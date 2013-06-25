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Строительство Десятинной церкови
Строительство церкви Успения Богородицы в Киеве (десятинной церкви). Первое, как считатется, каменное строение на Руси.
На чтение: 1 минута
Строительство церкви Успения Богородицы в Киеве (десятинной церкви). Первое, как считается, каменное строение на Руси.
Обложка: Сергей Ерошкин. У Десятинной церкви.
Источник: http://www2.pravoslavie.ru
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