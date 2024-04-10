6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

История Литовско-Русского государства в именах и датах (Держава Гедиминовичей) (Книга 1)

Иванов Николай

Известный летописец русской истории Н.М. Карамзин сказал однажды, что история злопамятнее народа, и это верно. Забываются со сменой поколений противоречия в отношениях людей, имена и события, а летописи и другие исторические документы хранят их, напоминая потомкам о поражениях в битвах и других бедах, а также о славных делах предков, восстанавливая в памяти имена, составляющие славу и гордость нации, личности подчас не государственного, а европейского масштаба. Такие полководцы и правители, как Гедимин, Ольгерд, Витовт и другие, оказали влияние на ход истории в Восточной Европе в XIII—XVI вв. не меньшее, чем их современники (русские, польские, венгерские): Иван Калита, Казимир III "Великий", Бела IV и другие земли.