6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Повесть временных лет

Печерский Нестор

«Повесть временных лет» – это не просто древнейший из дошедших до нас летописных сводов, перечисляющий факты из истории государства, это памятник литературы и многовековая панорама судеб, битв и событий. Мы видим, как осмысляет себя Русская земля как могущественное государство с самостоятельной политикой, уникальной культурой и историей. Владимир Мономах – один из самых талантливых и образованных русских князей домонгольской поры – в своем «Поучении» наставляет потомков помнить об историческом единстве Руси и необходимости бескорыстного служения родине. И недаром святыми покровителями и защитниками Русской земли становится братья Борис и Глеб.