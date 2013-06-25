Великое княжество Литовское и Русское Литовские князья Гедимин (1316-1341) и Ольгерд (1345-1377) всего за несколько десятилетий объединили вокруг своего молодого государства осколки Западной и Южной Руси - Полоцк, Минск, Киев (1362), псковские, смоленские, черниговские земли… Великое княжество Литовское и Русское простиралось от Балтики до Черного моря.

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ И РУССКОЕ ПРИ ОЛЬГЕРДЕ

В XIV-XV вв. Великое княжество Литовское и Русское было реальным соперником Московской Руси в борьбе за господство в Восточной Европе. Оно укрепилось при князе Гедимине (правил в 1316-1341 гг.). Русское культурное влияние в это время здесь преобладало. Гедемин и его сыновья были женаты на русских княжнах, при дворе и официальном делопроизводстве господствовал русский язык. Литовской письменности в то время не существовало. Вплоть до конца XIV в. русские области в составе государства не испытывали национально-религиозного гнета. При Ольгерде (правил в 1345-1377 гг.) княжество фактически стало доминирующей державой в регионе. Особенно позиции государства укрепились после того, как в 1362 г. Ольгерд разбил татар в битве при Синих водах. Во время его правления в состав государства входили большая часть нынешней Литвы, Белоруссии, Украины и Смоленской области. Для всех жителей западной Руси Литва стала естественным центром сопротивления традиционным противникам - Орде и крестоносцам. Кроме того, в Великом княжестве Литовском в середине XIV века численно преобладало православное население, с которыми язычники-литовцы уживались довольно мирно, а иногда случавшиеся волнения быстро подавляли (на пример, в Смоленске). Земли княжества при Ольгерде простирались от Балтики до Причерноморских степей, восточная граница проходила примерно по нынешней границе Смоленской и Московской областей. Налицо были тенденции, ведущие в сторону складывания нового варианта русской государственности на южных и западных землях бывшей Киевской державы.

С. Боброва. История России с древнейших времен до 1917 года: глоссарий

СТАНОВЛЕНИЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО И РУССКОГО

В первой половине XIV в. в Европе появилось сильное государство - Великое княжество Литовское и Русское. Своим возникновением оно обязано Великому князю Гедиминасу (1316–1341), который за годы своего правления захватил и присоединил к Литве Брестские, Витебские, Волынские, Галицкие, Луцкие, Минские, Пинские, Полоцкие, Слуцкие и Туровские земли. В зависимость от Литвы попали Смоленское, Псковское, Галицко-Волынское и Киевское княжества. Многие русские земли, стремившиеся найти защиту от монголо-татар, присоединялись к Литве. Внутренний порядок в присоединенных землях не менялся, но их князья должны были признать себя вассалами Гедиминаса, платить ему дань и поставлять войска в необходимых случаях. Сам Гедиминас стал называть себя «королем литовцев и многих русских». Официальным языком и языком делопроизводства княжества стал старо-русский (близкий к современному белорусскому) язык. В Великом княжестве Литовском не было преследований по религиозному и национальному признакам.

В 1323 у Литвы появилась новая столица - Вильнюс. Согласно преданию, однажды Гедиминас охотился у подножия горы на месте слияния рек Вильни и Нярис. Убив огромного тура, он со своими дружинниками решил заночевать вблизи древнего языческого святилища. Во сне ему приснился одетый в железные доспехи волк, который выл, как сто волков. Призванный для истолкования сна верховный жрец Лиздейка пояснил, что он этом месте следует построить город - столицу государства и что слава об этом городе разнесется по всему свету. Гедиминас прислушался к совету жреца. Был построен город, который получил свое название от реки Вильни. Сюда и перенес свою резиденцию из Тракая Гедиминас.

Из Вильнюса в 1323-1324 Гедиминас писал письма римскому папе и городам Ганзейского союза. В них он заявлял о своем желании принять католичество, приглашал в Литву ремесленников, купцов, земледельцев. Крестоносцы понимали, что принятие Литвой католичества означало бы для них окончание их «миссионерской» миссии в глазах Западной Европы. Поэтому они стали подстрекать местных язычников и православных против Гедиминаса. Князь вынужден был отказаться от своих планов - папским легатам он объявил о допущенной якобы ошибке писаря. Однако христианские храмы в Вильнюсе продолжали строиться.

Крестоносцы же вскоре возобновили военные действия против Литвы. В 1336 они осадили жемайтийский замок Пиленай. Когда его защитники поняли, что не смогут долго сопротивляться, они сожгли замок и сами погибли в огне. 15 ноября 1337 Людвиг IV Баварский подарил тевтонскому Ордену построенный у Нямунаса Баварский замок, который должен был стать столицей покоренного государства. Однако это государство еще предстояло завоевать.

После смерти Гедиминаса княжество перешло к его семи сыновьям. Великим князем считался тот, кто правил в Вильнюсе. Столица досталась Яунутису. Его брат Кестутис, получивший в наследство Гродно, Тракайское княжество и Жемайтию, был недоволен тем, что Яунутис оказался слабым правителем и не смог прийти к нему на помощь в борьбе против крестоносцев. Зимой 1344-1345 Кестутис занял Вильнюс и разделил власть с другим своим братом - Альгирдасом (Ольгердом). Кестутис возглавил борьбу против крестоносцев. Он отразил 70 походов в Литву Тевтонского ордена и 30 - Ливонского. Не было ни одной крупной битвы, в которой он не принял бы участие. Военный талант Кестутиса ценили даже его враги: каждый из крестоносцев, как сообщают их собственные источники, считал бы для себя величайшей честью пожать Кестутису руку.

Альгирдас, сын русской матери, как и его отец Гедиминас большее внимание уделял захватам русских земель. За годы его правления территория Великого княжества Литовскго увеличилась вдвое. Альгирдас присоединил к Литве Киев, Новгород - Северский, Правобережную Украину и Подол. Взятие Киева привело к столкновению с монголо-татарами. В 1363 войско Альгирдаса разбило их у Синих Вод, южно-русские земли были освобождены от татарской зависимости. Тесть Альгирдаса, тверской князь Михаил Александрович, в борьбе с Москвой попросил поддержки у своего зятя. Три раза (1368, 1370 и 1372) Альгирдас совершал поход на Москву, но взять город не смог, после чего с московским князем был в конце концов заключен мир.

После смерти Альгирдаса в 1377 в стране началась междоусобица. Престол Великого князя Литовского получил сын Альгирдаса от второго брака Ягайло (Ягелло). Андрей (Андрюс), сын от первого брака, поднял мятеж и бежал в Москву, прося там поддержки. Он был принят в Москве и направлен отвоевывать у Великого княжества Литовского новгород-северские земли. Ягайло в борьбе против Андрея обратился за помощью к Ордену, обещая принять католичество. В тайне от Кестутиса между Орденом и Ягайлой был заключен мирный договор (1380). Обеспечив себе надежный тыл, Ягайло отправился с войском на помощь Мамаю против Дмитрия Донского , надеясь наказать Москву за поддержку Андрея и разделить с Олегом Рязанским (также союзником Мамая) земли московского княжества. Однако на Куликовское поле Ягайло прибыл с опозданием: монголо-татары уже потерпели сокрушительное поражение. Тем временем Кестутис узнал о заключенном против него тайном договоре. В 1381 он занял Вильнюс, изгнал оттуда Ягайлу и отправил его в Витебск. Однако через несколько месяцев, в отсутствие Кестутиса, Ягайло вместе со своим братом Скиргайлой захватил Вильнюс, а затем и Тракай. Кестутис и его сын Витаутас были приглашены на переговоры в ставку Ягайлы, там схвачены и помещены в Кревский замок. Кестутис был вероломно убит, а Витаутасу удалось бежать. Ягайло стал править один.

В 1383 Орден, с помощью Витаутаса и жемайтийских баронов, возобновил военные действия против Великого княжества Литовского. Союзниками был взят Тракай и сожжен Вильнюс. В этих условиях Ягайло вынужден был искать поддержки у Польши. В 1385 в Кревском (Краковском) замке между Великим княжеством Литовским и польским государством была заключена династическая уния. В следующем году Ягайло принял крещение, получив имя Владислав, женился на польской королеве Ядвиге и стал польским королем - основателем Ягеллонской династии, которая правила Польшей и Литвой свыше 200 лет. Осуществляя унию на практике, Ягайло создал Вильнюсское епископство, крестил Литву, а литовских феодалов, принявших католичество, уравнял в правах с польскими. Вильнюс получил право самоуправления (Магдебургское право).

Витаутас, еще некоторое время боровшийся с Ягайло, в 1390 вернулся в Литву, а в 1392 между двумя правителями был заключен договор: Витаутас получил во владение Тракайское княжество и стал фактическим правителем Литвы (1392-1430). После походов в 1397-1398 к Черному морю он привез в Литву татар и караимов и поселил их в Тракае. Витаутас укрепил литовское государство и расширил его территорию. Он лишил власти удельных князей, направив управлять землями своих наместников. В 1395 к Великому княжеству Литовскому был присоединен Смоленск, сделаны попытки завоевать Новгород и Псков. Держава Витаутаса простиралась от Балтийского до Черного моря. Чтобы обеспечить себе надежный тыл в борьбе против крестоносцев, Витаутас подписал договор с великим московским князем Василием I (который был женат на дочери Витаутаса - Софии). Границами между великими княжествами стала река Угра.

Энциклопедия «Кругосвет»

ОЛЬГЕРД, ОН ЖЕ АЛЬГИДРАС

В. Б. Антонович («Очерк истории Великого княжества Литовского») дает нам следующую мастерскую характеристику Ольгерда: «Ольгерд, по свидетельству современников, отличался по преимуществу глубокими политическими дарованиями, он умел пользоваться обстоятельствами, верно намечал цели своих политических стремлений, выгодно располагал союзы и удачно выбирал время для осуществления своих политических замыслов. Крайне сдержанный и предусмотрительный, Ольгерд отличался умением в непроницаемой тайне сохранять свои политические и военные планы. Русские летописи, не расположенные вообще к Ольгерду вследствие его столкновений с северо-восточной Русью, называют его „зловерным“, „безбожным“ и „льстивым“; однако признают в нем умение пользоваться обстоятельствами, сдержанность, хитрость, – словом, все качества, нужные для усиления своей власти в государстве и для расширения его пределов. По отношению к различным национальностям, можно сказать, что все симпатии и внимание Ольгерда сосредоточивались на русской народности; Ольгерд, по его взглядам, привычками и семейным связям, принадлежал русской народности и служил в Литве ее представителем». В то самое время, когда Ольгерд усиливал Литву присоединением русских областей, Кейстут является ее защитником перед крестоносцами и заслуживает славу народного богатыря. Кейстут - язычник, но даже его враги, крестоносцы, признают в нем качества образцового христианина-рыцаря. Такие же качества признавали в нем поляки.

Оба князя так точно разделили управление Литвой, что русские летописи знают только Ольгерда, а немецкие - только Кейстута.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории

ЛИТОВЦЫ НА ПАМЯТНИКЕ «ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ РОССИИ»

Нижний ярус фигур представляет собой горельеф, на котором в результате длительной борьбы помещено 109 окончательно утвержденных фигур, изображающих выдающихся деятелей Русского государства. Под каждым из них на гранитном цоколе сделана подпись (поименование), выведенная славянским стилизованным шрифтом.

Деятели, помещенные на горельефе, разделены автором проекта Памятника на четыре отдела: Просветителей, Государственных людей; Военных людей и героев; Писателей и художников…

Отдел Государственных людей помещается на восточной стороне Памятника и начинается непосредственно за «Просветителями» фигурой Ярослава Мудрого, после которого идут: Владимир Мономах, Гедимин, Ольгерд, Витовт, князья Великого княжества Литовского.

Захаренко А.Г. История сооружения Памятника «Тысячелетию России» в Новгороде. Ученые записки» историко-филологического факультета Новгородского государственного педагогического института. Вып. 2. Новгород. 1957