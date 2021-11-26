ОРДЫНСКИЕ НАБЕГИ XIII-XV ВЕКОВ

ОРДЫНСКИЕ НАБЕГИ XIII-XV ВЕКОВ - военные операции войск ханов и правителей Золотой Орды и Большой Орды на территории русских земель и княжеств.

В ус­ло­ви­ях уст­ано­вив­ше­го­ся в 1242 году мон­го­ло-та­тар­ско­го ига име­ли, как пра­ви­ло, крат­ко­вре­мен­ный ха­рак­тер. С начала 1250-х годов за­фик­си­ро­ва­но 94 Ордынских набега на русские зем­ли и кня­же­ст­ва.

Основным объ­ек­том на­бе­гов в 1250-1260-х годах ста­ло Га­лиц­ко-Во­лын­ское кня­же­ст­во , тер­ри­то­рия ко­то­ро­го бы­ла ра­зо­ре­на вой­ска­ми Ку­рем­сы (1254; 1255, по др. дан­ным, 1257) и Бу­рун­дая (1259-1260 годы). Ор­дын­цы, воз­вра­щав­шие­ся из по­хо­дов на Великое княжество Ли­тов­ское (1275, 1277), Поль­шу (1280, 1287), Венг­рию (1282, 1285), в 1275 году ра­зо­ри­ли зем­ли Кур­ско­го кня­же­ст­ва, а зи­мой 1287/1288 годов – ок­ре­ст­но­сти Льво­ва.

Пер­вым Ордынским набегом на Севверо-восточную Русь ста­ла «Нев­рюе­ва рать», на­прав­лен­ная с це­лью свер­же­ния с вла­ди­мир­ско­го ве­ли­ко­кня­же­ско­го сто­ла князя Ан­д­рея Яро­сла­ви­ча и ра­зо­рив­шая в 1252 году Пе­ре­яс­лавль (За­лес­ский) и его ок­ру­гу. На­чи­ная с 1280-х годов кня­зья Северо-восточной Ру­си в свою оче­редь на­ча­ли при­влекать ор­дын­ские от­ря­ды для борь­бы за ве­ли­ко­кня­же­ский стол. Так, например, в 1281, 1282, 1285 годах князь Ан­д­рей Алек­сан­д­ро­вич ис­поль­зо­вал по­мощь хан­ских сил для борь­бы со стар­шим бра­том Дмит­ри­ем Алек­сан­д­ро­ви­чем. В этих ус­ло­ви­ях ра­зо­ря­лись Пе­ре­яс­лавль (За­лес­ский) (1281, 1282, 1293, 1294) и Пе­ре­яс­лав­ское кн-во (1281 и 1282 годы), Му­ром и его ок­ре­стно­сти (1281, 1282 и 1293 годы), Ря­зан­ское кн-во (1278, 1288). Круп­ней­шим Ордынским набегом это­го вре­ме­ни ста­ла «Дю­де­не­ва рать» (1293), ко­гда бы­ло за­хва­че­но и ра­зо­ре­но 14 го­ро­дов, в том числе Вла­ди­мир, Дмит­ров, Ко­лом­на, Мо­жайск, Мо­ск­ва, Суз­даль, Юрь­ев (Поль­ской), Уг­лич, а так­же зем­ли во­круг них.

Зем­ли Северо-западной Ру­си под­вер­га­лись Ордынским набегам в 1273 (два­ж­ды), 1281, 1284 годах и во вре­мя на­ше­ст­вия «Дю­де­не­вой ра­ти». Это бы­ло свя­за­но с дей­ст­вия­ми великих кня­зей вла­ди­мир­ских по при­ве­де­нию в по­кор­ность Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки с опо­рой на ор­дын­ские от­ря­ды. Сам Нов­го­род из­бе­жал на­па­дений ор­дын­ских войск, од­на­ко Во­лок (Лам­ский), Во­ло­гда, Но­вый Торг (ны­не Тор­жок), тер­ри­то­рия Бе­жец­ко­го Вер­ха, вклю­чая сель­скую ок­ру­гу, не­од­но­крат­но под­вер­га­лись ор­дын­ским на­бе­гам.

Окон­ча­ние усо­биц в Зо­ло­той Ор­де в свя­зи с ги­бе­лью Но­гая (конец 1299 или 1300) при­ве­ло к уси­ле­нию хан­ской вла­сти и её по­зи­ций в русских зем­лях и кня­же­ст­вах и од­но­вре­мен­но к умень­ше­нию чис­ла на­бе­гов в 1-й половине XIV века. Наи­бо­лее час­то под­вер­га­лись на­па­де­ни­ям по­гра­нич­ные зем­ли - Ря­зан­ское и Ни­же­го­род­ское великие княжеств а, Но­во­силь­ское княжество и их уде­лы. В 1310 году со­вер­шён на­бег на Брянск (при уча­стии войск русских кня­зей и под об­щим ко­мандованием князя Ва­си­лия Алек­сан­д­ро­ви­ча, ра­нее от­пра­вив­ше­го­ся в Зо­ло­тую Ор­ду с жа­ло­бой на из­гнав­ше­го его из Брян­ска дя­дю, князя Свя­то­сла­ва Гле­бо­ви­ча). В 1316 году великий князь вла­ди­мир­ский Ми­ха­ил Яро­сла­вич при под­держ­ке ор­дын­цев штур­мом взял Но­вый Торг. В 1317 году по­ход мо­с­ков­ско­го князя Юрия Да­ни­ло­ви­ча и ор­дын­цев во гла­ве с Кав­га­ды­ем ра­зо­рил тер­ри­то­рию Твер­ско­го княжества (од­на­ко эти си­лы бы­ли раз­би­ты Ми­хаи­лом Яро­сла­ви­чем в Бор­те­нев­ской бит­ве 1317, став­шей по сути пер­вой круп­ной по­бе­дой войск русских кня­жеств над ор­дын­ца­ми). Зи­мой 1327/28 в от­ме­ст­ку за Твер­ское вос­ста­ние 1327 на Твер­ское кн-во бы­ла на­прав­ле­на ка­ра­тель­ная ор­дын­ская «Фе­дор­чу­ко­ва рать», к ко­то­рой при­сое­ди­ни­лись вой­ска ря­да рус. кня­зей, в т. ч. мо­с­ков­ско­го кн. Ива­на I Да­ни­ло­ви­ча Ка­ли­ты. По­ход зи­мой 1327/1328 годов при­вёл к под­ры­ву эко­но­мической, по­ли­тической и во­енной мо­щи Твер­ско­го княжества, бы­ли ра­зо­ре­ны и со­жже­ны его круп­ней­шие го­ро­да (Тверь, Ка­шин, Клин и др.). Два­ж­ды (1333/1334, 1339/1340) под­верг­лись Ордынским набегам Смо­лен­ское княжество и его сто­ли­ца. В 1342 и 1365 годах со­стоя­лись Ордынские набеги на Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский, до 1373 года на­бе­гам 8 раз под­верг­лось Ря­зан­ское великое кня­же­ст­во.

Но­вая ин­тен­си­фи­ка­ция Ордынских набегов во мно­гом бы­ла свя­за­на с на­ча­лом «роз­ми­рья» великого князя вла­ди­мир­ско­го Дмит­рия Ива­но­ви­ча с бек­лер­бе­ком Ма­ма­ем в середине 1370-х годов Ра­зо­ря­лись Ря­зан­ское великое княжество (1373, два­ж­ды в 1378 году) и Ни­же­го­род­ское великое княжество (1375, 1377, 1378), Ниж­ний Нов­го­род (1377, 1378), Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский (1378). В середине-2-й половине XIV века не ме­нее од­но­го раза под­вер­га­лись на­па­де­нию го­ро­да и сель­ская ок­ру­га Вла­ди­мира, Яро­слав­ля, Ко­ст­ро­мы, Но­во­си­ля и Алек­си­на. На­чи­ная с 1365 года русские кня­зья не­од­но­крат­но ока­зы­ва­ли серь­ёз­ное со­про­тив­ле­ние Ордынским набегам, одер­жав по­бе­ды над ор­дын­ски­ми вой­ска­ми у Ши­шев­ско­го ле­са (1365), на реке Пья­на (1367), на реке Во­жа (1378) и в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года.

За 1382-1480 годы ис­точ­ни­ки за­фик­си­ро­ва­ли около 60 Ордынских набегов. Круп­ней­ши­ми из них ста­ли Тох­та­мы­ша на­бег 1382 года (ко­гда в ре­зуль­та­те пре­да­тель­ст­ва ор­дын­цам уда­лось за­хва­тить да­же Мо­ск­ву) и Еди­гея на­бег 1408 года. Наи­бо­лее час­то за этот пе­ри­од ра­зо­ря­лось Ря­зан­ское великое княжество (16 раз), 5 раз был раз­гром­лен Пе­ре­яс­лавль-Ря­зан­ский. Че­ты­ре раза Ордынские набеги за­тро­ну­ли Мо­с­ков­ское великое княжество, три­ж­ды – тер­ри­то­рию бывшего(а в 1411 году вос­ста­нов­лен­но­го) Ни­же­го­род­ско­го великого княжества (1399, 1408, 1411). От на­бе­гов ор­дын­цев по­стра­да­ли многие го­ро­да Северовосточной Ру­си: Ко­лом­на (3 раза); Вла­ди­мир, Га­лич, Дмит­ров, Зве­ни­го­род, Мо­жайск, Ниж­ний Нов­го­род, Сер­пу­хов (по 2 раза); Ве­рея, Го­ро­дец, Го­ро­хо­вец, Ко­ст­ро­ма, Кур­мыш, Лух, Мо­ск­ва, Пе­ре­яс­лавль (За­лес­ский), Плёс, Рос­тов, Са­ра, Ста­ро­дуб, Суз­даль, Юрь­ев (Поль­ской) (по 1 ра­зу). В 1414 году был силь­но ра­зо­рён город Елец, в 1422 и 1424 годах Ордынским набегам под­верг­ся Одо­ев, зи­мой 1428/1429 годов - Га­лич, Ко­ст­ро­ма, Лух, Плёс. Ор­дын­цы два­ж­ды ра­зо­ря­ли Му­ром и три­ж­ды - зем­ли во­круг не­го. От их дей­ст­вий по­стра­да­ли так­же зем­ли в ок­рест­но­стях Рыль­ска. Мас­штаб ущер­ба от Ордынских набегов был та­кой, что Го­ро­дец, Елец (оба на не­ко­то­рое вре­мя) и Ста­ро­дуб (окон­ча­тель­но) пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние как го­ро­да. Значительные раз­ру­ше­ни­ям в ре­зуль­та­те на­бе­гов под­вер­га­лась и сель­ская ок­ру­га этих го­ро­дов.

В 1430-1440-х годах Мо­с­ков­ское великое княжество ве­ло ак­тив­ную борь­бу с си­ла­ми ха­на Улуг-Му­хам­ме­да. В це­лом она скла­ды­ва­лась ско­рее в поль­зу ха­на, раз­гро­мив­ше­го вой­ска русских кня­зей в сра­же­нии у Бе­лё­ва (5.12.1437 ), оса­ж­дав­ше­го Мо­ск­ву (3-13.7.1439) и ра­зо­рив­ше­го ок­ре­ст­но­сти Мо­ск­вы и Ко­лом­ны. Сы­но­вья Улуг-Му­хам­ме­да на­нес­ли ка­та­ст­ро­фическое по­ра­же­ние основным си­лам русских кня­зей в Суз­даль­ском сра­же­нии 1445 года (сам великий князь мо­с­ков­ский Ва­си­лий II Ва­силь­е­вич по­пал в плен). Ле­том 1451 года ца­ре­ви­чу Ма­зов­ше уда­лось дой­ти до Мо­ск­вы, взять её он не су­мел, раз­гро­мив толь­ко по­сад. В 1450-1470-х годах ус­пеш­ные обо­ро­нительные ме­ро­прия­тия московских вое­на­чаль­ни­ков при­ве­ли к то­му, что слу­чаи Ордынских набегов к се­ве­ру от реки Ока ста­ли край­не ред­ки. В 1472 году от­ря­да­ми ха­на Ах­ме­да был ра­зо­рён Алек­син.

По су­ти, Ордынские набеги пре­кра­ти­лись по­сле Сто­я­ния на Уг­ре 1480 года, од­на­ко от­ря­ды Боль­шой Ор­ды при­ни­ма­ли уча­стие в ря­де войн, ко­то­рые ве­ло в 1480-х годах -1502 году Русское государство, на сто­ро­не его про­тив­ни­ков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)