ЕРСИКА
ЕРСИКА - средневековый замок с прилегающим поселением на правом берегу реки Западная Двина (ныне городище в 2 км от современного поселения Ерсика в Прейльском районе Латвии), центр одноименного латгальского княжества.
Однозначного объяснения этимологии топонима «Ерсика» нет; наиболее вероятно его прибалтийско-финское происхождение (сравнение с эстонским järsak - «обрыв», «крутизна»). Согласно археологическим данным, поселение, из которого выросла Ерсика, возникло в период раннего металла (I тысячелетие до н. э. - I век н. э.). Сведения о Ерсике содержатся в «Хронике Ливонии» Генриха Латвийского и актовых документах Рижского епископства (все - 1-я треть XIII века). Согласно этим источникам, Ерсика представляла собой хорошо укреплённый замок с большим торгово-ремесленным посадом, подавляющее большинство населения которого составляли латгалы. В состав княжества Ерсика, охватывавшего территорию между современными городами Крустпилсом и Даугавпилсом и находившегося в вассальной зависимости от Полоцкого княжества, входило 5 замковых округов (три из них были православными).
В начале XIII века известен наследственный «король Герцике» Висцеволод (Висцевальде, Виссевалде, Виссевалдус, Висвалдис). По одной версии, он происходил из династии Рюриковичей (полоцкой или смоленской ветвей, при этом наиболее обосновано его отождествление с сыном смоленского, а позднее киевского князя Мстислава Романовича - Всеволодом Мстиславичем), по другой - из местной латгальской знати. В 1209 году Ерсику захватило войско рижского епископа Альберта. В плен была взята жена Висцеволода - Даугеруте, дочь одного из литовских князей. Висцеволод признал себя вассалом епископа и передал ему два округа. В 1214 году Ерсика была разграблена войском меченосцев ордена. В 1224 году во владение рижского епископа перешли половина замка Ерсика и часть земель княжества, который, в свою очередь, даровал их «Конраду, рыцарю из Икескюлле». После 1230 года замок Ерсика по неизвестным причинам был разрушен. В конце 1230-х годов вся территория «королевства Герцике» вошла в состав Рижского епископства.