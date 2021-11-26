ДМИТРИЙ-КОРИБУТ ОЛЬГЕРДОВИЧ
ДМИТРИЙ-КОРИБУТ ОЛЬГЕРДОВИЧ - князь новгород-северский (1377-1393), трубчевский (1380-1393?), великий князь новогородский (1382-1393 годы; центр княжества - город Новогородок, ныне город Новогрудок).
Из династии Гедиминовичей, сын великого князя литовского Ольгерда от его 2-го брака с тверской княжной Ульяной Александровной. По-видимому, матерью был тайно крещён в православие. Впервые упомянут в источниках в 1377 году, в год смерти его отца, как правитель Новгород-Северского княжества в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ). В иерархии правителей ВКЛ занимал 3-е место после младших братьев - князей Ягайло и Скиргайло. Последовательно поддерживал Ягайло в его борьбе за власть в ВКЛ с дядей Кейстутом и двоюродным братом Витовтом. Вместе с Ягайло в 1380 году заключил союз с Мамаем и великим князем рязанским Олегом Ивановичем против великого князя владимирского Дмитрия Ивановича Донского, проводившего объединительную политику в русских землях. Женился на рязанской княжне Анастасии Олеговне. После перехода князя Дмитрия Ольгердовича на службу в Москву с согласия Ягайло включил в свои владения Трубчевское княжество. Участвовал в заключении в Давыдишках тайного сепаратного договора между Ягайло, Скиргайло и крестоносцами, направленного против князя Кейстута (май 1380). В 1381 году принимал участие в войне ВКЛ с Тевтонским орденом. В ноябре 1381 года, после того как о договоре стало известно, Дмитрий-Корибут Ольгердович по приказу Кейстута был арестован вместе с Ягайло. В декабре 1381 - начале 1382 года при посредничестве влиятельного пана рады Войдылы отпущен из-под ареста и возвращён на княжение в Новгород-Северский. В начале 1382 года при поддержке крестоносцев вместе с братьями составил новый заговор против Кейстута, отказавшись признавать его власть. 25.5.1382 года Кейстут выступил с войсками против Дмитрия-Корибута Ольгердовича, в июне потерпел поражение и вскоре лишился власти в ВКЛ. Летом 1382 года Дмитрий-Корибут Ольгердович получил от князя Ягайло в управление город Новогородок с рядом волостей в Турово-Пинском Полесье и на Волыни. В октябре 1382 года на реке Дубисса по совету матери вместе с братьями участвовал в заключении невыгодного для ВКЛ перемирия на 4 года с Тевтонским орденом: по его условиям за невмешательство ордена во внутренние дела ВКЛ литовская сторона обязывалась участвовать в войнах как союзник крестоносцев, соглашалась на распространение католичества в своих землях, уступала во владение ордену Жемайтию.
В 1383-1384 годы вместе с родственниками Дмитрий-Корибут Ольгердович участвовал в заключении договора с великим князем владимирским Дмитрием Ивановичем Донским, являлся одним из гарантов его выполнения. По условиям договора должны были состояться брак Ягайло с дочерью Дмитрия Донского и переход в «волю» великого князя владимирского всех литовских князей, а православие - распространиться в качестве официальной религии в ВКЛ. Однако уже осенью 1384 года Дмитрий-Корибут Ольгердович поддержал политику Ягайло, направленную на сближение с Польшей и разрыв с Московским великим княжеством. Участвовал в заключении Кревской унии 1385 года, коронации Ягайло под именем Владислава II в Кракове (4.3.1386). Один из руководителей разгрома 29.4.1386 года на реке Вехра под Мстиславлем войск великого князя смоленского Святослава Ивановича. 23.10.1386 года в Луцке и 18.5.1388 года в Кракове подтвердил записями верность Владиславу II, его жене королеве Ядвиге Анжуйской, а также Короне Польской; 26.4.1388 года в Ленчице это сделали служившие Дмитрию-Корибуту Ольгердовичу русско-литовские князья и бояре. Дмитрий-Корибут Ольгердович присутствовал при подписании ряда важнейших жалованных грамот польского короля, в том числе о расширении и гарантиях прав католиков в ВКЛ (22.2.1387). В 1388 году вместе с другими литовскими князьями воевал против крестоносцев; в конце 1389 года именно ему литовский боярин Судемунт сообщил о подготовке захвата власти в ВКЛ князем Витовтом. В 1390 году Дмитрий-Корибут Ольгердович участвовал в осаде Гродно, принадлежавшего Витовту, а в начале 1392 года командовал войсками при отражении под Олитой нападения на ВКЛ Витовта и крестоносцев. Видимо, к периоду между 1382 и 1393 годами относится выпуск Дмитрия-Корибута Ольгердовича трёх серий собственных монет (на первых двух помещены рязанская тамга и его княжеский знак - меч, отмечавшие близкие династические и политические отношения между Новгород-Северским княжеством и Рязанским княжеством; в последней серии встречается только знак Дмитрия-Корибута Ольгердовича).
В начале 1393 года Дмитрий-Корибут Ольгердович выступил против планов Владислава II и нового правителя ВКЛ - Витовта, пожелавших передать его Новгород-Северское княжество в держание князю Фёдору Любартовичу. Дмитрий-Корибут Ольгердович оказал вооружённое сопротивление войскам Витовта, потерпев поражения под Лидой и Докудовым, был осаждён в Новогородке, сдался и был отправлен в Польшу ко двору Владислава II. Все его владения перешли под управление Витовта, а Новгород-Северское княжество в том же году получил князь Фёдор Любартович. После поручительства великого князя рязанского Олега Ивановича (1.5.1393) Дмитрий-Корибут Ольгердович был освобождён и получил в держание, по данным М. Стрыйковского, бывшие владения князя Фёдора Корьятовича на Подолье (города Брацлав, Винница, Соколец и Кременец), однако это не подтверждается другими источниками. В 1394 году вместе с Витовтом участвовал в войне с крестоносцами, но из-за вражды между Дмитрием-Корибутом Ольгердовичем и Витовтом литовского войска потерпели поражение у замка Рудамин. В 1402 года Дмитрий-Корибут Ольгердович участвовал в разгроме рязанских войск под городом Любутск, в 1403 году и весной 1404 года - в продолжительных, но неудачных осадах в Смоленске великого князя Юрия Святославича.
Из-за своего имени, совпадавшего с именами ещё двух князей, живших в одно время с ним, Дмитрий-Корибут Ольгердович в отечественной и зарубежной историографии часто по ошибке отождествляют с его сводным братом Дмитрием Ольгердовичем и владетелем Друцкого княжества Дмитрием Михайловичем.