ОЛЬГЕРДА ПОХОДЫ 1368‒1372

ОЛЬГЕРДА ПОХОДЫ 1368–1372 годов - военные акции одного из соправителей Великого княжества Литовского князя Ольгерда против Московского княжества.

При­чи­ной походов Ольгерда по­слу­жи­ло обострение в 1368 году кон­фликта великого князя вла­ди­мир­ско­го и московского князя Дмит­рия Ива­но­ви­ча с великим князем твер­ским Ми­хаи­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем , ко­то­рое за­ста­вило великого князя твер­ско­го бе­жать к Оль­гер­ду, же­на­то­му на его сест­ре, и про­сить по­мо­щи. Оль­герд, у ко­то­ро­го мо­ск­ви­чи ра­нее в том же го­ду ото­бра­ли Рже­ву (ны­не Ржев), бла­го­же­ла­тель­но вос­при­нял прось­бу шу­ри­на. Это­му спо­соб­ст­во­ва­ла и ак­ти­ви­за­ция по­ли­ти­ки московских Рю­ри­ко­ви­чей в от­но­ше­нии Смо­лен­ско­го великого княжества и Вер­хов­ских кня­жеств, что про­ти­во­ре­чи­ло ин­те­ре­сам ли­товского кня­зя. В ре­зуль­та­те осе­нью 1368 года на­чал­ся 1-й по­ход Оль­гер­да: боль­шое вой­ско во гла­ве с ним не­ожи­дан­но под­сту­пи­ло к юго-западным ру­бе­жам Московского княжества. В по­хо­де при­ня­ли уча­стие сы­но­вья Оль­гер­да, его брат и со­пра­ви­тель Кей­стут, сын по­след­не­го Ви­товт «и вси кня­зи Ли­товь­стии», великий князь твер­ской Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич и си­лы Смо­лен­ско­го великого княжества. Великий князь Дмит­рий Ива­но­вич, не ус­пев со­брать вой­ско, вме­сте с сер­пу­хов­ским князем Вла­ди­ми­ром Ан­д­рее­ви­чем и митрополитом Алек­си­ем ук­рыл­ся в не­дав­но от­стро­ен­ном бе­ло­ка­мен­ном Мо­с­ков­ском Крем­ле . Тем вре­ме­нем Оль­герд раз­бил от­ряд ста­ро­дуб­ско­го князя Се­мё­на Дмит­рие­ви­ча Кра­пи­вы, про­шёл че­рез со­юз­ное Мо­ск­ве Обо­лен­ское княжество, убив его пра­ви­те­ля - князя Кон­стан­ти­на Юрь­е­ви­ча, а 21 ноября 1368 года на реке Тро­ст­на на­нёс по­ра­же­ние московскому сто­ро­же­во­му пол­ку. Путь на Мо­ск­ву был от­крыт, но трёх­днев­ная оса­да Мо­с­ков­ско­го Крем­ля окон­чи­лась без­ре­зуль­тат­но: Оль­герд ог­ра­ни­чил­ся ра­зо­ре­ни­ем ок­ре­ст­но­стей и вы­ну­ж­ден был от­сту­пить. След­ст­ви­ем по­хо­да ста­ли серь­ёз­ные по­ли­тические ус­туп­ки, сде­лан­ные московским пра­ви­тель­ст­вом великому князю твер­ско­му Ми­хаи­лу Алек­сан­д­ро­ви­чу.

В 1369-1370 годах великий князь Дмит­рий Ива­но­вич по­пы­тал­ся взять ре­ванш: он ук­ре­пил свои по­зи­ции в Нов­го­род­ской и Псков­ской рес­пуб­ли­ках, со­вер­шил по­хо­ды на Брян­ское княжество и со­юз­ное ВКЛ Смо­лен­ское великое княжество, в ре­зуль­та­те ко­то­рых под кон­тро­лем Дмит­рия Ива­но­ви­ча ока­за­лись тер­ри­то­рии в бас­сей­не Верх­ней Оки с го­ро­да­ми Мценск и Ка­лу­га. По­сле то­го как в августе 1370 года мо­ск­ви­чи ра­зорва­ли мир с Твер­ским великим княжеством и на­ча­ли бое­вые дей­ст­вия про­тив не­го, Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич вновь об­ра­тил­ся за по­мо­щью к Оль­гер­ду (од­но­вре­мен­ная по­пыт­ка великого князя твер­ско­го за­ру­чить­ся под­держ­кой Ма­мая ус­пе­ха не при­нес­ла). Не­смот­ря на осо­бен­но ак­тив­ную в это вре­мя воо­руженную борь­бу ВКЛ с Тев­тон­ским ор­де­ном, вско­ре со­сто­ял­ся 2-й по­ход Оль­гер­да: в но­ябре 1370 года ли­товский пра­ви­тель в со­про­во­ж­дении великого князя твер­ского Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча и великого князя смо­лен­ского Свя­то­сла­ва Ива­но­ви­ча по­до­шёл к гра­ни­цам Московского княжества с за­па­да. По­сле не­удач­ной оса­ды Во­ло­ка (Лам­ско­го) вой­ска Оль­гер­да 6 декабря 1370 года под­сту­пи­ли к Мо­ск­ве и на­ча­ли оса­ду Крем­ля, обо­ро­ну ко­то­ро­го воз­гла­вил великий князь Дмит­рий Ива­но­вич. Од­но­вре­мен­но в Пе­ре­мыш­ле, юж­нее Мо­ск­вы, на­хо­дил­ся сер­пу­хов­ский князь Вла­ди­мир Ан­д­рее­вич с вой­ском, к ко­то­ро­му вско­ре при­со­еди­нил­ся великий князь прон­ский Вла­ди­мир Яро­с­ла­вич с ря­зан­ской «ра­тью». Это за­ста­ви­ло Оль­гер­да за­клю­чить 14 декабря пе­ре­ми­рие с великим князям Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем (зи­мой 1371/1372 годов скре­п­ле­но бра­ком до­че­ри ли­товского кня­зя Еле­ны Оль­гер­дов­ны и сер­пу­хов­ско­го князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча) и уй­ти в ВКЛ.

По­сле то­го как хан Ма­мае­вой Ор­ды Му­хам­мед-Бу­лак ле­том - осе­нью 1371 года под­твер­дил Дмит­рию Ива­но­ви­чу его яр­лык на Вла­ди­мир­ское ве­ли­кое кня­же­ние, ВКЛ вновь вы­сту­пи­ло на сто­ро­не великого князя твер­ско­го Ми­хаи­ла Алек­сан­д­ро­ви­ча (в начале 1371 года так­же по­лу­чив­ше­го яр­лык на ве­ли­кое кня­же­ние вла­ди­мир­ское от Му­хам­ме­да-Бу­ла­ка), во­зоб­но­вив­ше­го бое­вые дей­ст­вия про­тив великого князя вла­ди­мир­ско­го и его со­юз­ни­ков. Вес­ной 1372 года князь Кей­стут, по­лоц­кий князь Ан­д­рей Оль­гер­до­вич и другие литовские кня­зья ра­зо­ри­ли ок­ре­ст­но­сти Пе­ре­яс­лав­ля (За­лес­ско­го), а за­тем совместно с великим князем твер­ским, за­хва­тив­шим до это­го Дмит­ров, со­вер­ши­ли удач­ный по­ход на Ка­шин. В ию­ле 1372 года Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич со­еди­нил­ся под городом Лю­бутск, на реке Ока, с Оль­гер­дом, вы­сту­пив­шим в свой 3-й по­ход вме­сте с вас­са­ла­ми и со­юз­ни­ка­ми. Од­на­ко к Лю­бут­ску вско­ре по­до­шёл с вой­ском и великий князь вла­ди­мир­ский Дмит­рий Ива­но­вич. В ре­зуль­та­те Оль­герд, не ре­шив­шись на сра­же­ние, че­рез по­слов за­клю­чил с Дмит­ри­ем Ива­но­ви­чем Мо­с­ков­ское пе­ре­ми­рие 1372 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)