Где находится Тмутаракань? Задайте кому-нибудь вопрос: «Где находится Тмутаракань?» Многих вы поставите в тупик. Нет, конечно, если кого-то нужно послать куда подальше, например, на край земли, то вспомнят обязательно Тмутаракань. Но где, собственно, она находится, вспомнить не так-то просто. Тмутаракань – древнейший русский город, и находился он в древности не в каких-то экзотических краях, а на землях теперешней станицы Тамань в хорошо известном всем Краснодарском крае. Это место на побережье Чёрного моря издавна интересовало торговых людей, а заодно и завоевателей, которые все вместе и создали интересную историю Тмутаракани. Давным-давно Мы не будем забираться очень далеко в глубь веков, но остановимся на более-менее известных... На чтение: 15 минут

Задайте кому-нибудь вопрос: «Где находится Тмутаракань?» Многих вы поставите в тупик. Нет, конечно, если кого-то нужно послать куда подальше, например, на край земли, то вспомнят обязательно Тмутаракань. Но где, собственно, она находится, вспомнить не так-то просто.

Тмутаракань – древнейший русский город, и находился он в древности не в каких-то экзотических краях, а на землях теперешней станицы Тамань в хорошо известном всем Краснодарском крае. Это место на побережье Чёрного моря издавна интересовало торговых людей, а заодно и завоевателей, которые все вместе и создали интересную историю Тмутаракани.

Давным-давно

Мы не будем забираться очень далеко в глубь веков, но остановимся на более-менее известных фактах. Считается, что этот город-порт, который назывался Гермонасса, был основан в VI веке до н. э. и входил в состав эллинского Боспорского государства. Соседями у него были Пантикапей и Горгиппия, которые мы сегодня знаем как Керчь и Анапу. Судьба Гермонассы для античного города вполне благополучна, она просуществовала целое тысячелетие, и только в VI веке нового тысячелетия её захватили тюрки, после чего и поселение стало называться Тумен-Тархан. Тюркскому каганату повезло меньше, уже в IX веке он распался, а город перешёл под хазарское правление и получил новое название Самкерц.

Древнерусский след

Теперь самое время вспомнить отечественную историю и походы киевского князя Святослава Игоревича против Хазарского каганата . Эти походы окончились полным разгромом хазар. А на этих землях в X веке образуется Тмутараканское княжество со столицей, понятное дело, в городе Тмутаракань. Таким образом, мы отвечаем не только на поставленный вопрос, где что находится, но и сообщаем вам самое главное: Тмутаракань – это древнейший русский город, просуществовавший до конца XI века.

В летописях встречаются варианты названия: это и Тмуторокань, Тмутороконь, Тьмуторокань, Тмуторотань, Торокань. Современники пишут о крупном торговом городе с гаванью. Именно через Тмутаракань осуществлялись экономические и политические контакты русских княжеств с народами Северного Кавказа и Византией. Город привлекал греков, аланов, хазар, славян и армян. В 1022 году князь Мстислав Владимирович, правивший Тмутараканью, построил здесь церковь Богородицы. А в 1068 году князь Глеб Святославович провёл исследования и прямо по льду измерил ширину Керченского пролива между древнерусским городом Корчевом (Керчью) и Тмутараканью. Это расстояние составило 14 тысяч саженей, или 24 (более привычных нам) километра. Но уже вскоре Древнюю Русь захлёстывают междоусобные распри, растёт давление Константинополя, и Киев в 1094 году теряет контроль над городом. Тмутаракань переходит под управление Византийской империи и получает новое название – Таматарха. Но, что примечательно, торговые отношения с Русью не были утрачены, пока эти связи не перекрыли половецкие набеги.

Рождение Тамани

В XIII веке город ненадолго входит в состав Золотой Орды и называется Матрикой, затем меняет хозяев и находится под властью купцов из Генуи (название опять меняется, но звучит похоже, теперь – Матрега). В 1475 году город попадает под власть Османской империи, после чего название становится уже вполне знакомым – Таман.

В состав Российской империи город вошёл в 1792 году и получил привычное название Тамань, а с 1849 года поселение стало именоваться станицей, здесь обосновалась база флотилии Кубанского казачьего войска.

В годы Великой Отечественной войны здесь шли ожесточённые бои за Таманский полуостров, и в 1943 году Тамань была окончательно освобождена от захватчиков. В самом начале нашего повествования мы говорили, что мало кто сможет рассказать о Тмутаракани. Сегодня вы сами сможете узнать об этом городе много интересного, если побываете в станице Тамань. Здесь расположен очень интересный археологический комплекс «Гермонасса-Тмутаракань», наглядно рассказывающий о многовековой жизни людей в этих краях. Здесь постоянно ведётся поисковая работа, и эти земли являются самым настоящим кладезем сокровищ для учёных.

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