ОРДЫНСКИЕ НАБЕГИ XIII-XV ВЕКОВ
ОРДЫНСКИЕ НАБЕГИ XIII-XV ВЕКОВ - военные операции войск ханов и правителей Золотой Орды и Большой Орды на территории русских земель и княжеств.
В условиях установившегося в 1242 году монголо-татарского ига имели, как правило, кратковременный характер. С начала 1250-х годов зафиксировано 94 Ордынских набега на русские земли и княжества.
Основным объектом набегов в 1250-1260-х годах стало Галицко-Волынское княжество, территория которого была разорена войсками Куремсы (1254; 1255, по др. данным, 1257) и Бурундая (1259-1260 годы). Ордынцы, возвращавшиеся из походов на Великое княжество Литовское (1275, 1277), Польшу (1280, 1287), Венгрию (1282, 1285), в 1275 году разорили земли Курского княжества, а зимой 1287/1288 годов – окрестности Львова.
Первым Ордынским набегом на Севверо-восточную Русь стала «Неврюева рать», направленная с целью свержения с владимирского великокняжеского стола князя Андрея Ярославича и разорившая в 1252 году Переяславль (Залесский) и его округу. Начиная с 1280-х годов князья Северо-восточной Руси в свою очередь начали привлекать ордынские отряды для борьбы за великокняжеский стол. Так, например, в 1281, 1282, 1285 годах князь Андрей Александрович использовал помощь ханских сил для борьбы со старшим братом Дмитрием Александровичем. В этих условиях разорялись Переяславль (Залесский) (1281, 1282, 1293, 1294) и Переяславское кн-во (1281 и 1282 годы), Муром и его окрестности (1281, 1282 и 1293 годы), Рязанское кн-во (1278, 1288). Крупнейшим Ордынским набегом этого времени стала «Дюденева рать» (1293), когда было захвачено и разорено 14 городов, в том числе Владимир, Дмитров, Коломна, Можайск, Москва, Суздаль, Юрьев (Польской), Углич, а также земли вокруг них.
Земли Северо-западной Руси подвергались Ордынским набегам в 1273 (дважды), 1281, 1284 годах и во время нашествия «Дюденевой рати». Это было связано с действиями великих князей владимирских по приведению в покорность Новгородской республики с опорой на ордынские отряды. Сам Новгород избежал нападений ордынских войск, однако Волок (Ламский), Вологда, Новый Торг (ныне Торжок), территория Бежецкого Верха, включая сельскую округу, неоднократно подвергались ордынским набегам.
Окончание усобиц в Золотой Орде в связи с гибелью Ногая (конец 1299 или 1300) привело к усилению ханской власти и её позиций в русских землях и княжествах и одновременно к уменьшению числа набегов в 1-й половине XIV века. Наиболее часто подвергались нападениям пограничные земли - Рязанское и Нижегородское великие княжества, Новосильское княжество и их уделы. В 1310 году совершён набег на Брянск (при участии войск русских князей и под общим командованием князя Василия Александровича, ранее отправившегося в Золотую Орду с жалобой на изгнавшего его из Брянска дядю, князя Святослава Глебовича). В 1316 году великий князь владимирский Михаил Ярославич при поддержке ордынцев штурмом взял Новый Торг. В 1317 году поход московского князя Юрия Даниловича и ордынцев во главе с Кавгадыем разорил территорию Тверского княжества (однако эти силы были разбиты Михаилом Ярославичем в Бортеневской битве 1317, ставшей по сути первой крупной победой войск русских княжеств над ордынцами). Зимой 1327/28 в отместку за Тверское восстание 1327 на Тверское кн-во была направлена карательная ордынская «Федорчукова рать», к которой присоединились войска ряда рус. князей, в т. ч. московского кн. Ивана I Даниловича Калиты. Поход зимой 1327/1328 годов привёл к подрыву экономической, политической и военной мощи Тверского княжества, были разорены и сожжены его крупнейшие города (Тверь, Кашин, Клин и др.). Дважды (1333/1334, 1339/1340) подверглись Ордынским набегам Смоленское княжество и его столица. В 1342 и 1365 годах состоялись Ордынские набеги на Переяславль-Рязанский, до 1373 года набегам 8 раз подверглось Рязанское великое княжество.
Новая интенсификация Ордынских набегов во многом была связана с началом «розмирья» великого князя владимирского Дмитрия Ивановича с беклербеком Мамаем в середине 1370-х годов Разорялись Рязанское великое княжество (1373, дважды в 1378 году) и Нижегородское великое княжество (1375, 1377, 1378), Нижний Новгород (1377, 1378), Переяславль-Рязанский (1378). В середине-2-й половине XIV века не менее одного раза подвергались нападению города и сельская округа Владимира, Ярославля, Костромы, Новосиля и Алексина. Начиная с 1365 года русские князья неоднократно оказывали серьёзное сопротивление Ордынским набегам, одержав победы над ордынскими войсками у Шишевского леса (1365), на реке Пьяна (1367), на реке Вожа (1378) и в Куликовской битве 1380 года.
За 1382-1480 годы источники зафиксировали около 60 Ордынских набегов. Крупнейшими из них стали Тохтамыша набег 1382 года (когда в результате предательства ордынцам удалось захватить даже Москву) и Едигея набег 1408 года. Наиболее часто за этот период разорялось Рязанское великое княжество (16 раз), 5 раз был разгромлен Переяславль-Рязанский. Четыре раза Ордынские набеги затронули Московское великое княжество, трижды – территорию бывшего(а в 1411 году восстановленного) Нижегородского великого княжества (1399, 1408, 1411). От набегов ордынцев пострадали многие города Северовосточной Руси: Коломна (3 раза); Владимир, Галич, Дмитров, Звенигород, Можайск, Нижний Новгород, Серпухов (по 2 раза); Верея, Городец, Гороховец, Кострома, Курмыш, Лух, Москва, Переяславль (Залесский), Плёс, Ростов, Сара, Стародуб, Суздаль, Юрьев (Польской) (по 1 разу). В 1414 году был сильно разорён город Елец, в 1422 и 1424 годах Ордынским набегам подвергся Одоев, зимой 1428/1429 годов - Галич, Кострома, Лух, Плёс. Ордынцы дважды разоряли Муром и трижды - земли вокруг него. От их действий пострадали также земли в окрестностях Рыльска. Масштаб ущерба от Ордынских набегов был такой, что Городец, Елец (оба на некоторое время) и Стародуб (окончательно) прекратили своё существование как города. Значительные разрушениям в результате набегов подвергалась и сельская округа этих городов.
В 1430-1440-х годах Московское великое княжество вело активную борьбу с силами хана Улуг-Мухаммеда. В целом она складывалась скорее в пользу хана, разгромившего войска русских князей в сражении у Белёва (5.12.1437 ), осаждавшего Москву (3-13.7.1439) и разорившего окрестности Москвы и Коломны. Сыновья Улуг-Мухаммеда нанесли катастрофическое поражение основным силам русских князей в Суздальском сражении 1445 года (сам великий князь московский Василий II Васильевич попал в плен). Летом 1451 года царевичу Мазовше удалось дойти до Москвы, взять её он не сумел, разгромив только посад. В 1450-1470-х годах успешные оборонительные мероприятия московских военачальников привели к тому, что случаи Ордынских набегов к северу от реки Ока стали крайне редки. В 1472 году отрядами хана Ахмеда был разорён Алексин.
По сути, Ордынские набеги прекратились после Стояния на Угре 1480 года, однако отряды Большой Орды принимали участие в ряде войн, которые вело в 1480-х годах -1502 году Русское государство, на стороне его противников.