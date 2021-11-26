МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО
МОНГОЛО-ТАТАРСКОЕ ИГО - принятое в историографии наименование военно-политического господства Монгольской империи, Золотой Орды, затем Большой Орды над русскими княжествами в 1242–1472 годах.
Установилось после монголо-татарского нашествия, в ходе которого большинство древнерусских княжеств были разгромлены (исключение составили Смоленское, Пинское, Туровское, Витебское, Полоцкое княжества и б. ч. Новгородской республики).
Ярче всего Монголо-татарское иго проявилось в политической сфере.
В 1242 году в древне-русские княжества впервые прибыли послы, потребовавшие от русских князей явиться к хану Батыю с изъявлением покорности. Вплоть до XIV века в города Руси посылались ханские наместники - баскаки, которые, опираясь на вооруженные отряды, следили, чтобы население сохраняло покорность Чингисидам. Контроль над процессом наследования княжеств перешёл к ордынским ханам, которые в своих интересах нарушали продолжавшие действовать древне-русские юридические нормы наследования.
Русские князья должны были получать в Орде ярлыки ханские - особые грамоты на власть в своих владениях. «Ордынские выезды» русских князей нередко сопровождались их унижениями при дворах ханов, в ряде случаев заканчивались смертью. Торжественное возведение обладателя ярлыка на княжеский стол, в том числе посажение на великокняжеский стол в Успенском соборе г. Владимир владимирских князей, имевших неофициальный статус главных князей Северо-Восточной Руси, происходило в присутствии ордынского посла, что символизировало политическое верховенство ханской власти.
Ордынские правители стремились регулировать политические отношения между подвластными им русским княжествами, зачастую перекраивая политическую карту Руси, препятствуя усилению того или иного князя, разжигая соперничество и распри между русскими князьями и извлекая из этого прямые выгоды для себя. Так, в конце 1240-х годов наиболее авторитетный из русских князей Александр Ярославич Невский получил от монголов права на опустошённый Киев, которым он до тех пор не владел, а полагавшийся ему по наследству менее разорённый г. Владимир был передан его младшему брату Андрею Ярославичу.
После Тверского восстания 1327 года, важную роль в котором сыграл князь тверской и одновременно великий князь владимирский Александр Михайлович, хан Узбек, чтобы ослабить власть великого князя владимирского, разделил Владимирское великое княжество на две части. Опасаясь усиления московских князей, Узбек в 1341 году передал Нижний Новгород суздальским князьям. В 1360 году ярлык на великое княжение Владимирское был отобран у московских князей и передан князьям нижегородского дома; одновременно была восстановлена самостоятельность Галицкого (Галича Костромского) и Ростовского княжеств, ранее находившихся в зависимости от московских князей.
В 1371 году Мамай выдал ярлык на Владимирское великое княжество, которым владел московский князь Дмитрий Иванович, великому князю тверскому Михаилу Александровичу, в том же году выдал его вновь Дмитрию Ивановичу, не отобрав при этом у Михаила Александровича, а в 1375 году вторично выдал ярлык Михаилу. В 1370-1380-е годы московские войска одержали первые победы над ордынцами (битва на р. Вожа, 1378 год; Куликовская битва 1380 года), однако их значение было ослаблено в результате Тохтамыша набега 1382 года.
В 1383 году хан Тохтамыш вернул Михаилу Александровичу Кашинское княжество, которое по московско-новгородско-тверскому договору 1375 году объявлялось независимым от Твери. В 1411 и 1445 годы на непродолжительное время восстанавливалась политическая самостоятельность Нижегородского княжества (ещё в 1392 году присоединённого с согласия хана Тохтамыша к Московскому княжеству). Со временем выдача ярлыка на власть в том или ином княжестве стала сопровождаться спорадическими требованиями со стороны Орды денежных выплат и ценных подарков ханам, ханшам и их окружению.
Тяжёлым бременем для всех слоёв русского населения были ежегодные платежи Орде - т. н. ордынский выход. В результате проведённых монголами в 1250-1270-х годы в Северо-Восточной Руси и Новгородской республике переписей (см. «Число») взимание ордынского выхода приобрело повсеместный и регулярный характер. Иногда с населения русского княжеств дополнительно взимались экстраординарные ханские «запросы» - внеочередные платежи. Так, согласно Рогожскому летописцу, в 1384 году каждая русская деревня (1-3 двора) в ходе экстраординарного сбора выплатила Орде по «полтине» (примерная стоимость ок. 600 кг зерна или 10 баранов). Русские люди также должны были принимать, кормить и содержать многочисленных ордынских послов с их свитами, приезжавших на Русь с военными, дипломатическими и торговыми целями, а также послов, следивших за сбором и отправлением дани в Орду.
Ещё одной тяжёлой повинностью населения русских княжеств была обязанность поставлять воинов в монгольские войска, участвовать в их военных походах. Во второй половине XIII века русские полки действовали в военных операциях монголов против Венгрии, Польши, народов Северного Кавказа, Византии. С конца XIII века население, по крайней мере, княжеств Северо-Восточной Руси уже не участвовало в столь отдалённых походах ордынских ханов.
Проявление политической самостоятельности, отказ уплачивать монголо-татарам дань вызывали многочисленные ордынские набеги XIII-XV веков. Например, на княжества Северо-Восточной Руси и Рязанское княжество за этот период их было совершено свыше 30. Ордынцы в среднем один раз в 6-7 лет нападали на русские земли, держа их население в постоянном напряжении.
Несмотря на установление Монголо-татарского ига, свою роль сохранила Русская православная церковь, т. к. монгольские законы предписывали покровительствовать религиозным институтам на завоёванных территориях как «молебникам» за монгольских ханов. Иерархи РПЦ и крупные церковные деятели сыграли важную роль в поддержании культурных традиций русских земель и княжеств в период Монголо-татрского ига, способствовали борьбе с ним.
Монголо-татарское иго перестало существовать после того, как великий князь московский Иван III Васильевич прекратил выплачивать дань Большой Орде (1472 год), а затем воспрепятствовал в результате Стояния на Угре 1480 году прорыву войск хана Ахмеда к Москве и восстановлению зависимости Руси.
Монголо-татарское иго имело негативные последствия для развития русских земель. Военные опустошения, тяжёлый податной пресс привели к их затяжному экономическому упадку. Резко уменьшилась численность городского населения, исчезли многие виды ремёсел. До конца XIII века на Руси не было построено ни одного города; резко сократились масштабы каменного строительства (достигло домонгольского уровня лишь в середине XIV века). Население было вынуждено оставить плодородные степные и лесостепные земли Южной Руси и уйти в лесные зоны Северо-Восточной Руси и заподные гористые местности Юго-Западной Руси (прежде всего в Галицкое княжество). Прервались хозяйственные и политические связи северных земель с южными; нарушились внешнеполитические связи Северо-Восточной Руси со странами Европы.
Вместе с тем с расселением ростово-суздальско-владимирского центра на его более безопасные северные, восточные и западные окраины в Северо-Восточной Руси сформировались новые княжества - Белозерское, Костромское, Галицко-Дмитровское, Городецкое, Нижегородское, Тверское, Московское, которые впоследствии сыграли важную роль в развитии Руси.
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