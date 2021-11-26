ДМИТРИЙ ОЛЬГЕРДОВИЧ
ДМИТРИЙ ОЛЬГЕРДОВИЧ - князь брянский(1370-1377), трубчевский (1377-1380).
Из династии Гедиминовичей, один из старших сыновей литовского князя Ольгерда от 1-го брака с витебской княжной Марией Ярославной, родной брат Андрея Ольгердовича, сводный брат Ягайло и Дмитрия-Корибута Ольгердовича. Впервые в источниках упоминается в 1347 году, когда вместе с родными братьями и 2-й женой отца великой княгиней Ульяной Александровной участвовал в тайном захоронении останков виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия. В 1370 году, после подавления в Брянске восстания против власти Ольгерда в пользу великого князя владимирского Дмитрия Ивановича, был посажен отцом на княжение в качестве князя-наместника Брянского княжества. Участвовал в 3-м из Ольгерда походов: в 1372 году после неудачного военного столкновения у города Любутск с московскими войсками был в числе князей Великого княжества Литовского (ВКЛ), имена которых включены в мирный договор с московскими князьями Дмитрием Ивановичем и Владимиром Андреевичем. После смерти отца (1377), очевидно, поддержал претензии своего дяди князя Кейстута на власть в ВКЛ и не признал первенства князя Ягайло в данном вопросе. Следствием этого стали смещение Дмитрия Ольгердовича с брянского стола и перевод в менее значимое Трубчевское княжество. В декабре 1379 года Дмитрий Ольгердович не стал оказывать сопротивления московским войскам под командованием князей Владимира Андреевича, Андрея Ольгердовича и Д.М. Боброка-Волынского. Распорядился открыть ворота Трубчевска и перешёл на сторону Москвы. В 1380-1388 годы служилый князь великого князя владимирского Дмитрия Ивановича, получил от него в кормление наместничество в городе Переяславль (Залесский) с правом сбора там всех видов пошлин (налогов). Отличился в Куликовской битве 1380 года. После возвращения в 1381 году в Полоцк князя Андрея Ольгердовича Дмитрий Ольгердович оказался старейшим из Гедиминовичей при московском дворе. По-видимому, с согласия Дмитрия Ольгердовича в августе 1382 года Дмитрий Иванович Донской направил его племянника - князя Александра Фёдоровича Остея для руководства обороной Москвы во время Тохтамыша набега 1382 года.
После пленения в 1387 году литовским князем Скиргайло в Полоцке князя Андрея Ольгердовича не оправдались надежды Дмитрия Ольгердовича на удачный исход в противостоянии с Ягайло, ставшим польск. королём Владиславом II Ягелло. 16.12.1388 года в Молодечно между противниками был заключён мир. Дмитрий Ольгердович дал на себя запись, поклявшись в верности и признавая над собой власть короля, его жены Ядвиги и Короны Польской; при этом порицалась его прежняя служба у вел. кн. владимирского Дмитрия Ивановича Донского. В 1390 году Дмитрий Ольгердович дал новую запись, в которой обещал королю свою помощь в борьбе против всех его врагов, однако особо оговорил своё право не оказывать поддержки Владиславу II в войне против родных братьев. Оно позволило Дмитрию Ольгердовичу не участвовать в 1390 году в походе на город Гродно против князя Витовта, а в 1392-1395 годы - в походах последнего против братьев Дмитрия Ольгердовича, в заключении Салинского договора 1398 года с Тевтонским орденом.
Достоверных сведений о земельных владениях Дмитрия Ольгердовича в 1390-е годы нет. Несомненно, что на момент возвращения в ВКЛ Трубчевское княжество, ранее принадлежавшее Дмитрию Ольгердовичу, находилось во владении князя Дмитрия-Корибута. Возможно, что Дмитрий Ольгердович владел Брянским княжеством или же вернул себе Трубчевское княжество в 1393 году после поражения князя Дмитрия-Корибута в борьбе с великим князем литовским Витовтом. Косвенно об этом свидетельствует связь сыновей и внуков Дмитрия Ольгердовича именно с этим владением в ВКЛ. В середине 1390-х годов после смерти 1-й жены Дмитрий Ольгердович женился 2-м браком на княгине Василисе, вдове друцкого князя Василия Михайловича. На этом основании, путая хронологию и последовательность событий, в ряде исследований Дмитрию Ольгердовичу ошибочно приписывается правление в Друцком княжестве. В 1399 году по призыву великого князя литовского Витовта Дмитрий Ольгердович вместе с Андреем Ольгердовичем участвовал в неудачной для войск ВКЛ битве против войск хана Тимур-Кутлуга и эмира Едигея на берегу реки Ворскла, в ходе которой погиб.
От 1-го брака с княгиней Анной у Дмитрия Ольгердовича известны два сына - Иван и Михаил, от последнего происходит род князей Трубецких. Из-за совпадения имени Дмитрия Ольгердовича с именами ещё двух князей, живших в одно время с ним, его в отечественной и зарубежной историографии XVIII-XX веков часто по ошибке отождествляют с новгород-северским князем Дмитрием-Корибутом Ольгердовичем и владетелем Друцкого княжества Дмитрием Михайловичем.