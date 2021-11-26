МИНДОВГ
МИНДОВГ - литовский князь, первый правитель Литовского гос-ва, первый и единственный король Литвы (с 1253 года).
Впервые упомянут в Галицко-Волынской летописи в 1219 году, когда вместе с 20 другими литовскими князьями заключил мирный договор с галицко-волынскими князьями. В этом договоре Миндовг вместе со старшим братом Довспрунком назван в числе 5 «старших» князей. Достоверные сведения об отце Миндовга отсутствуют: имя Рынгольт, приписанное ему в летописях белорусско-литовских XVI века, представляет собой генеалогическую фикцию позднейших авторов. Ливонская рифмованная хроника (смотрите в статье Ливонские хроники) называет отца Миндовга «великим королём»; это позволяет предположить, что он был одним из наиболее влиятельных литовских князей начала XIII века. Впоследствии имя Миндовг появляется в источниках лишь в 1238 году, когда упоминается «Литва Миндога» (так названа дружина Миндовга, которая участвовала в походе галицкого князя Даниила Романовича против мазовецкого князя Конрада).
С середины - 2-й половины 1240-х годов Миндовг единолично правил в Литве, в особенности после того, как изгнал из своих земель племянников (скорее всего, сыновей Довспрунка) Товтивила и Едивида. Около 1246 года Ливонская рифмованная хроника именует Миндовга «высшим королём». Государство Миндовга не имело постоянной столицы, правитель со своей дружиной перемещался по дворам и замкам, утверждал свою власть и собирал дань. Историки гипотетически реконструировали домен Миндовга, который располагался в Восточной Литве. Миндовг рано утвердился на землях Чёрной Руси (центр - город Новогрудок); в Полоцке правил племянник Миндовга князь Товтивил, признававший его власть, что положило начало литовской экспансии на русские земли.
В 1249 году против Миндовга образована коалиция, в которую входили Товтивил и Едивид, князь Даниил Романович, жемайтийский князь Викинт и епископ Рижский Николай. Это существенным образом изменило политическую ситуацию в регионе, где усиливалась роль Ливонии. Миндовг установил отношения с магистром Ливонского ордена Андреасом фон Штирландом, благодаря чему приобрёл не только важного политического союзника, но и новые возможности на международной арене. При посредничестве магистра и в сопровождении его послов Парбус, посол Миндовга, прибыл к папе Римскому Иннокентию IV. Серия из 6 папских булл, изданных в 1251 году и посвящённых Миндовгу, свидетельствовала о внимании Римской курии к новому политическому образованию (в контексте борьбы папы и императора за влияние в западно-христианском мире, интересов Святого престола в Восточной Европе, дискуссий о сближении католической и православной церквей). Буллой от 17.07.1251 года папа принял Миндовга и его государство в лен святого Петра, таким образом предоставив ему исключительный статус феодальной опеки. Конкретным проявлением этой опеки стала поддержка крещения Литвы и коронации Миндовга. Епископам Эзельскому и Курляндскому было поручено принимать участие в крещении страны, а епископу Кульмскому (Хелмскому) Генриху - короновать Миндовга. Исключение из этой акции главного иерарха католической церкви в регионе, епископа Рижского, явилось важным шагом на пути к укреплению политического влияния Миндовга. В 1251 году вместе с ближайшим окружением принял католическое крещение. В июле 1253 года (скорее всего, 6 июля) Миндовг коронован епископом Кульмским Генрихом. В 1254 году папа Римский назначил епископом Литовским тесно связанного с Миндовгом бывшего священника Ливонского ордена Христиана, который подчинялся непосредственно папе Римскому. В 1255 году папа Александр IV специальным документом разрешил короновать сына Миндовга (имя не указано), что укрепляло статус Литвы как королевства. Крещение и коронация позволили Миндовгу утвердиться в качестве самостоятельного правителя среди христианских королей Европы, а также выделиться из числа других князей, претендовавших на власть внутри страны. Миндовгу удалось консолидировать политическую элиту страны, признавшие его верховную власть прежние князья стали его вельможами.
За посредничество при принятии крещения и получении короны Миндовга вознаградил Ливонский орден, пожаловав ему права (в частности, получать ленные владения от литовских вельмож) и земли, расположенные между Литвой и Орденом. Хотя часть документов Миндовга о пожалованиях Ордену в современной историографии считается фальсификатом, аутентичность нескольких из них не вызывает сомнений (в оригинале сохранился документ 1255 года о пожаловании Селонии, однако привешенная к нему печать является фальсификатом XIV века). Земли ятвягов и Жемайтии Миндовг пожаловал Ордену с условием, что тот будет поддерживать его против всех врагов веры, что означало политический союз Литвы и Ордена, направленный против соседних русских земель и монголо-татар. В 1253 году Миндовг даровал торговую привилегию жителям Риги и всем немецким купцам. Около 1255 года Миндовг примирился с князем Даниилом Романовичем и передал в управление его сыну Роману Даниловичу, как своему вассалу, Новогрудок, а за другого сына, Шварна, выдал замуж свою дочь. Зимой 1258-1259 годов Литва подверглась нападению войска монгольского военачальника Бурундая (в составе которого были также силы владимиро-волынского князя Василько Романовича). Миндовгу удалось избежать непосредственного военного столкновения, однако это нападение временно приостановило литовскую экспансию на русские земли.
Около1260 года Миндовг возобновил войну с Ливонским орденом, поддержав жемайтов (не исключено, что к такому шагу его подтолкнул разгром орденского войска жемайтами в битве у озера Дурбе 13.07.1260 года). Этот шаг Миндовга в орденских хрониках считается вероотступничеством, однако достоверные данные о его религиозных убеждениях отсутствуют (утверждения русских летописей о переходе Миндовга в язычество также тенденциозны). В это время Миндовг заключил союз с великим князем владимирским Александром Ярославичем Невским. В 1263 году убит вместе с сыновьями Руклисом и Рупейкисом в результате заговора своих родственников - князей Тройната (Треняты; племянник Миндовга) и Довмонта (муж сестры 2-й жены Миндовга), после чего в Литве резко усилились позиции язычества и началась междоусобица. Несмотря на политические потрясения, произошедшие после смерти Миндовга, созданная им политическая система стала основой дальнейшего существования Литовского государства.
Источники:
Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII в. - 1270 г.: Тексты. Перевод. Комментарий. М., 2002;
Мiндаў, кароль Лiтовii, у дакумэнтах i сьведчаньнях-Mindowe, rex Lithowiae, in litteris et testimoniis. Мiнск, 2005;
Mindaugo knyga: istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių. Vilnius, 2005.