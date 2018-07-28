Краткий курс истории. Князь Владимир. Память 28 июля Русская православная церковь чтит память равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Крещение Руси – событие, безусловно, поворотное в истории нашей страны, тем более что с ним связано становление российской государственности как таковой. И так сложилось, что событие это принято связывать именно с фигурой великого князя Владимира Святославича. Имя Есть любопытный момент, касающийся имени князя. Во-первых, это третий киевский князь, носивший славянское имя. При этом значение имени вызывает некоторые вопросы. Считается, что первая его часть связана с церковнославянским владь в значении слова «власть», тогда как вторая часть имени является родственной готскому, греческому и ирландскому словам, означающим «величие». Причем имя... На чтение: 5 минут

28 июля Русская православная церковь чтит память равноапостольного великого князя Владимира , крестителя Руси. Крещение Руси – событие, безусловно, поворотное в истории нашей страны, тем более что с ним связано становление российской государственности как таковой. И так сложилось, что событие это принято связывать именно с фигурой великого князя Владимира Святославича.

Имя

Есть любопытный момент, касающийся имени князя. Во-первых, это третий киевский князь, носивший славянское имя. При этом значение имени вызывает некоторые вопросы. Считается, что первая его часть связана с церковнославянским владь в значении слова «власть», тогда как вторая часть имени является родственной готскому, греческому и ирландскому словам, означающим «величие». Причем имя по составу сходно с теми, которые носили представители знати из числа окружения Рюриковичей X–XI веков и правящих династий других славянских стран. Лексическая ассоциация, возникшая под влиянием просторечия, привела к тому, что имя «Владимир» стало пониматься в значении «владеющий миром», то есть спокойствием и Вселенной. При этом Владимир получил при крещении, согласно традиции, христианское имя – Василий, а вот церковное почитание его началось под именем мирским, таким образом имя «Владимир» вошло в святцы.

Памятники

На территории земель, входивших в состав Древнерусского государства, первый памятник равноапостольному князю Владимиру появился в 1853 году в Киеве, он стал одним из немногих дореволюционных киевских монументов, которым удалось уцелеть. В 1988 году как раз он попал на советскую юбилейную монету по случаю 1000-летия крещения Руси. В 1998 году в Белгороде накануне 55-летия освобождения города от немецких войск и в преддверии 2000-летия Рождества Христова был открыт памятник князю Владимиру, высота всего монумента (с постаментом) составляет 22,5 метра. Ко Дню народного единства, 4 ноября 2016 года, по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) на Боровицкой площади Москвы был установлен памятник Владимиру Великому . Теперь при поддержке РВИО здесь ежегодно проходят молебны и другие памятные торжественные мероприятия в честь святого князя. Весной 2018 года на набережной Самары, на площади близ Софийского собора, был открыт еще один памятник равноапостольному князю Владимиру.

Храмы

По случаю юбилейных торжеств, проходивших в честь 900-летия крещения Руси в Российской империи в 1888 году, по стране был открыт целый ряд Владимирских храмов (не путать с храмами, носящими название Владимирской иконы Божией Матери), например так называемый Владимирский собор (усыпальница адмиралов) в Севастополе. А в 1892 году было окончательно завершено (к юбилею не успели) оформление Свято-Владимирского собора на территории нынешнего музея-заповедника «Херсонес Таврический», являющегося крупнейшим православным храмом Севастополя и вторым по величине на территории Крымского полуострова. В 1896 году вслед за открытием памятника князю Владимиру в Киеве освящен Владимирский собор, отделочные работы в котором также не успели закончить к юбилею. И собор в Херсонесе, и собор в Киеве подверглись реконструкции, поскольку первый пострадал во время немецкой оккупации в годы Великой Отечественной войны, а второй –из-за антирелигиозной политики в 1929 году.