Игорь Рюрикович: гибель Почему сына Рюрика и мужа княгини Ольги прозвали «Старым»? По одной из версий это прозвище он получил, потому что взошёл на престол довольно поздно – в 37 лет, после смерти Олега, по другой – в роду было два Игоря, поэтому одного из них решили называть именно так.

После успешного византийского похода, Игорь отправился традиционным для русских князей маршрутом сбора дани.

Хронология его жизни предполагает, что князь на тот момент был старше 65 лет и последующие годы он планировал провести мирно, уделяя время своему сыну Святославу и готовя его занять престол. Но судьба распорядилась иначе.

Трагическая гибель

Истинная причина гибели князя Игоря до сих пор непонятна. Официальная – изложена в «Повести временных лет», но она была написана лишь через 100 лет после этого события, поэтому вполне вероятно, что за это время обросла недостоверными легендами. Согласно этому писанию, дружина князя, недовольная своим содержанием, потребовала Игоря повторно отправиться за данью к древлянам. Большую часть воинов он отправил домой и вернулся в Искоростеня с малочисленным количеством своей дружины.

Согласно летописи, в тот же год сказала дружина Игорю: "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдем, князь, с нами за данью, да и ты добудешь, и мы". И послушал их Игорь, рассказывает летопись, и пошел к древлянам за данью, и прибавил к прежней дани новую; и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошел он в свой город. Когда же он шел назад, поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще".

Князь Мал решил, что ненасытного Игоря следует убить и вот он самый подходящий момент. Согласно летописи, князь сказал: "Если повадился волк к овцам, то выносит все стадо, пока не убьют его. Так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем идешь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их Игорь. И древляне, выйдя из города Искоростеня против Игоря, убили Игоря и дружину его, так как было ее мало. И погребен был Игорь в Древлянской земле у Искоростеня.

По словам Иоанна Цимисхия, “он был взят ими в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое”. Близ Искоростеня он и был похоронен под высоким курганом.

По сути, древляне защищались от грабежа. Но возникает ряд вопросов, которые ставят под сомнение правдоподобность этих событий.

Славяне испокон веков славились щедростью, а Игорь решивший собрать дань дважды отличился алчностью. Да и пока князь был жив, его никто и не смел упрекнуть в жадности.

Летописец не сообщает, почему Игорь вдруг отправил дружину домой в то время, как сбор дани подразумевал полугодовой временной период. Вызывает сомнения и то, что Игорь отказался от крупной дани в других городах, чтобы вернуться и добрать ничтожную. Всё это не похоже на князя, сокрушившего крупнейшее Византийское государство, даже не вступив с ним в сражение. Слишком много и других несостыковок в этой версии, поэтому ее «легендарность» очевидна. И, судя по всему, писалось это всё по информации из исторических греческих источников, а греки в этом имели свой интерес.

Стоит отметить, что Игорь сумел укрепить, едва оформленные на момент его вступления на престол, границы Древнерусского государства. Князь правил Русью 33 года и всё это время обеспечивал безопасность державы. А результаты его правления ничуть не уступают результатам правления князя Олега, Святослава и других знаменитых правителей Древней Руси.

Игорь Старый за свой короткий срок правления работал над усилением княжеской власти, тем самым продолжив дело Олега. Увеличил территорию Руси и урегулировал с Византией торговые связи. Он оставил прочную основу для развития государства, мощную державу и наследников, которые правили еще несколько веков.