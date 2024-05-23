Игорь Рюрикович: начало правления Почему сына Рюрика и мужа княгини Ольги прозвали «Старым»? По одной из версий это прозвище он получил, потому что взошёл на престол довольно поздно – в 37 лет, после смерти Олега, по другой – в роду было два Игоря, поэтому одного из них решили называть именно так.

Рюрик умер в 879 году, оставив сына от жены Ефанды. Так как наследник на момент смерти отца был мал, князю пришлось передать власть родичу Олегу.

Игорь женился на княгине Ольге в 903 году, а взошел на престол в 912, после смерти Олега, получив во владение достаточно большую территорию Руси.

Князь киевский Игорь является основоположником правящей династии Рюриковичей и первым, чье имя упоминается в зарубежных исторических источниках, в которых его называют Ингер.

Тем не менее о нем мало известно. Отсюда можно сделать вывод о том, что о его имени старались забыть и это был заговор. Возможная причина – факт его гибели, который был описан в «Повести временных лет», но появился только спустя десятки лет, что не дает основания считаться события документальным свидетельством. Но именно «повесть» стала основным источником информации об Игоре и подавалась с негативным описанием.

Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал, что на восприятие Игоря в негативном ключе повлияли два факта: допущенная возможность печенегам утвердиться в соседстве, и непомерная алчность в сборе дани с народа. После этого образ «жадного князя» стали по цепочке описывать и в других источниках. При этом никого не смущало слишком скудное описание человека, внёсшего весомый в клад в историю Руси, сохранившего Древнерусское государство в то время, как остальные одно за одним рушились. Ему удалось закрепить империю, с мнением и интересами которой стали считаться соседние, причем ведущие, государства того периода. Есть основание полагать, что князь Игорь Рюрикович стал жертвой недосказанности и возможного искажения событий тех лет, а также фактов своей реальной жизни, что, впрочем, считается нормальным и частым в русской истории.

Рассмотрим основные этапы его деятельности. Игорь был сыном князя Рюрика, который в 854 году во Фрисландии в бою с германским императором Лотарем потерпел поражение и бежал с уцелевшей дружиной. В 862 году Рюрик был приглашен княжить в Ладогу славянскими племенными союзами словен, финно-угорских чуди, веси и кривичей.

По словам В.Н. Татищева есть летописные сведения, которые позволяют полагать, что Рюрик является внуком Гостомысла, который был первым князем новгородским и имел четыре сына и три дочери. Последние вышли замуж за князей соседствующих государств. Сыновья умерли или погибли на войне, в связи с чем у Гостомысла наследников не осталось. Тогда он и решил пригласить детей своей дочери Умилы в Новгород, которых звали Трувор, Синевус и Рюрик.

Если верить древнерусскому праву, Рюрик считался князем-изгоем, то есть потерявшим свой удел. Исходя из этого, мог потерять власть в любой момент, так как не имел особенных прав на княжеский престол и быть изгнанным из Новгорода. Но Рюрик не боялся, этот период был для него лишь временным перерывом перед продолжением борьбы за свою власть и восстановления авторитета во Фрисландии. Тем не менее история сделала его родоначальником как древнерусской княжеской, так и впоследствии царской династии. Исходной датой появления российского государства считается 21 сентября 862 года – день прибытия Рюрика в Новгородское городище.

У Рюрика было несколько жен, одну из которых звали Ефанда, которая была дочерью князя уманского, родом из норвежских королей.

Некоторые историки полагают, что Олег был родным братом Ефанды, который и взял опеку над двухлетним Игорем по настоянию самого Рюрика после его смерти.

Впервые об Игоре упоминается, когда Олег в 882 году совершил поход на Киев. Говорится, что малолетнему князю тогда было пять лет. Тогда Олег на берегу Днепра показал мальчика Аскольду и Диру, указав им на то, что те не князья, однако сам он из княжеского рода, а Игорь – сын Рюрика.

Править вместо отца Игорь мог только по достижении семнадцатилетнего возраста, в то время считавшимся совершеннолетием. Но Олег не позволил парню занять место отца, так как речь уже шла не только о Новгороде, а о захваченном Киевском престоле. Но Игорь в любом случае был не только подопечным Олега, но и являлся наследником, так как своих детей у князя не было. Он показывал своим примером, как нужно править и готовился передать юноше уже укрепленное Древнерусское государство.

Олег отличался многими положительными качествами, отлично владел ратным делом, за что и был прозван Вещим, что означало, что человек знает то, что скрыто от обычных людей, просчитывает свои действия на сотни шагов вперед и после казни Аскольда и Дира это помогло убедить горожан, что такому правителю можно передать власть.

Игорь стал правой рукой Олега, сопровождал его во многих походах и часто замещал в Киеве во время его отсутствия.

Воинской науке юношу обучали приближенные дружинники-викинги. Олег считал, что будущий правитель прежде всего должен быть профессионально подготовлен в ратном деле. Всё это время Игорь находился как бы в тени Великого князя.

Времена создания Русского государства в летописях упоминаются скудно. Игорь знал, что станет преемником Олега, уважал своего наставника и терпеливо ждал, когда власть перейдёт к нему, что редко встречается в семьях, когда речь идет о правлении.

Сохранилось лишь несколько записей об основных этапах взросления Игоря. Впервые он остался самостоятельно править Киевской Русью в 911 году, когда Олег отправился с войском на Византию. Через год, после его смерти Игорь становится единоличным правителем. По тем временам ему досталось крупное государство из различных областей и городов, которые лишь начинали привыкать сосуществовать все вместе. Отсюда главной его целью являлось сохранить территорию и не допустить военного вторжения внешних государств.

Став самостоятельным правителем, Игорь впервые себя проявил, когда в 912-914 гг. подавил восстание древлян. За поднявшийся бунт князь наложил на них еще большую дань, чем до этого была при Олеге.

В 914 году Древнерусское государство расширяет границы и получает во владение земли угличей, что находились у Черного моря. Примечательно, что при Олеге угличи были лишь союзниками Киевского княжества, не чинившими препятствий русским купцам в торговом судоходстве по Днепру. Войска Игоря захватили столицу Пересечну и за три года вынудили угличей сдаться, обложив их данью.