Краткий курс истории. Владислав Ягайло 1 июня 1434 года скончался Владислав Ягайло, бывший королем польским, великим князем Литовским и князем Витебским. В жизни этого правителя достаточно темных пятен, чтобы трактовать его личность как с позитивных, так и с негативных позиций, но не отдать дань уважения его политической роли в истории Европы невозможно. Король Польши Точная дата рождения Ягайло нам не известна. Вероятно, он родился в диапазоне с 1350 по 1362 год. Происхождением обязан великому князю Литовскому Ольгерду и тверской княжне Иулиании (Юлиании). Владислав Ягайло положил начало династии Ягеллонов. В 1385 году Польша и Литва заключили знаковую Кревскую унию, в результате которой Ягайло женился на польской...

1 июня 1434 года скончался Владислав Ягайло, бывший королем польским, великим князем Литовским и князем Витебским. В жизни этого правителя достаточно темных пятен, чтобы трактовать его личность как с позитивных, так и с негативных позиций, но не отдать дань уважения его политической роли в истории Европы невозможно.

Король Польши

Точная дата рождения Ягайло нам не известна. Вероятно, он родился в диапазоне с 1350 по 1362 год. Происхождением обязан великому князю Литовскому Ольгерду и тверской княжне Иулиании (Юлиании). Стал великим князем после смерти своего отца, великого князя Ольгерда в 1377 году. После конфликта с братом Андреем овладел Полоцком. Из-под контроля великого князя Литовского вслед за Брянском (1371) и Смоленском (1375) вышли Волынь, Подолье (1377) и Северщина. В сентябре 1380 года Ягайло отправился на соединение с беклярбеком Золотой Орды Мамаем против московского князя Дмитрия Ивановича и промосковски настроенной части литовско-русской знати, но, не дойдя до Дона, узнал о поражении Мамая в Куликовской битве и повернул назад.

К 1384 году относятся два договора с Москвой, по одному из которых князья Ягайло, Скиргайло и Дмитрий-Корибут целовали крест Дмитрию Московскому, Владимиру Андреевичу Серпуховскому и их детям, а другой, который заключила с Дмитрием бывшая тверская княжна Иулиания Александровна, предусматривал брак её сына Ягайло с дочерью Дмитрия Донского при условии подчинения литовского князя верховной власти князя московского и признания православия государственной религией Великого княжества Литовского. Однако вместо этого в 1385 году Польша и Литва заключили знаковую Кревскую унию, в результате которой Ягайло женился на польской королеве Ядвиге и стал польским королем, крестился по католическому обряду и крестил поляков. После смерти Ядвиги в 1399 году королевский совет подтвердил права Ягайло на польский престол.

После смерти Ядвиги Ягайло укрепил связь с Пястами, обручившись в 1400 году с Анной — внучкой Казимира Великого и дочерью Вильгельма, графа Цельского. Брак был заключён 29 января 1401 года. Но хотя Анна Цельская была связана с Пястами, а её кузина Барбара была невестой короля Венгрии Сигизмунда, брак не был идеальным. Бандтке пишет, что Ягайло имел отвращение к наружности новой жены и только по политическим причинам через год после заключения брака (в 1402 году) короновал супругу. Для укрепления своих позиций в Польше он продолжил прервавшуюся в 1398 году интеграцию с Литвой. Так как в 1399 году Витовт после битвы на Ворскле ослаб, то пошёл на заключение нового договора. Виленско-Радомская уния признавала Витовта пожизненным правителем Великого княжества, но после его смерти его владения должны были перейти Ягайле и его преемникам. В свою очередь, в случае бездетной смерти короля Ягайло поляки обязались не избирать себе короля без согласия Витовта. Договор был подтверждён польской и литовской знатью.

Грюнвальд

Этот конфликт являлся продолжением политики крестовых походов ордена в прибалтийских землях ещё со времён Миндовга. В XIV веке орден стремился к подчинению языческих земель, существенная часть которых всё ещё входила в состав Великого княжества Литовского и при этом не успела подвергнуться христианизации в сколь-либо значительной степени. В 1343 году по Калишскому миру, ставшему следствием прошедшей войны, Польша была вынуждена отдать Тевтонскому ордену Восточное Поморье, Михаловскую и Хелминскую земли. Во время гражданской войны 1381—1384 годов между двоюродными братьями Ягайло и Витовтом первый пообещал передать Ордену Жемайтию за поддержку в конфликте. Между тем, после занятия Ягайло польского престола по условиям Кревской унии 1385 года, а более всего после урегулирования отношений между Ягайло и Витовтом по Островскому соглашению 1392 года сложились условия для совместных действий Польши и Великого княжества Литовского против Тевтонского ордена.

К лету 1410 года и началу военных действий польская армия насчитывала 42 польских хоругви, 7 русских и 2 хоругви наёмников, литовская же — 40 хоругвей, 36 из которых были белорусские. Общая численность союзнической армии превысила 60 тыс. человек, тем самым превысив численность рыцарей (по другим данным[5], союзное войско насчитывало 16-17 тыс. чел., в том числе 3 тыс. татар, а войско ордена — 11 тыс. чел., в том числе 4 тыс. тяжеловооружённых всадников — рыцарей и сержантов, 3 тыс. оруженосцев и 4 тыс. арбалетчиков). 26 июня 1410 года войско под предводительством короля Владислава II Ягелло выступило из Вольборжа и спустя неделю соединилось с литовским войсками около города Червеня, после чего двинулись на Мариенбург.

Во время Второй мировой войны фашисты, захватив Варшаву, искали знаменитую картину (с целью уничтожения), посвященную Грюнвальдской битве, в которой польско-литовские войска с союзниками под командованием объединивших их польского короля Ягайло и военным руководством его двоюродного брата Витовта, великого князя Литовского, разгромили ужасавший Центральную Европу Тевтонский (немецкий) орден. В той битве немаловажную роль сыграли витязи земли смоленской. Орден после поражения так и не оправился. Картину никто фашистам не выдал. Все это лишний раз свидетельствует о важности и Грюнвальдской битвы, и самого Ягайло для европейской, и в частности центральноевропейской, истории.