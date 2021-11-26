ЖЕМАЙТИЯ

ЖЕМАЙТИЯ - историческая и этнографическая область в Западной Литве.

С древ­них вре­мён за­се­ле­на же­май­та­ми, сыг­рав­ши­ми важ­ную роль в эт­но­ге­не­зе ли­тов­цев . Пер­вые дос­то­вер­ные све­де­ния о Жемайтие от­но­сят­ся к началу XIII века и свя­за­ны с борь­бой её на­се­ле­ния про­тив ме­че­нос­цев ор­де­на за со­хра­не­ние не­за­ви­си­мо­сти и языческой ве­ры. В 1219 году Жемайтия всту­пи­ла в со­юз с Аук­штай­ти­ей с це­лью про­ти­во­дей­ст­во­вать экс­пан­сии ор­де­на. В 1236 году в бит­ве при Сау­ле (Шяу­ляе) аук­штай­ты и же­май­ты раз­гро­ми­ли кре­сто­нос­цев, в 1260 году при Дур­бе же­май­ты на­нес­ли по­ра­же­ние вой­ску Ли­вон­ско­го ор­де­на и вы­ну­ди­ли князя Мин­дов­га по­рвать с ка­то­ли­че­ст­вом. С середины XIII века Жемайтия - са­мо­сто­ятельное кня­же­ст­во (сто­ли­ца - Ра­сей­няй). С середины XIV века в ус­ло­ви­ях по­сто­ян­ных втор­же­ний кре­сто­нос­цев Жемайтия, со­хра­няя ши­ро­кую ав­то­но­мию, по­сте­пен­но ин­тег­ри­ро­ва­лась в Ве­ли­кое кня­же­ст­во Ли­тов­ское (ВКЛ). В борь­бе за власть в ВКЛ, ко­то­рая на­ча­лась по­сле смер­ти князя Оль­гер­да, его брат Кей­стут (1345-1377, 1381-1382) опи­рал­ся на Жемайтию, а сын Ягай­ло - на Ли­вон­ский ор­ден. Одер­жав по­бе­ду, Ягай­ло в 1382 году пе­ре­дал Жемайтию ор­де­ну. В ре­зуль­та­те вос­ста­ния же­май­ты вы­шли из-под вла­сти ор­де­на, но в 1398 году по до­го­во­ру, за­клю­чён­но­му князем Ви­тов­том, бы­ли вновь вклю­че­ны в его вла­де­ния. В 1409-1410 годах Жемайтия во­шла в со­став ВКЛ (окон­ча­тель­но в 1422 году). При­ви­ле­ем 1441 года, из­дан­ным князем Ка­зи­ми­ром IV Ягел­лон­чи­ком , ей бы­ли пре­дос­тав­ле­ны ав­то­но­мия и пра­во вы­бо­ра ста­рос­ты [с это­го вре­ме­ни име­ла ста­тус Же­майт­ско­го (Же­май­тий­ско­го) ста­рос­тва, ино­гда име­но­ва­лось так­же кня­же­ст­вом]. В XV-XVI веках на­се­ле­ние Жемайтии бы­ло об­ра­ще­но в ка­то­ли­че­ст­во. Даль­ней­шая ис­то­рия Жемайтии сли­ва­ет­ся с ис­то­ри­ей Лит­вы.

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