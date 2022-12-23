МИНДАУГАС

Миндаугас ( лит. Mindaugas) (ок. 1200 — 1263) — великий князь, король литовский. Встречаются также варианты написания имени — Миндовг, Мендог, Mendog (пол.), Міндоўг ( бел .). Впервые упоминается в летописи в 1219 как один из литовских князей, заключивших мирный договор с Волынью. Ливонская хроника 1245 называет его единственным князем Литвы. По мнению литовских историков, объединение Литвы М. произошло примерно в 1240. В целях недопущения захвата крестоносцами литовских земель М. с женой Мортой в 1251 приняли христианство по западному обряду, а в 1253 были коронованы. Место коронации точно неизвестно, историки называют Вильнюс, Латаву, Ново­грудок, Ригу. Принятие христианства и коронация подняли международный престиж Литвы и поставили ее в один ряд с европейскими государствами. Однако крещение М. было только эпизодом в истории Литвы, в 1261 он отказался от христианства и, в союзе с жемайтами, возобновил борьбу против Ливонии. С этой целью он также заключил союз с Александром Невским и Новгородским княжеством.

Убит вместе со своими малолетними сыновьями в 1263 в результате междоусобной борьбы за власть.

В Литве М. считается основателем литовского государства, день его коронации — 6 июля является государственным праздником.

Лит. : Gudavicius E. Mindaugas. Vilnius, 1998; Mindaugas karalius. Vilnius, 2008; Эйдинтас А., Бумблаускас А., Кулакаускас А., Тамошайтис М. История Литвы. Вильнюс, 2013. И. А. Кукушкина .