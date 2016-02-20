Нет в русской истории «трудных вопросов». Часть 2: Древняя Русь – Россия, Украина, Белоруссия «Трудный вопрос» №2 из историко-культурного стандарта: Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси.

«Трудный вопрос» №2 из историко-культурного стандарта: Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси.

Вначале пару слов о том, что думает о древнерусской народности историческая наука.

В X веке наследники князя Рюрика объединили под своей властью огромные пространства от Ладоги до Карпат, населённые, в основном, славянскими племенами. Единая держава, принятие христианства в качестве государственной религии, общий литературный язык, высокая мобильность правящей династии и военно-служилого сословия дружинников (они часто переезжали из города в город), – всё это вместе привело к тому, что из вятичей, кривичей, полян, северян, уличей, тиверцев, древлян, радимичей и других племен постепенно начала «выплавляться» одна народность.

Потом монгольское завоевание разрушило политическое единство Руси. В результате из древнерусской народности выделилось три отдельных народа – русские, украинцы и белорусы.

Впрочем, в исторической науке есть и другие версии. Так, ещё при Советской власти группа санкт-петербургских учёных выдвинула теорию, что Древняя Русь не просто не была единой державой, но представляла собой «конгломерат» суверенных городов-государств (по аналогии с ещё более Древней Грецией). Эта теория до сих пор остаётся предметом дискуссий – но, что важно, дискуссий научных, а не политических.

Были также учёные-слависты, которые отрицали научную концепцию древнерусской народности. В основном, это американцы и канадцы украинского происхождения – т.е., потомки эмигрантов. По понятным причинам их отношение к бывшей родине вообще и к древнерусской истории в частности нередко было предубеждённым и сильно политизированным. Доказывая «извечное» существование отдельного украинского народа, они искусственно состарили его возраст и «поселили» на берегах Днепра задолго до создания Древнерусской державы.

Однако нам-то зачем повторять чужие заблуждения?

Во-первых, мы ничуть не стесняемся того, что русский народ – не самый древний на планете. Это даже хорошо. Ведь народ, как любой организм, имеет предельный срок существования. Мы молодой народ – и это значит, что у русских в запасе ещё столетия, а, может, и тысячелетия полноценной исторической жизни.

Во-вторых, мы не собираемся делить наследство Древней Руси на части. Оно принадлежит нам целиком и полностью. Точно так же, как белорусам и украинцам. А Киев – это мать городов русских. Так записано в летописи, а из неё слов не вычеркнешь. Не наши проблемы, если кому-то из наследников Руси всё наследство покажется избыточным, не нужным. Нам – нужно. Мы – его сохраним, в том числе, в нашей истории.

В-третьих, наши разноплеменные предки решили всё за нас ещё в далеком 988 году, совместно приняв святое крещение по восточному обряду. Можно спорить о том, кем мы были до этого, но после – мы все уже в христианской цивилизации. Разрушая этот фундамент, можно не только от древнерусской народности отказаться, но заодно и от цивилизационных достижений за последнюю тысячу лет.