услышав об этом, беззаконный царь зимой послал рать на Русскую землю - пять темников, а воевода у них Федорчук, и убили они множество людей, а иных взяли в плен; а Тверь и все тверские города предали огню. Великий же князь Александр, чтобы не терпеть безбожных преследований, оставив русский великокняжеский престол и все свои наследственные владения, ушел во Псков с княгиней и детьми и остался в Пскове.

ПЕСНЯ О ЩЕЛКАНЕ ДУДЕНТЬЕВИЧЕ

И в те поры млад Щелкан,

Он судьею насел

В Тверь-ту старую,

В Тверь-ту богатую.

А немного он судьею сидел:

И вдовы-та безчестити,

Красны девицы позорити,

Надо всеми наругатися,

Над домами насмехатися.