АНДРЕЙ Александрович Городецкий

Князь Городецкий (1263–1304); Костромской (1276–1293, 1296–1304); великий князь Владимирский (1281–1283), (1294–1304).

Третий сын Александра Невского. Унаследовал Городец Волжский после смерти отца в 1263. В 1281 начал борьбу за великокняжеский стол, воспользовавшись распрей занимавшего его старшего брата Дмитрия с новгородцами и периодом двоевластия в Орде. Выступая перед ханами в роли верного вассала, А. хотел с их помощью свергнуть Дмитрия. Ближайшими союзниками А. были ростовские князья и ярославский князь Федор Черный. Вместе с ними в 1277 отправился в Орду и принял участие в русско-татарском походе на ясский Дедяков. Затем, с разрешения хана Мангу-Темира, А. разорил и опустошил удел Дмитрия. Опираясь на татарский отряд Кавгадыя и Алчедая, осенью 1281 занял Владимир. В феврале 1282 Дмитрий при поддержке своего зятя, псковского князя Довмонта вернулся в Переяславль «и нача рать збирати и град крепити». Тогда А. привел на Русь новое войско Туратемеря и Алыня. Дмитрий бежал. Победа в Орде хана Ногая, принявшего сторону Дмитрия, заставила А. примириться с братом (1283). Однако уже летом 1284 в Торжке он заключил союз с новгородцами, направленный против Дмитрия. Вскоре вынужден был признать главенство старшего брата, уступить ему Новгород и даже принять участие в походе против новгородцев. После этого А. надолго отказался от мысли занять Владимирский стол. К ней он вернулся только в 1293/94, приведя на Русь «Дюденеву рать» — большое татарское войско. Были опустошены Владимир, Переяславль, Суздаль, Москва, Волок, Муром, Коломна, Юрьев, Можайск, Дмитров и Углич. После этого А. отпустил татар. Это позволило Дмитрию вернуть Переяславль. Владимир же, вероятно, остался за А. По смерти Дмитрия в 1294 А. стал великим князем. Теперь ему противостояли князья тверской, московский и переяславский. А. рассчитывал найти поддержку в Орде, но реальной помощи не получил. В конце лета — начале осени 1300 князья попытались заключить мир. Однако Михаил Тверской и Иван Переяславский «не докончили между собою». В 1301 А. с суздальско-новгородскими и карельскими полками захватил крепость Ландскрону , построенную шведами на берегах Невы. В 1302 между А. и Москвой разгорелась борьба за выморочный Переяславльский удел. А. вновь отправился за помощью в Орду. В его отсутствие Даниил Московский захватил Переяславль. Даже последовавшая вскоре смерть Даниила (5 марта 1303) и ярлык на Переяславское княжение, привезенный А. из Орды, не помогли ему утвердить свои права на Переяславль. 27 июля 1304 А. скончался в Городце и был похоронен там же, в церкви Михаила Архангела. Перед смертью князь принял схиму. Развязанные им усобицы нанесли смертельный удар по старой политической системе Владимирской Руси.

Автор статьи: Данилевский И.Н.