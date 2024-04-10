6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Владимир Красное Солнышко

Васильев Б.

В русских былинах киевский князь Владимир зовется Красным Солнышком, а в историю он вошел как Владимир Святой: его выбор предопределил Крещение Руси. Нелегко далось князю введение новой веры в своих владениях – он столкнулся с непониманием соратников и кознями недругов. И многочисленные внешние враги не упустили случая воспользоваться смутой в киевских землях. Переиздание романа, выдающегося советского и российского писателя Б.Л. Васильева, сопровождается предисловием одного из крупнейших современных специалистов по истории Древней Руси В.В. Долгова, а также публикацией отрывков, посвященных Владимиру Святославичу, из трудов классиков отечественной исторической мысли С.М. Соловьева и В.О. Ключевского.