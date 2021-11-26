ОРДЫНСКИЕ ВЫЕЗДЫ
ОРДЫНСКИЕ ВЫЕЗДЫ - в XIII-XV веках поездки русских князей и митрополитов к великим ханам Монгольской империи в город Каракорум, а с 1260-х годов - в столицу или кочевую ставку ханов Золотой Орды.
Обуславливались необходимостью личной явки ко двору хана для получения ярлыков ханских. «Ордынские выезды» совершались в случае смены хана, владельца княжества или смерти великого князя соответствующего княжества. Кроме того, ханы имели право вызова русских князей к своему двору. Дорога в город Каракорум и обратно занимала до полутора лет, а продолжительность поездки в столицу или кочевую ставку ханов Золотой Орды туда и обратно составляла в среднем около 6 месяцев. Во многом именно результаты «Ордынских выездов» определяли пути развития русских княжеств, в столице Орды окончательно решалась судьба претендентов на великие и удельные княжения. Это способствовало превращению «Ордынских выездов» в неотъемлемую часть политической культуры русских княжеств.
Первым русским князем, прибывшим ко двору хана Батыя в 1242 году, стал великий князь владимирский Ярослав Всеволодович, который, будучи «позванъ цесаремъ татарьскимь Батыемъ, еде к нему въ Орду». 95 русских князей совершили в общей сложности 231 поездку к ханскому двору в 1242-1432 годах. Известно, что дважды своих мужей сопровождали княгини: Мария Ярославна, жена ростовского князя Бориса Васильковича, в 1277 году и Василиса Дмитриевна, жена великого князя владимирского Андрея Александровича, в 1295-1296 годах. В XIV веке некоторые русские князья довольно долго находились в Орде (в заложниках или изгнании), при этом другие князья часто ездили в ставку хана, но пребывали там не больше положенного времени. Большинство «Ордынских выездов» пришлось на 1330-1340-е годы - время правления ханов Узбека и Джанибека. Во время так называемой великой замятни в Орде (1360-1370-е годы) число «Ордынских выездов» и продолжительность пребывания русских князей в ставке значительно сократились.
Больше всего «Ордынских выездов» (по 8 раз) совершили ростовский (правил в 1238-1277 годах) князь Борис Василькович, московский князь и великий князь владимирский Семён Иванович Гордый. По 7 раз «Ордынские выезды» предприняли князь Андрей Александрович, московский князь и великий князь владимирский Иван II Иванович. Наиболее длительное время в Орде в последней четверти XIV - начале XV веков провели, будучи заложниками и изгнанниками, нижегородско-суздальские князья Семён Дмитриевич (почти 9 лет) и его брат Василий Дмитриевич Кирдяпа (более 6 лет). 5 лет при ордынском дворе находился великий князь московский Василий I Дмитриевич.
«Ордынские выезды» русских князей иногда заканчивались их гибелью в Орде. Так, в 1246 году в ставке Батыя казнили черниговского князя Михаила Всеволодовича, отказавшегося выполнить традиционные языческие обряды монголов, неприемлемые для православного человека; в том же году в Каракоруме отравили Ярослава Всеволодовича. Всего в ходе «Ордынских выездов» в Орде были казнены 10 русских князей, в том числе 4 представителя тверских Рюриковичей - Михаил Ярославич (1318), Дмитрий Михайлович (1326), Александр Михайлович с сыном Фёдором (1339).
С начала XV века в связи с ослаблением ханской власти в Орде наблюдается резкое уменьшение числа «Ордынских выездов». Ханы оказались уже не в состоянии напрямую решать судьбы русских княжеств, и князья больше не видели необходимости отправляться в дальнее и опасное путешествие. Последние «Ордынские выезды» состоялись в 1431-1432 годах и были предприняты великим князем московским Василием II Васильевичем и его дядей звенигородско-галицким князем Юрием Дмитриевичем.
Вероятно, с 1313/1314 годов и до 1359 года существовал порядок обязательного посещения митрополитом вновь взошедшего на престол хана для получения ярлыка. Во время «Ордынскихе выездов» русские митрополиты получали от ханов налоговые льготы для русской Церкви, подтверждение неприкосновенности православной веры и прав православного духовенства. В ответ руссские священно- и церковнослужители должны были молиться за своих сюзеренов - ханов и весь род Джучидов. Кроме того, митрополиты совершали транзитные поездки по территории Золотой Орды, которые сопровождались посещением ставки хана. В источниках надёжно зафиксированы 11 поездок глав РПЦ в ставку хана или проездов через Орду: Кирилла II (III) (1267), Максима (1283/1284), Петра (1313-1314 годы), Феогноста (1333/1334, 1342/1343, 1351 годы), Алексия (1354, 1356, 1357), Пимена (1385/1386, 1389). Кроме того, в 1347 году ханша Тайдула выдала ярлык некоему «митрополиту Иоанну» (его личность не установлена), а в 1379 году через территорию Орды в Константинополь проехал кандидат на митрополию Митяй.
Дополнительная литература:
Экземплярский А.В. Великие и удельные князья Северной Руси в татарский период, с 1238 по 1505 г. СПб., 1889–1891. Т. 1–2;
Насонов А.Н. Монголы и Русь. М.; Л., 1940;
Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV–XV вв. М., 1960;
Белозеров И. В. Русские митрополиты и ханы Золотой Орды: система отношений // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2003. № 3.