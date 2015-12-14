Поездка Ярослава Всеволодовича за ярлыком к Батыю Первая поездка русского князя Ярослава Всеволодовича в Орду за получением ярлыка (грамоты с разрешением) на княжение у ордынского хана Батыя (Бату).

ЗОЛОТАЯ ОРДА

Особый интерес при рассмотрении названия основанного Бату государства представляют материалы русских летописей. В самом начальном периоде существования Золотой Орды летописцы по отношению к ней употребляют все тот же этнический термин: русские князья ездят «в татары к Батыеви» и возвращаются «ис татар». В наиболее ранних летописных сводах название «Орда» впервые отмечено под 1257 г. (в Лаврентьевской летописи). Однако, скорее всего, это результат более позднего исправления, так как под 1258 г. в летописи вновь встречается выражение «в татары». В восстановленной М. Д. Приселковым Троицкой летописи «Орда» впервые фигурирует под 1277 г., а до этого в ней употребляются выражения «в татары», «ис татар». В Рогожском летописце (середина XV в.) название «Орда» впервые применено под 1244 г. Это явная дань составителя летописи установившейся терминологии XV в.: он автоматически заменил при переписке с более древней рукописи стоявшее там слово «в татары» на прочно укоренившееся в XV в. «в Орду». Характерно, что в дальнейшем изложении составитель Рогожского летописца отнесся более внимательно к имевшимся в его распоряжении источникам, сохранив их терминологию («к Батыю», «в татары», «ис татар»). Наименование «Орда» в этом источнике прочно утверждается с 1293 г. на все последующее время существования Золотой Орды. Для летописных сводов, составлявшихся в XV—XVI вв., характерно употребление термина «Орда» с самого начала основанного Бату государства (Московский летописный свод конца XV в. — с 1243 г., Симеоновская летопись — с 1243 г., IV Новгородская летопись — с 1246 г., I Софийская летопись — с 1245 г.). При этом в них иногда встречаются рецидивы сохранения более древнего текста, использовавшегося при составлении этих летописей, например в Симеоновской под 1252 г.: «иде... в татары». Рассмотрение данных русских летописей показывает, что первоначально на Руси новое [152] монгольское государство не имело какого-либо специального названия, его заменяло этническое определение «татары». В 80—90-е годы XIII в. на смену ему приходит наименование «Орда», прочло утвердившееся во всех русских официальных документах и летописях в XIV в. Употребление этого названия на страницах летописей до 80-х годов XIII в. является характерной чертой источников XV—XVII вв. Происшедший в 1360-х годах раскол Золотой Орды, ставший следствием междоусобных войн, также нашел отражение в русских летописях. Согласно им, в это время возникают Муратова Орда и Мамаева Орда. Составителям Никоновской летописи, располагавшим большим кругом источников, было известно существование нескольких орд в конце XIV и в XV в., о чем можно судить по титулу Тохтамыша: «царь Воложский и всех орд высочайший царь». Здесь же называются Синяя Орда и Заяицкая Орда. В связи с этим составители свода для отличия владений Тохтамыша от других орд вводят по отношению к первым специальный термин — «Большая Орда Волжская» или просто «Большая Орда». Последнее наименование впервые появляется в Московском летописном своде конца XV в. под 1460 г. Оно не было изобретением русских летописцев — так называл свои владения хан Ахмед в ярлыке Ивану III, пытаясь тем самым подчеркнуть свое главенство среди нескольких орд, возникших на развалинах основанного Бату государства. Московские летописцы, видимо знакомые с этим ярлыком, первыми ввели в обиход сочетание «царь Ахмут Большия Орды».

Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды В XIII—XIV вв. М., 1985 http://annales.info/volga/egorov/04.htm

РУССКИЕ КНЯЗЬЯ И ОРДА

Татары оставляли в покое только те народы, которые признавали над собою власть их; противиться им не было средств у владимирского князя: мы видели, какой ужас напал на жителей при вести о вторичном появлении татар в русских пределах; надобно было покориться, надобно было изъявить эту покорность лично перед ханом, – и Ярослав отправился в Орду к Батыю, который раскинул стан свой на берегу Волги; Батый, по словам летописца, принял Ярослава с честию и, отпуская, сказал ему: «Будь ты старший между всеми князьями в русском народе». Вслед за Ярославом отправились к Батыю и все родичи его, а сын великокняжеский, Константин, поехал дальше, к великому хану; но присутствием сына не удовольствовались: в 1245 г. Константин возвратился в Русь, и отец его Ярослав должен был сам отправиться в Татарию, где в августе 1246 года был свидетелем воцарения Куюка, сына Угедеева, Известный уже нам путешественник, монах Плано-Карпини встретился с Ярославом в Орде; невелика была, по его словам, честь, которою пользовался здесь старший князь русский; но все же эта честь была относительно велика, ибо Ярославу давали высшее место перед всеми другими владельцами. Тот же путешественник оставил нам некоторые подробности и о смерти великого князя, последовавшей в 1246 году; Ярослава позвали к матери великого хана, которая, как бы желая оказать честь русскому князю, дала ему есть и пить из собственных рук; но, возвратившись от ханши, Ярослав заболел и через семь дней умер, причем тело его удивительным образом посинело, почему все и думали, что ханша отравила его, дабы татары могли свободнее владеть Русью […].

Соловьев С.М. История России с древнейших времен http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv03p3.htm

НРАВЫ И ОБЧАИ В ОРДЕ

Монголы жили тогда еще совершенно кочевою жизнью, хотя и окружали себя роскошью цивилизации тех стран, которые они покорили и опустошили. Еще постоянных городов у них на Волге не было; зато были, так сказать, подвижные огромные города, состоявшие из разбитых по прихоти властелина кибиток, перевозимых на телегах с места на место. Где пожелает хан, там устраивался и существовал более или менее долгое время многолюдный кочевой город. Являлись ремесла и торговля; потом — по приказанию хана — все укладывалось, и огромный обоз в несколько сот и тысяч телег, запряженных волами и лошадьми, со стадами овец, скота, с табунами лошадей, двигался для того, чтобы, через несколько дней пути, опять расположиться станом. В такой стан прибыли наши князья. Их заставили, по обычаю, пройти между двумя огнями для очищения от зловредных чар, которые могли пристать к хану. Выдержавши это очищение, они допускались к хану, перед которым они должны были явиться с обычными земными поклонами. Хан принимал завоеванных подручников в разрисованной войлочной палатке, на вызолоченном возвышении, похожем на постель, с одною из своих жен, окруженный своими братьями, сыновьями и сановниками; по правую руку его сидели мужчины, по левую женщины.

Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. – М., 1993; 2006. Первый отдел: : Господство дома Св. Владимира

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kost/08.php

ЯРЛЫКИ ХАНСКИЕ

(от тюрк, ярл-эк - повеление, приказ) - письменные документы, обычно исходившие от монголо-татарских ханов. Под ярлыками ханскими могли пониматься дипломатические ноты и тексты межгосударственных договоров. Однако наиболее часто ханские ярлыки являлись иммунитетными льготными грамотами, дававшимися ханами Золотой Орды, казанскими и крымскими ханами подвластным им светским и духовным феодалам. Ханские ярлыки утверждали русских князей на столах их княжеств. По ханским ярлыкам, выданным руссским митрополитам за молитву о ханах, русская церковь освобождалась от подчинения ордынской администрации, от уплаты налогов со своих владений, от несения повинностей. Ханские ярлыки являются важными историческими источниками, содержащими сведения о территориальном делении Золотой Орды, подвластных ей землях, их административном устройстве, видах и нормах феодальной эксплуатации.

Шлем князя Ярослава Всеволодовича

Вот удивительный случай и возможность потрогать живую историю если не руками (а руками сейчас и не модно), то глазами. Перед нами те самые доспехи, которые князь Переславский Ярослав Всеволодович 21 апреля 1216 года спрятал под кустом, удирая с поля «самого кровопролитного сражения в истории русских междоусобиц».

Завязка этой истории в том, что великий (и могучий) князь владимирский Всеволод Юрьевич (1154-1212) породил целых 12 детей, в том числе, восемь сыновей, — за что получил прозвище Большое гнездо. После смерти князя мальчики, конечно, передрались. Делили земли, престолы, кровь лилась рекой.

Сын Всеволода, князь Переславский Ярослав, мстительный и жестокий человек (и папа Александра Невского, к слову), принимал в этой сваре самое активное участие. Попытался сесть в Новгороде — горожане его выгнали. Взял в осаду Республику, спровоцировал голод — горожане решили дать ему вооружённый отпор.

Каждая сторона позвала друзей с войсками, Новгород, например — известного рубаку князя Мстислава Удатного. Так что 21 апреля 1216 года в урочище Липицы у реки Гза (сейчас это Владимирская область) сошлись новгородцы, смоляне и ростовчане с одной стороны, и владимиро-суздальцы и муромчане с другой.