Михаил Храбрый - забытый русский полководец Мы много рассказывали о древнерусских князьях, их походах, подвигах и великих деяниях. Но до сих пор вне поля нашего зрения оставался известный в свое время князь Михаил. Четвертый сын великого князя Ярослава Всеволодовича, правнук Владимира Мономаха и младший брат святого Александра Невского.

Мы много рассказывали о древнерусских князьях, их походах, подвигах и великих деяниях. Но до сих пор вне поля нашего зрения оставался известный в свое время князь Михаил. Четвертый сын великого князя Ярослава Всеволодовича, правнук Владимира Мономаха и младший брат святого Александра Невского.

Хоробровати значит храбриться

Наш герой родился примерно в 1229 году в Переславле-Залесском в семье Ярослава Всеволодовича и Ростиславы-Феодосии, дочери Мстислава Мстиславовича Удалого. Мальчику удалось выжить во время монгольских набегов на Русь в 1237-1238 годах. У него было очень интересное прозвание Хоробрит от древнего славянского слова «хоробровати», что означает храбриться. В знаменитом памятнике XIII века «Слово Даниила Заточника», говорится «…лучше един мудр десяти хоробрующих без ума». Фраза насмешливая, но как никакая другая оправдывающая деятельность Михаила Хоробрита.

Здесь важно запомнить, что первым московским князем стал не младший сын Александра Невского Даниил, который в дальнейшем станет родоначальником целой династии московских князей и царей, а одним из первых был тот самый младший брат Александра Ярославича Михаил. К сожалению, история не оставила о храбром князе обширных данных.

В 1246 году в далеком Каракоруме умирает великий князь Ярослав Всеволодович. Его старшие сыновья Александр и Андрей, как и было заведено после нашествия монголов, отправляются в ставку хана просить ярлыки на княжение во Владимире, Киеве и Новгороде.

А тем временем в Владимире утверждается брат Ярослава – Святослав Владимирович. Все это происходит вполне законно, так как на этот момент он остается старшим князем в роду. И по праву старшего в 1247 году Святослав сажает в Москву своего племянника Михаила. Конечно, Москва в те времена не являлась престижным местом для княжения. Город был маленький, да и его еще не окончательно восстановили после батыева набега. Михаил был очень недоволен своим второстепенным положением и совершил набег на Владимир. Расхрабрившийся племянник прогнал дядю Святослава и сам занял великий стол, тем самым порушив все имеющиеся традиции.

Вот так племянничек

Реакцию своих родственников на такие действия Михаил узнать не успел. В 1248 году в русские княжества вторглось большое литовское войско с целью завоевать Смоленск. С небольшим войском Михаил Храбрый решил прогнать захватчиков. Русские и литовские войска сошлись в битве на реке Протве. 15 января 1248 года литовские князья, племянники основателя их династии Миндовга Товтивил и его брат Едивид разбили русское войско и убили самого великого князя владимирского Михаила Хоробрита. Правда, планы литовских князей сорвал его дядя Святослав – вскоре в битве у Зубцова, что ныне в Тверской области, он победил литовцев, и те отступили, а потом им досталось еще и от войск Александра Невского.

В истории Михаил остался не только как один из первых правителей московских земель, но и как последний великий князь, павший на поле битвы. После смерти Михаила Московское княжество вновь вошло в состав Владимирского.