Владимир Святой Владимир Святой, Владимир Святославич (около 960 г. — 15 июля 1015 г.) — князь новгородский с 970 г., великий князь Киевский (978/980—1015). В крещении – Василий. Известен также как Владимир Великий, Владимир Креститель (в церковной истории), Владимир Красное Солнышко (в былинах). Св. равноапостольный князь. На чтение: 15 минут

Владимир Святой, Владимир Святославич (около 960 г. — 15 июля 1015 г. ) — князь новгородский с 970 г., великий князь Киевский (978/980—1015). В крещении – Василий. Известен также как Владимир Великий, Владимир Креститель (в церковной истории), Владимир Красное Солнышко (в былинах). Св. равноапостольный князь.

Детство, семья

Князь Владимир был сыном князя киевского Святослава Игоревича и Малуши, которая была ключницей у его матери княгини Ольги. Исследователям не удалось установить год рождения Владимира точно, однако большинство из них считает, что это произошло в 962 г. В связи с тем, что его мать была служанкой, молодой Владимир имел обидное прозвище «робичич», которое преследовало князя не одно десятилетие (хотя в то время социальный статус ребенка в Киевской Руси определялся по отцу).

До крещения Владимир состоял в нескольких официальных языческих браках, в частности, с полоцкой княжной Рогнедой, с «чехиней» и «болгарыней» (из волжских или дунайских болгар — неизвестно; по одной из версий, это была дочь царя дунайских болгар Петра, а Борис и Глеб были детьми от неё). Кроме того, Владимир сделал наложницей беременную вдову своего брата Ярополка, греческую монахиню, похищенную Святославом во время одного из походов. Вскоре она родила сына Святополка , который считался «от двух отцов»; Владимир рассматривал его как своего законного наследника, в то время как сам Святополк, по косвенным данным, считал себя сыном Ярополка, а Владимира — узурпатором.

После крещения Владимир состоял предположительно в двух последовательных христианских браках — с византийской царевной Анной и, после её смерти в 1011 г., с неизвестной «мачехой Ярослава»..

Владимир имел тринадцать сыновей (среди которых Ярополк Окаянный, Ярослав Мудрый, Борис и Глеб) и не менее десяти дочерей.

Объединение восточнославянских земель

Академик А.А. Шахматов называл Владимира «настоящим основателем» Древнерусского государства: именно при нём был завершён процесс объединения восточнославянских племен под властью киевских князей.

Известно, что в Новгород малолетний князь был посажен на княжение в 970 г., а его наставником стал воевода Добрыня (его дядя). После смерти Святослава в 972 г. великое киевское княжение переходит к Ярополку , однако мир его сыновьям надолго сохранить не удалось. В итоге начавшейся через три года усобицы погибает брат Святослава и Ярополка, древлянский князь Олег, а немного позже и сам князь Ярополк. Приход к власти Владимира Святославича был омрачён братоубийством.

Во время походов 981 и 992 г . власть Киева распространилась на западные области (территория Червенских городов, включая Восточное Прикарпатье). В 981 г. Владимиру пришлось снова покорять вятичей. В 984 г. князь усмирил радимичей.

Ещё более важно, что произошли качественные перемены в отношениях Киева и подчинённых земель. Сыновья Владимира стали его наместниками на этих землях. Суд и управление переходили к киевским наместникам, которым подчинялась местная верхушка. Создавались новые крепости, становившиеся новыми административными центрами. В крепостях размещались дружинники, местная верхушка частично уничтожалась, частично вливалась в ряды княжеской дружины, ставшей господствующей социальной группой в государстве. Всё это означало важный шаг на пути к превращению слабо связанных племенных территорий в единое государство с единой системой управления, подчиненной единому главе – киевскому князю.

Меры по защите от кочевников

В конце IX – пер. пол. Х в. большую часть степей между Волгой и Дунаем занял печенежский союз племен. Отношения их с восточнославянскими землями не всегда были враждебными, но всё же представляли опасность: нападения печенегов затрудняли связи между Русью и Византией.

Владимир принял важные меры для борьбы с ними: строились «грады» – крепости по рекам Десне, Трубежу, Суле, Стугне. Для их заселения князь посылал людей из северо-западных и северо-восточных областей. Также были построены протянувшие на километры укрепленные линии – «валы» высотой около 3,5-4 м, окруженные глубоким рвом.

Законодательная деятельность

После принятия христианства был выполнен древнерусский перевод «Эклоги» – византийского свода законов VIII в., в котором говорилось о наказаниях разбойников смертной казнью и членовредительскими мерами. Владимир ввёл такие же меры. Но после принятия таких норм в казну перестали поступать штрафы. Тогда Владимир отказался от принятых введений и стал жить «по устроению отню и дедню». Таким образом, Владимир мог отменять старые и принимать новые нормы, что говорило о нём как о правителе, обладавшим всей полнотой власти.

С принятием христианства и возникновением новой социальной группы духовенства связано появление «Устава Владимира» . В нём отразились два важных постановления: 1) на содержание церкви выделялась десятая часть княжеских доходов,; 2) в ведение церкви передавались все те дела, которые подлежали юрисдикции духовного суда по установлениям церковных канонов. Суд церкви распространялся на дела о браке, нарушении норм семейных отношений и др.

Крещение Руси

Крещение Руси было обусловлено комплексом внутри- и внешнеполитических причин: не­удов­ле­тво­рён­ностью язы­че­ски­ми куль­та­ми в ка­че­ст­ве на­цио­наль­но-кон­со­ли­ди­рую­ще­го фак­то­ра, стремлением к укреплению власти князя, не­об­хо­ди­мостью всту­п­ле­ния Древнерусского государства в чис­ло мировых дер­жав. Решение принять христианство в его восточном, православном варианте из Константинополя было связано с желанием сохранить важные связи, установившиеся с Византией в предшествующие годы. Не меньшее значение имел престиж Византийской империи, находившейся в то время в зените могущества.

Согласно «Корсунской легенде», князь при­нял кре­ще­ние в за­хва­чен­ном им г. Кор­сунь, цен­тре ви­зантийских вла­де­ний в Кры­му, в 988 г. (од­на­ко фак­ти­че­ски взя­тие Кор­су­ни про­изош­ло, ве­ро­ят­нее все­го, в 989 г.); там же со­стоя­лось бра­ко­со­че­та­ние Вла­ди­ми­ра с се­ст­рой ви­зантийских им­пе­ра­то­ров Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы и Кон­стан­ти­на VIII Ан­ной.

За кре­ще­ни­ем кня­зя и его дру­жи­ны по­сле­до­ва­ло ор­га­ни­зо­ван­ное государственной вла­стью мас­со­вое кре­ще­ние жи­те­лей круп­ней­ших го­ро­дов, пре­ж­де все­го Кие­ва и Нов­го­ро­да. На пер­вые го­ды по­сле кре­ще­ния (не позд­нее 997 г.) при­хо­дит­ся уч­ре­ж­де­ние в Древнерусском государстве ми­тро­по­лии с цен­тром в Кие­ве, под­чи­нён­ной Кон­стан­ти­но­поль­ско­му пат­ри­ар­ха­ту. Од­но­вре­мен­но с мит­ро­по­ли­ей в ней бы­ло уч­ре­ж­де­но не ме­нее трех епар­хий: в Нов­го­ро­де, в Бел­го­ро­де Ки­ев­ском, а так­же, ве­ро­ят­но, в По­лоц­ке и/или Чер­ни­го­ве. Пер­вы­ми епи­ско­па­ми бы­ли гре­ки.

Принятие христианства имело значительные политические последствия. Оно способствовало усилению международного престижа Руси, дальнейшему укреплению и расширению уже традиционных связей с Византией, расширению контактов с южнославянским миром и странами Запада.

Крещение Руси было важно и для социальной жизни древнерусского общества. Важнейший постулат христианства исходил из принципа божественной природы верховной власти. Постулат православия о «симфонии властей» превращал церковь в сильную опору власти, давая возможность духовного объединения всего государства и освящения всей системы общественных отношений. Принятие христианства способствовало быстрому укреплению государственных институтов.

Крещение Руси вело к национальной консолидации и к развитию культуры. Оно содействовало развитию зодчества и живописи в средневековых её формах, проникновению византийской культуры как наследницы античной традиции. Особенно важным было распространение кириллической письменности и книжной традиции: именно после крещения Руси возникли первые памятники древнерусской письменной культуры.

Внешняя политика

К княжению Владимира относятся первые свидетельства о контактах с целым рядом стран и народов – соседей Руси.

С западом – Венгрией и Польшей – отношения были мирные. Сын Владимира Святополк около 1009-1010 гг. женился на дочери польского короля Болеслава Храброго. Также установились союзные отношения с Византией.

На востоке продолжалась борьба с кочевниками. В 985 г. Владимир предпринял поход на волжских болгар. Судя по сообщениям летописи, поход был удачным, но княжеское войско встретило сильного противника. Вероятно, они разграничили сферы влияния. Впоследствии долгое время отношения с Волжской Болгарией были мирными.

Итоги правления

Величайшей заслугой Владимира Крестителя является крещение Руси, повернувшее ход русской истории. При нём был завершён процесс объединения восточнославянских племен под властью киевских князей. Происходила активная борьба с кочевниками и укрепление границ, шло расширение контактов с соседними государствами.

Литература

Карпов А. Ю. Владимир Святой. М., 2006.

Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII в. СПб., 1913.

Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI — первой трети XIII в. СПб., 2003.

Ща­пов Я. Н. Го­су­дар­ст­во и цер­ковь Древ­ней Ру­си X–XIII вв. М., 1989.

***

Читайте также:

Владимир Святой

Татьяна Черникова. Расцвет древнерусского государства при Владимире I и Ярославе Мудром в конце Х – середине XI вв. Русь при Ярославичах и Владимире Мономахе (середина XI- начало XII вв.)

***

Также в «Словаре»: Древнерусское государство , Крещение Руси