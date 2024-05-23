Игорь Рюрикович: "старый" молодой князь Почему сына Рюрика и мужа княгини Ольги прозвали «Старым»? По одной из версий это прозвище он получил, потому что взошёл на престол довольно поздно – в 37 лет, после смерти Олега, по другой – в роду было два Игоря, поэтому одного из них решили называть именно так.

Став самостоятельным правителем, Игорь впервые себя проявил, когда в 912-914 гг. подавил восстание древлян. За поднявшийся бунт князь наложил на них еще большую дань, чем до этого была при Олеге.

В 914 году Древнерусское государство расширяет границы и получает во владение земли угличей, что находились у Черного моря. Примечательно, что при Олеге угличи были лишь союзниками Киевского княжества, не чинившими препятствий русским купцам в торговом судоходстве по Днепру. Войска Игоря захватили столицу Пересечну и за три года вынудили угличей сдаться, обложив их данью.

После смерти Олега внутри государства разразилась смута. Как только Игорь укрепил свой авторитет среди народа, отправился в первый масштабный поход к Каспийскому морю.

Этот поход был еще грандиознее по своему замыслу, чем поход Олега на Царьград за счет того, что в него входила и морская, и сухопутная пехоты. Игорь сумел дойти со своими войсками почти за 2 тысячи километров от своего государства.

На побережье Каспийского моря у города Баку войска Игоря столкнулись с хазарами, перекрывшими путь. В качестве «пропуска» добычу условились поделить пополам. Обещание было выполнено, но алчные хазары захотели вторую часть и вступили в схватку против Игоря. Неравный бой продолжался три дня. Часть многотысячных войск Великого князя была перебита. Из 50 тысячного отряда лишь пяти тысячам удалось уйти на ладьях по Волге, где на них, в свою очередь, уже напали камские болгары и буртасы. Русское войско было уничтожено, растеряв все свои результаты. Судя по всему, поэтому поход не был отражен в истории.

Этот поступок хазар не остался безнаказанным. Только мстил уже не Игорь, а его сын Святослав. Сначала он нанёс поражение, затем и вовсе изничтожил Хазарский каганат.

В те времена наибольшую угрозу для Игоря и его государства представлял другой народ – печенеги. Орды этих кочевников пришли в IX веке из-за Волги и поселились вблизи границ Киевской Руси. Со временем они взяли контроль над степями вблизи границ Древнерусского государства. Фактически с десяток орд печенегов стали хозяевами степного пространства между Дунаем и Доном, что создало угрозу приграничным пространствам Руси и оказало неблаготворное влияние на внешнеполитическую ситуацию.

Простыми словами, печенеги были разбойниками, основным источником дохода которых был грабеж. И отношения русичей с ними носили враждебный характер. Печенеги совершали набеги на мирные русские поселения, разрушали их, отбирали скот, брали пленных. Разбойному нападению подвергались и купеческие караваны.

После того, как хазары разгромили войска Игоря, печенеги набрались смелости и решили «добить» Игоря, напав на процветающий Киев, с целью поживиться столичными богатствами. Но этому сбыться было не суждено. К моменту подхода печенегов к Киеву, Игорь собрал внушительное войско, чтобы отразить атаку.

Это военное столкновение нельзя назвать масштабным, но тем не менее Игорь стал первым князем, отразившим нападение печенегов. В итоге орды бежали и даже был заключен мирный договор, по условиям которого печенеги не имели права 5 лет тревожить русские земли. По истечению этого соглашения печенеги вновь стали нападать на русских и это уже привело к крупному сражению. По более поздней информации «Повести временных лет» Игорь уже не отражал нападение, а сам пошёл с войной на печенегов, и этот поход закончился его победой.

Два последующих поколения печенегов не допускали даже мысли тревожить Русь. Очередная атака проявится только лишь в 968 году. Делаем вывод о том, что Игорь обеспечил покой своему государству на целых 48 лет.

Примечательно, что побежденные печенеги оказались в зависимости от Игоря и входили в военные отряды во время его похода на Константинополь. И это было хорошим подспорьем, усиливающим силы его войск.

Всё это говорит о том, что Древнерусское государство при Игоре было мощной державой, не только побеждающее врагов, но и подчинявшее их себе. Об этом говорится и в других источниках – в арабских записях, где сказано, что только русские имеют право плавать по реке Дон и Черному морю и называют их «Русскими».

Зарождается колонизация на территории Причерноморья. Сначала на Таманском полуострове, вблизи Керчи, у границ Хазарии. Тем самым русские приблизились к византийским колониям Крыма и вызвали негатив с их стороны. Военно-политическое руководство начало нарушать заключенные с Олегом договоры, и всячески противодействовать усилению Руси. Отношения между государствами обострились. И в 941 году началась война. Игорь отправился в поход на Константинополь. Такая миниатюра описана в Радзилловской летописи.

Этот поход был грандиозным. На Царьград шло десять тысяч кораблей, а это в 5 раз больше войска, с которым когда-то победил Олег. Но эффекта внезапности не получилось – болгары-союзники предупредили византийского императора о надвигающемся войске Игоря.

Греки имели неоспоримое преимущество. Их корабли были снабжены так называемым «греческим огнем» - горючая смесь подавалась через медные трубы, прилипала к частям корабля противника и могла гореть даже в воде, а значит потушить ее было практически невозможно. Воины тонули в тяжелых доспехах. Сражение закончилось победой Византийского военного флота. Записи об этом сохранились не только в летописях, но и в трудах арабского историка Аль-Макина и в писаниях византийских историков.

Но неудача столько масштабного похода Игоря не остановила. Он завоевывает Дербент, Ширван и город Берда и снова направляется в Византию, но уже с еще более мощной армией. Общее число собранных воинов уже доходило до 80 тысяч. А наступление шло как по морю, так и сухопутно вдоль берега через Дунай.

Византийское руководство оценило все риски и навстречу надвигающимся войскам Игоря отправило послов с просьбой о перемирии и с предложением взять дань. Князь посоветовался с воинами и согласился отступить с богатыми дарами. Это была грандиозная военно-политическая победа без сражения, вследствие которой был заключен еще более сильный новый мирный договор.

Этот поход стал последним успешным крупным результатом Великого князя. Ему уже было 67 и последующие годы он планировал провести мирно, уделяя время своему сыну Святославу и готовя его занять престол. Но судьба распорядилась иначе.