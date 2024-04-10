6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Русская церковь в IX - первой трети XII в. Принятие христианства

Рапов О.

В книге исследуются причины принятия христианства Русью, сам процесс введения новой религии в Киевском государстве. Раскрываются важнейшие мероприятия, проведенные князем Владимиром Для внедрения христианского вероучения в народные массы. Выясняется истинная хронология этапов первоначального крещения наследия страны. Показано влияние христианства на развитие классового общества, феодальных отношений, культуры и быта жителей Киевской державы.