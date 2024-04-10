6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Владимир Святой

Карпов А.

Жизнь великого правителя и крестителя Руси исследуется на основе сбора всех мельчайших свидетельств, сохраненных разнородными источниками. Перед читателем не беллетризованное изложение выводов, а обсуждение данных, версий и их противоречий, снабженное обширным справочным материалом. Книга посвящена великому киевскому князю Владимиру Святославичу, Крестителю Руси. В русской истории нет более значимого имени. Владимир Святой, Владимир Великий, в памяти народа - Владимир Красное Солнышко - сами прозвища говорят об отношении потомков к своему великому предку. Но каким был князь Владимир в жизни? Как произошло превращение язычника и братоубийцы, гонителя христианства и законопреступника в просветителя Отечества, великого государственного мужа, человека высочайшего духовного подвига?