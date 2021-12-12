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Лекция: Взаимоотношения Москвы и Литвы во второй половине XIV века

Лектор: Аверьянов Константин Александрович - доктор исторических наук, руководитель группы «Историческая география» Института российской истории РАН

Мы поговорим об отношениях Москвы и Литвы в эпоху начала объединения русских земель. И борьба за роль центра этого объединения велась не только между Тверью и Москвой, но к ней подключились и другие государства. Западные русские земли в то время были поделены между Литвой и Польшей. Все это не могло не вызвать военные столкновения.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.