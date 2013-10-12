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Лектор: Журавлев Денис Валерьевич Российский историк, главный научный сотрудник отдела археологии ГИМ

Хорошо известно, что христианство принято Русью в 988 г. через византийский город Херсон в Крыму. С этим важнейшим событием связано много легенд, ему посвящено множество публикаций. Когда же появилось христианство в Северном Причерноморье, в Херсоне/Херсонесе, в Боспорском царстве? Какие археологические памятники рассказывают о тайных христианских общинах и первых паломникам к святыням? Каким временем датируются первые христианские базилики? Лекция основана на материалах, хранящихся в Историческом музее и других музеях страны, многие из которых не известны широкой публике.

Лекторий «Исторические субботы»