Неврюева рать Карательный поход золотоордынских войск под командованием Неврюя против великого князя владимирского Андрея Ярославича.

ХОД СОБЫТИЙ

Князь Ярослав Всеволодович, отравленный в Орде в 1246 г. по некоторым сведениям, завещал великое княжение Андрею, а старшему сыну, Александру, Новгород и Киев, что было поддержано ханом Гуюком, в то время как Батый предпочитал, чтобы на великом княжении был Александр Ярославич. Конфликт между Гуюком и Батыем закончился смертью Гуюка во время похода на Батыя в 1247 г. В последующие годы занявший ханский престол Менгу (Мунке) занимался подавлением своих внутриполитических противников, в том числе с помощью посланных Батыем войск во главе с Бурундаем (1251).

Предводитель Неврюй в IV Новгородской летописи назван «царевичем». Кроме него ордынскими командовали ещё Котия и Олабуга, вероятно темники. Неврюй перешёл реку Клязьму под Владимиром и разбил Андрея в канун Борисова дня, то есть 23 июля. Подробности сражения неизвестны. Андрей и Ярослав бежали сначала в Новгород, но, поскольку новгородцы не приняли их, Андрей уехал в Швецию, а Ярослав во Псков. Неврюй разорил Переяславль, где была убита жена Ярослава Ярославича и взяты в плен дети. В Орду было уведено «бещисла» людей, коней и скота. Это было первое после нашествия Батыя появление в Северо-Восточной Руси крупных монголо-татарских военных сил.

«…ПРИИДЕ НЕВРЮЙ»

В лето 6760 прииде Неврюй и Котья и Олабуха храбры на землю Суздалскую со многеми вой на великого князя Андрея Ярославича и бродиша Клязьму канун Бориса дни под Володимерем. Князь же Андрей срете их с своими полки, и бысть сеча велика, |л. 233| и победита погании. А князь Андрей и со княгинею бежа въ Свиязскую землю. Татарове же плениша град Переславль, княгиню Ярославлю яша и убиша, а дети изымашя и ведошя в полон, и воеводу Жидислава убиша ту, и людей много полониша, и зла много сотворив, отъидошя.

Пискаревский летописец //Полное собрание русских летописей. Т. 34. М., 1978. С. 97.

http://www.russiancity.ru/books/b61.htm

НАШЕСТВИЕ НА СУЗДАЛЬСКУЮ ЗЕМЛЮ

[…] …В 1252 году Александр [Невский] отправился на Дон к сыну Батыеву Сартаку с жалобою на брата [Андрея Ярославича], который отнял у него старшинство и не исполняет своих обязанностей относительно татар. Александр получил старшинство, и толпы татар под начальством Неврюя вторгнулись в землю Суздальскую. Андрей при этой вести сказал: «Что это, господи! покуда нам между собою ссориться и наводить друг на друга татар; лучше мне бежать в чужую землю, чем дружиться с татарами и служить им». Собравши войско, он вышел против Неврюя, но был разбит и бежал в Новгород, не был там принят и удалился в Швецию, где был принят с честию. Татары взяли Переяславль, захватили здесь семейство Ярослава, брата Андреева, убили его воеводу, попленили жителей и пошли назад в Орду. Александр приехал княжить во Владимир; Андрей также возвратился на Русь и помирился с братом, который помирил его с ханом и дал в удел Суздаль.

Соловьев С.М. История России с древнейших времен

http://magister.msk.ru/library/history/solov/solv03p3.htm

РУСЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРДЫ

Что касается Руси, то она никогда не интересовала Золотую Орду с точки зрения приращения территории. Природные и растительные особенности того географического пояса, где располагались русские земли, не соответствовали привычным нормам ведения кочевого хозяйства. Монгольская аристократия рассматривала Русь в качестве неиссякаемого источника пополнения собственной казны, а при необходимости и получения людских ресурсов — в качестве военной силы и рабов, по большей части шедших на продажу в другие страны. На протяжении всего времени существования Золотой Орды русские княжества оказались насильно втянутыми в орбиту политических и экономических интересов монголов. Именно поэтому некоторые стороны изучения исторической географии Золотой Орды имеют немаловажное значение не только для выяснения русско-монгольских отношений, но и для более четкого понимания тех внешнеполитических перемен, от которых зависело развитие Руси. Поскольку главным инструментом проведения золотоордынской внешней политики всегда оставалась армия, то рассмотрение организации и осуществления военных походов позволяет обозначить основные этапы монгольской политики на Руси.

1-й этап (1243—1257 гг.) наиболее ярко характеризует двойственность власти над завоеванными монголами землями. Политическое управление ими по традиции осуществлялось из Каракорума, а непосредственная исполнительная и военная власть полностью принадлежала золоордынским ханам. И применяли ее без каких-либо консультаций с имперским правительством (например, посылка на Русь Неврюевой рати).