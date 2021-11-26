ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО
ПОЛОЦКОЕ КНЯЖЕСТВО - государственное образование в X и 2-й трети XII - конца XIII веков, политическое образование в составе Древнерусского государства и Великого княжества Литовского.
Столица - город Полоцк. Сложилось во 2-й половине IX - 2-й половине X веков на основе раннегосударственного объединения полочан (западных кривичей). Древнейшая территория Полоцкого княжества охватывала земли по реке Западная Двина и её притоку Полоте. В начале - середина XI века она расширилась в междуречье Западной Двины и Ловати, примерно тогда же в состав Полоцкого княжества вошли территории расселения северных дреговичей с центрами в городе на реке Мена (смотреть в статье Минск) и на городище «Замочек» (смотреть в статье Заславль), а также земли по реке Друть. С началом XI века данниками полоцких князей были ливы, курши и земгалы, литва и часть латгалов. В 1021 году в Полоцком княжестве вошли города Усвят и Витебск с окрестностями.
Во 2-й половине X века правителем Полоцкого княжества был князь Рогволод (согласно «Повести временных лет», скандинав по происхождению). Около 978 года князь Владимир Святославич совершил поход на Полоцк, убил князя Рогволода, насильно взял себе в жёны его дочь Рогнеду, а после занятия Киева включил Полоцкое княжество в состав Древнерусского государства.
Около 988 года Владимир Святославич выделил Полоцкое княжество в держание своему старшему сыну от Рогнеды Изяславу Владимировичу (? - 1001), потомки которого правили там вплоть до последней четверти XIII века. В правление князей Брячислава Изяславича (1001 или 1003 - 1044) и Всеслава Брячиславича (1044-1067, 1071-1101) Полоцкое княжество занимало достаточно обособленное положение от древних территорий Древнерусского государства, полоцкие князья редко участвовали в общерусских военных акциях. Полоцкое княжество расширялось на северо-западе за счёт приобретения союзников и данников в Прибалтике, на юге - за счёт подчинения северной группы дреговичей; на северо-востоке в ходе войны полоцким князьям удалось удержать за собой два новгородских погоста. В 1069 году Полоцкое княжество было подчинено киевским князем Изяславом Ярославичем, направлявшим на княжение в Полоцк своих сыновей - Мстислава Изяславича (1069) и Святополка Изяславича (1069-1071).
После смерти Всеслава Брячиславича началось дробление Полоцкого княжества между его многочисленными сыновьями, ведущую роль среди которых в 1100-1110-х годах играл минский князь Глеб Всеславич. Полоцкий стол формально оставался «старейшим» для Изяславичей, при этом из Полоцкого княжества фактически выделились и обособились Минское княжество, Друцкое княжество и Витебское княжество. В 1-й половине XII века сформировались три основные линии полоцких Изяславичей (минские Глебовичи, друцкие Рогволодичи и витебско-изяславские Святославичи), представлявшие в военно-политическом отношении практически равновеликие силы. Поэтому в XII-XIII веках претенденты на полоцкий стол нередко искали поддержки извне. В 1-й трети XII века его занимали Роман Всеславич (вероятно, 1101-1014), Давид Всеславич (вероятно, 1114-1127 и 1128-1129), Рогволод - Борис Всеславич (1127-1128). Серьёзное давление на Изяславичей оказывали киевские князья Владимир Всеволодович Мономах (1113-1125) и Мстислав Владимирович Великий (1125-1132), которые в 1116 и 1127 годы совершили военные походы на них. В 1129 году Мстислав Владимирович выслал большинство потомков Всеслава Брячиславича в ссылку в Византию, обвинив их в нарушении крестного целования (Изяславичи отказались от участия в походе на половцев). Правителями Полоцкого княжества стали сыновья киевского князя - Изяслав Мстиславич (1129-1132) и Святополк Мстиславич (1132).
Вскоре после смерти Мстислава Владимировича к власти в Полоцкое княжество вернулись Изяславичи. В Полоцке утвердился князь Василько Святославич (1132 - около 1143/1144). После его смерти борьба за власть в Полоцком княжестве развернулась между друцкими Рогволодичами и минскими Глебовичами. В середине XII века благодаря династическим бракам они были интегрированы в политическую жизнь Южной Руси: в 1143 году дочь Василько Святославича стала женой будущего черниговского и киевского князя Святослава Всеволодовича; в том же году друцкий князь Рогволод (Василий) Рогволодович (Борисович) женился на дочери переяславского (в будущем киевского) князя Изяслава Мстиславича; в 1140-х годах или 1150-х годах. Всеслав Василькович женился на дочери смоленского (позднее киевского) князя Ростислава Мстиславича. В результате ключевое влияние на события в Полоцком княжестве в середине - 2-й половине XII века стали оказывать смоленские Ростиславичи (прежде всего, князь Давид Ростиславич) и чернигово-северские Ольговичи. При этом Ростиславичи в 1160-1170-х годах делали ставку на витебских Святославичей, а в 1180-х годах пытались опереться на друцких Рогволодичей. В свою очередь, Ольговичи в конце 1150-х годов и в 1190-х годах выступали на стороне друцких Рогволодичей, а в начале 1180-х годов действовали в союзе с витебскими Святославичами.
Первоначально успех в борьбе за Полоцкое княжество сопутствовал Рогволоду (Василию) Рогволодовичу (Борисовичу) (около 1143/1144 - 1151), затем представителю минских Глебовичей Ростиславу Глебовичу (1151-1158). В конце 1150-х годов при поддержке черниговского князя Святослава Ольговича в Полоцк вернулся Рогволод (Василий) Рогволодович (Борисович) (1158-1161), а с усилением позиций Ростиславичей полоцкий стол занял витебский князь Всеслав Василькович (1161-1166, 1166 - вероятно, не ранее 1181 года). В 1166 году его правление прерывалось кратковременным захватом Полоцка князем Володарем Глебовичем.
В 1180-х годах сложился союз минских Глебовичей и друцких Рогволодичей, приведший к стабилизации внутриполитического положения в Полоцком княжестве. Возможно, в начале 1180-х годов в Полоцке недолгое время княжил друцкий князь Глеб Рогволодович (не ранее 1181 - около 1184). Затем на длительное время полоцкий стол занял представитель минских князей Владимир Володаревич (около 1184 - 1216). Около 1184 года Владимир Володаревич разрешил Мейнарду проповедовать католицизм у ливов. В 1184, 1206, 1208, 1216 годы полоцкий князь активно вмешивался в события в Прибалтике, однако не смог противостоять постепенному переходу располагавшихся в среднем и нижнем течении реки Западная Двина княжеств Ерсика и Кокнесе под контроль рижских епископов.
Смерть Владимира Володаревича вызвала новую борьбу за Полоцкое княжество. 17.1.1223 года смоленские войска захватили Полоцк, сместив правивших здесь князей Бориса и Глеба (их принадлежность к той или иной линии полоцких князей не установлена). Полоцким князем (1223-1232) стал Святослав Мстиславич, старший сын киевского князя Мстислава Романовича Старого. По-видимому, именно полоцкий князь Святослав Мстиславич и витебский князь Брячислав (Василькович?) упоминались как подчинённые смоленскому князю Мстиславу Давидовичу в его договоре с Ригой и «Готским берегом» (1229).
Вскоре после ухода Святослава Мстиславича на княжение в Смоленск (1232) правителем Полоцкого княжества, вероятно, стал витебский князь Брячислав (Василькович?). Его власть опиралась на родственные и церковные связи с Северо-Восточной Русью. Ещё в 1209 году владимирский князь Всеволод Юрьевич Большое Гнездо женился 2-м браком на Софии, дочери витебского князя Василька Брячиславича (то есть, по всей видимости, сестре Брячислава), а в 1239 году уже сам Брячислав выдал свою дочь замуж за новгородского князя Александра Ярославича. В конце 1230-х годов произошло резкое усиление военного давления на Полоцкое княжество со стороны литовских князей. По-видимому, за помощь против них до 23.5.1254 года полоцкий князь Константин Безрукий (не позднее 1245 - около 1258) отдал Ливонскому ордену права на земли в Нижнем Подвинье и дань с латгалов.
Около 1258-1263 годов в Полоцком княжестве правил (по приглашению полочан) племянник литовского князя Миндовга - Товтивил. В 1262 году как вассал великого князя владимирского Александра Ярославича Невского он принимал участие в походе на город Дерпт (ныне Тарту). После гибели Товтивила в борьбе с литовским князем Тренятой (Тройнатом) Полоцкое княжество перешло в руки князя Герденя (1264-1267). Его власти подчинилось и Витебское княжество, что вызвало военные действия против Полоцкого княжества со стороны соседей. В 1266-1267 годы с помощью псковичей и новгородцев князь Довмонт одержал ряд побед над Герденем, который был убит в одной из битв. Однако в Полоцке укрепился вассал литовского князя Войшелка - Изяслав (возможно, происходил из минских Глебовичей; также, вероятно, что он одно лицо со свислочским князем Изяславом, чьи владения в 1257 году разгромили монгольские войска под командованием нойона Бурундая). Подтвердив, как и ранее Гердень, торговый договор с Ригой и «Готским берегом», князь Изяслав не смог наладить отношения с соседними русскими княжествами.
Согласно посланиям папы Римского Климента V, в конце XIII века бездетный правитель Полоцкого княжества завещал его властям Ливонского ордена. В 1307 году оно перешло под контроль союзника Рижского архиепископства в борьбе с крестоносцами - литовского князя Витеня. Литовская угроза была ограничена с помощью уставных грамот, заключавшихся с Гедиминовичами. В начале XIV века Браславское Поозерье окончательно было уступлено литовским князьям и исключено из состава Полоцкого княжества. Первыми полоцкими князьями из династии Гедиминовичей стали брат Витеня и Гедимина - Воин (не ранее 1307 - не ранее 1329) и старший сын Гедимина Наримант (в крещении Глеб) (около 2-й половины 1330-х годов - 1345), участвовавший в 1338 году в заключении договора с Ригой и «Готским берегом». В 1329 году войска Полоцкого княжества участвовали в походе на земли Ливонского ордена, а в 1333 и 1334 годы Полоцк выдержал осаду со стороны войск Ливонского ордена. Последний расцвет Полоцкого княжества связан со временем княжения в нём Андрея Ольгердовича (1345-1377, 1381-1387). Во внешней политике он ориентировался на литовских князей Ольгерда и Кейстута. В 1345, 1348, 1360, 1373, 1374, 1375 (дважды), 1376 и 1377 годы войска Полоцкого княжества и подчинённых ему уделов участвовали в военных действиях против Ливонского ордена. В 1352 и 1357 годы волости Полоцкого княжества разорялись псковской ратью во главе с изборским служилым князем Евстафием Фёдоровичем; в 1366, 1381 годы Полоцкое княжество подверглось нападениям войск Ливонского ордена. В 1378-1381 годы, во время отъезда князя Андрея Ольгердовича на службу в Москву, в Полоцком княжестве княжили его младшие братья: Скиргайло (1378-1379) и Лугвень (1379-1381). В 1381 году Скиргайло при поддержке крестоносцев безуспешно штурмовал Полоцк. В начале 1387 года Андрей Ольгердович был осаждён в Полоцке войсками князя Скиргайло, который выманил старшего брата на переговоры и вероломно взял его в плен. В 1387-1392 годы Полоцкое княжество находилось под контролем Скиргайло, который уступил его литовскому князю Витовту в обмен на будущую помощь в борьбе за Киевское княжество (осуществлена в 1394-1395).
В 1392 году Витовт ликвидировал автономию Полоцкого княжества. Власть сосредоточилась в руках великокняжеского наместника, назначавшегося из числа членов литовской рады или родственников правителей ВКЛ.