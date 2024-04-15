Был ли стар Игорь Рюрикович Почему сына Рюрика и мужа княгини Ольги прозвали «Старым»? По одной из версий это прозвище он получил, потому что взошёл на престол довольно поздно – в 37 лет, после смерти Олега, по другой – в роду было два Игоря, поэтому одного из них решили называть именно так. На чтение: 15 минут

Почему сына Рюрика и мужа княгини Ольги прозвали «Старым»? По одной из версий это прозвище он получил, потому что взошёл на престол довольно поздно – в 37 лет, после смерти Олега, по другой – в роду было два Игоря, поэтому одного из них решили называть именно так.

Игорь старый не имел княжеского рода?

Эта версия лишает Игоря не только княжеского происхождения, но и связи с Рюриковичами в целом. Когда Новгородом управлял Рюрик, он захватывал прилежащие территории, тем самым усиливая свою власть и накапливая богатство. Но не давал покоя жадному варягу процветающий Киев, которым правил князь Аскольд. На фоне его княжества Новгород и его окрестности выглядели жалкими трущобами, Киев вызывал у Рюрика зависть и злобу. При этом отобрать его князь не решался. Аскольд имел мощную армию и при желании мог сам захватить любую территорию, которую ему только вздумается. Рюрику приходилось только завистливо вздыхать. Олегу, который перенял эстафету правления и тоже испытывал желание захватить Киев, повезло больше. В старости Аскольд принял христианскую веру, и заставил сделать то же самое всех своих подданых. Так как вера была личным выбором каждого в те времена, такое принуждение породило ряд протестов, вследствие чего было принято решение менять князя. Старшие дружинники и бояре остановились на Олеге, который к этому времени уже добился статуса блестящего правителя и к тому же был язычником. Решено – в Новгород секретно направляют людей на переговоры. Олег не долго сопротивлялся, собрал подданых и отправился на юг. Эта авантюра очень не понравилась киевской знати, которая боялась за своё место и хотела гарантий. Именно в этот момент появляется Игорь.

По одной из версий Ольга, ставшая женой Игоря была дочерью Олега, наследников у него не было. Им автоматически становится Игорь после женитьбы на Ольге. Кстати, он был сыном боярина, поэтому Олег фактически породнился с Киевской знатью, чем укоренил свое положение. Киев становится центром Руси, править начинает Игорь, который «свой», Олег приобретает статус Великого князя и в его подчинение попадает территория Любеча и Смоленска. Как утверждают эксперты, подобный случай в истории не первый, поэтому такое могло быть вполне. Но именно здесь – вряд ли.

Боярин обладал многим: мог иметь богатство и земли, определенную власть и влияние, мог свергнуть князя или даже убить, но к абсолютной власти не допускался. Личные заслуги и качества не давали права на престол. Человек должен был родиться в определенном роду, иметь «положенное» происхождение. Люди верили, что за выбор иного правителя их покарают Высшие Силы.

Лишь единственный раз в 1212 году к власти пришел боярин Владислав в Галиче и для него это закончилось печально. В истории России был единственный правитель без определенного рода – это Борис Годунов, что тоже закончилось плохо как для него, для его семьи и для государства в целом. Страну настиг страшный голод, началось Смутное время, держава оказалась на краю пропасти. Впоследствии были десятки правителей-самозванцев, которые выдавали себя за потомков то рода Романовых, то Рюриковичей.

Если говорить о IX веке, для которого характерно язычество, всё держалось на обычаях и законах Высших Сил, нарушение которых жестоко каралось, не дожидаясь возмездия свыше. Можно сделать вывод о том, что поляне так легко допустили к власти Олега, потому что тот был князем, а убийство Аскольда – нечто иное как Воля свыше. Ко всему этому, его смерть могли воспринять как наказание Высшими Силами за отказ от язычества и принятие христианства. Олег в этом случае выступил не как убийца, а как исполнитель Воли Божьей, что только укрепляло его авторитет.

Приходим к выводу, что Игорь не мог являться представителем Киевской знати. Даже женитьба на Ольге не давала ему права стать наследником Олега. Это обязательно бы вызвало недовольство бояр. А следовательно, и потомки Игоря не могли бы считаться князьями, так как таких не воспринял бы ни один лидер соседних народов.

Кажется, что некняжеское происхождение Игоря вполне логично, но это ошибка, как и большинство других подобных теорий.

Биография

Рюрик умер в 879 году, оставив сына от жены Ефанды. Так как наследник на момент смерти отца был мал, князю пришлось передать власть родичу Олегу.

Игорь женился на княгине Ольге в 903 году, а взошел на престол в 912, после смерти Олега, получив во владение достаточно большую территорию Руси.

Князь киевский Игорь является основоположником правящей династии Рюриковичей и первым, чье имя упоминается в зарубежных исторических источниках, в которых его называют Ингер.

Тем не менее о нем мало известно. Отсюда можно сделать вывод о том, что о его имени старались забыть и это был заговор. Возможная причина – факт его гибели, который был описан в «Повести временных лет», но появился только спустя десятки лет, что не дает основания считаться события документальным свидетельством. Но именно «повесть» стала основным источником информации об Игоре и подавалась с негативным описанием.

Н.М. Карамзин в «Истории государства Российского» писал, что на восприятие Игоря в негативном ключе повлияли два факта: допущенная возможность печенегам утвердиться в соседстве, и непомерная алчность в сборе дани с народа. После этого образ «жадного князя» стали по цепочке описывать и в других источниках. При этом никого не смущало слишком скудное описание человека, внёсшего весомый в клад в историю Руси, сохранившего Древнерусское государство в то время, как остальные одно за одним рушились. Ему удалось закрепить империю, с мнением и интересами которой стали считаться соседние, причем ведущие, государства того периода. Есть основание полагать, что князь Игорь Рюрикович стал жертвой недосказанности и возможного искажения событий тех лет, а также фактов своей реальной жизни, что, впрочем, считается нормальным и частым в русской истории.

Рассмотрим основные этапы его деятельности. Игорь был сыном князя Рюрика, который в 854 году во Фрисландии в бою с германским императором Лотарем потерпел поражение и бежал с уцелевшей дружиной. В 862 году Рюрик был приглашен княжить в Ладогу славянскими племенными союзами словен, финно-угорских чуди, веси и кривичей.

По словам В.Н. Татищева есть летописные сведения, которые позволяют полагать, что Рюрик является внуком Гостомысла, который был первым князем новгородским и имел четыре сына и три дочери. Последние вышли замуж за князей соседствующих государств. Сыновья умерли или погибли на войне, в связи с чем у Гостомысла наследников не осталось. Тогда он и решил пригласить детей своей дочери Умилы в Новгород, которых звали Трувор, Синевус и Рюрик.

Если верить древнерусскому праву, Рюрик считался князем-изгоем, то есть потерявшим свой удел. Исходя из этого, мог потерять власть в любой момент, так как не имел особенных прав на княжеский престол и быть изгнанным из Новгорода. Но Рюрик не боялся, этот период был для него лишь временным перерывом перед продолжением борьбы за свою власть и восстановления авторитета во Фрисландии. Тем не менее история сделала его родоначальником как древнерусской княжеской, так и впоследствии царской династии. Исходной датой появления российского государства считается 21 сентября 862 года – день прибытия Рюрика в Новгородское городище.

У Рюрика было несколько жен, одну из которых звали Ефанда, которая была дочерью князя уманского, родом из норвежских королей.

Некоторые историки полагают, что Олег был родным братом Ефанды, который и взял опеку над двухлетним Игорем по настоянию самого Рюрика после его смерти.

Впервые об Игоре упоминается, когда Олег в 882 году совершил поход на Киев. Говорится, что малолетнему князю тогда было пять лет. Тогда Олег на берегу Днепра показал мальчика Аскольду и Диру, указав им на то, что те не князья, однако сам он из княжеского рода, а Игорь – сын Рюрика.

Править вместо отца Игорь мог только по достижении семнадцатилетнего возраста, в то время считавшимся совершеннолетием. Но Олег не позволил парню занять место отца, так как речь уже шла не только о Новгороде, а о захваченном Киевском престоле. Но Игорь в любом случае был не только подопечным Олега, но и являлся наследником, так как своих детей у князя не было. Он показывал своим примером, как нужно править и готовился передать юноше уже укрепленное Древнерусское государство.

Олег отличался многими положительными качествами, отлично владел ратным делом, за что и был прозван Вещим, что означало, что человек знает то, что скрыто от обычных людей, просчитывает свои действия на сотни шагов вперед и после казни Аскольда и Дира это помогло убедить горожан, что такому правителю можно передать власть.

Игорь стал правой рукой Олега, сопровождал его во многих походах и часто замещал в Киеве во время его отсутствия.

Воинской науке юношу обучали приближенные дружинники-викинги. Олег считал, что будущий правитель прежде всего должен быть профессионально подготовлен в ратном деле. Всё это время Игорь находился как бы в тени Великого князя.

Времена создания Русского государства в летописях упоминаются скудно. Игорь знал, что станет преемником Олега, уважал своего наставника и терпеливо ждал, когда власть перейдёт к нему, что редко встречается в семьях, когда речь идет о правлении.

Сохранилось лишь несколько записей об основных этапах взросления Игоря. Впервые он остался самостоятельно править Киевской Русью в 911 году, когда Олег отправился с войском на Византию. Через год, после его смерти Игорь становится единоличным правителем. По тем временам ему досталось крупное государство из различных областей и городов, которые лишь начинали привыкать сосуществовать все вместе. Отсюда главной его целью являлось сохранить территорию и не допустить военного вторжения внешних государств.

Став самостоятельным правителем, Игорь впервые себя проявил, когда в 912-914 гг. подавил восстание древлян. За поднявшийся бунт князь наложил на них еще большую дань, чем до этого была при Олеге.

В 914 году Древнерусское государство расширяет границы и получает во владение земли угличей, что находились у Черного моря. Примечательно, что при Олеге угличи были лишь союзниками Киевского княжества, не чинившими препятствий русским купцам в торговом судоходстве по Днепру. Войска Игоря захватили столицу Пересечну и за три года вынудили угличей сдаться, обложив их данью.

После смерти Олега внутри государства разразилась смута. Как только Игорь укрепил свой авторитет среди народа, отправился в первый масштабный поход к Каспийскому морю.

Этот поход был еще грандиознее по своему замыслу, чем поход Олега на Царьград за счет того, что в него входила и морская, и сухопутная пехоты. Игорь сумел дойти со своими войсками почти за 2 тысячи километров от своего государства.

На побережье Каспийского моря у города Баку войска Игоря столкнулись с хазарами, перекрывшими путь. В качестве «пропуска» добычу условились поделить пополам. Обещание было выполнено, но алчные хазары захотели вторую часть и вступили в схватку против Игоря. Неравный бой продолжался три дня. Часть многотысячных войск Великого князя была перебита. Из 50 тысячного отряда лишь пяти тысячам удалось уйти на ладьях по Волге, где на них, в свою очередь, уже напали камские болгары и буртасы. Русское войско было уничтожено, растеряв все свои результаты. Судя по всему, поэтому поход не был отражен в истории.

Этот поступок хазар не остался безнаказанным. Только мстил уже не Игорь, а его сын Святослав. Сначала он нанёс поражение, затем и вовсе изничтожил Хазарский каганат.

В те времена наибольшую угрозу для Игоря и его государства представлял другой народ – печенеги. Орды этих кочевников пришли в IX веке из-за Волги и поселились вблизи границ Киевской Руси. Со временем они взяли контроль над степями вблизи границ Древнерусского государства. Фактически с десяток орд печенегов стали хозяевами степного пространства между Дунаем и Доном, что создало угрозу приграничным пространствам Руси и оказало неблаготворное влияние на внешнеполитическую ситуацию.

Простыми словами, печенеги были разбойниками, основным источником дохода которых был грабеж. И отношения русичей с ними носили враждебный характер. Печенеги совершали набеги на мирные русские поселения, разрушали их, отбирали скот, брали пленных. Разбойному нападению подвергались и купеческие караваны.

После того, как хазары разгромили войска Игоря, печенеги набрались смелости и решили «добить» Игоря, напав на процветающий Киев, с целью поживиться столичными богатствами. Но этому сбыться было не суждено. К моменту подхода печенегов к Киеву, Игорь собрал внушительное войско, чтобы отразить атаку.

Это военное столкновение нельзя назвать масштабным, но тем не менее Игорь стал первым князем, отразившим нападение печенегов. В итоге орды бежали и даже был заключен мирный договор, по условиям которого печенеги не имели права 5 лет тревожить русские земли. По истечению этого соглашения печенеги вновь стали нападать на русских и это уже привело к крупному сражению. По более поздней информации «Повести временных лет» Игорь уже не отражал нападение, а сам пошёл с войной на печенегов, и этот поход закончился его победой.

Два последующих поколения печенегов не допускали даже мысли тревожить Русь. Очередная атака проявится только лишь в 968 году. Делаем вывод о том, что Игорь обеспечил покой своему государству на целых 48 лет.

Примечательно, что побежденные печенеги оказались в зависимости от Игоря и входили в военные отряды во время его похода на Константинополь. И это было хорошим подспорьем, усиливающим силы его войск.

Всё это говорит о том, что Древнерусское государство при Игоре было мощной державой, не только побеждающее врагов, но и подчинявшее их себе. Об этом говорится и в других источниках – в арабских записях, где сказано, что только русские имеют право плавать по реке Дон и Черному морю и называют их «Русскими».

Зарождается колонизация на территории Причерноморья. Сначала на Таманском полуострове, вблизи Керчи, у границ Хазарии. Тем самым русские приблизились к византийским колониям Крыма и вызвали негатив с их стороны. Военно-политическое руководство начало нарушать заключенные с Олегом договоры, и всячески противодействовать усилению Руси. Отношения между государствами обострились. И в 941 году началась война. Игорь отправился в поход на Константинополь. Такая миниатюра описана в Радзилловской летописи.

Этот поход был грандиозным. На Царьград шло десять тысяч кораблей, а это в 5 раз больше войска, с которым когда-то победил Олег. Но эффекта внезапности не получилось – болгары-союзники предупредили византийского императора о надвигающемся войске Игоря.

Греки имели неоспоримое преимущество. Их корабли были снабжены так называемым «греческим огнем» - горючая смесь подавалась через медные трубы, прилипала к частям корабля противника и могла гореть даже в воде, а значит потушить ее было практически невозможно. Воины тонули в тяжелых доспехах. Сражение закончилось победой Византийского военного флота. Записи об этом сохранились не только в летописях, но и в трудах арабского историка Аль-Макина и в писаниях византийских историков.

Но неудача столько масштабного похода Игоря не остановила. Он завоевывает Дербент, Ширван и город Берда и снова направляется в Византию, но уже с еще более мощной армией. Общее число собранных воинов уже доходило до 80 тысяч. А наступление шло как по морю, так и сухопутно вдоль берега через Дунай.

Византийское руководство оценило все риски и навстречу надвигающимся войскам Игоря отправило послов с просьбой о перемирии и с предложением взять дань. Князь посоветовался с воинами и согласился отступить с богатыми дарами. Это была грандиозная военно-политическая победа без сражения, вследствие которой был заключен еще более сильный новый мирный договор.

Этот поход стал последним успешным крупным результатом Великого князя. Ему уже было 67 и последующие годы он планировал провести мирно, уделяя время своему сыну Святославу и готовя его занять престол. Но судьба распорядилась иначе.

Трагическая гибель

Истинная причина гибели князя Игоря до сих пор непонятна. Официальная – изложена в «Повести временных лет», но она была написана лишь через 100 лет после этого события, поэтому вполне вероятно, что за это время обросла недостоверными легендами. Согласно этому писанию, дружина князя, недовольная своим содержанием, потребовала Игоря повторно отправиться за данью к древлянам. Большую часть воинов он отправил домой и вернулся в Искоростеня с малочисленным количеством своей дружины. Князь Мал решил, что ненасытного Игоря следует убить и вот он самый подходящий момент. Если верить источникам Византии, князя привязали веревками к деревьям и разорвали на две части.

По сути, древляне защищались от грабежа. Но возникает ряд вопросов, которые ставят под сомнение правдоподобность этих событий.

Славяне испокон веков славились щедростью, а Игорь решивший собрать дань дважды отличился алчностью. Да и пока князь был жив, его никто и не смел упрекнуть в жадности.

Летописец не сообщает, почему Игорь вдруг отправил дружину домой в то время, как сбор дани подразумевал полугодовой временной период. Вызывает сомнения и то, что Игорь отказался от крупной дани в других городах, чтобы вернуться и добрать ничтожную. Всё это не похоже на князя, сокрушившего крупнейшее Византийское государство, даже не вступив с ним в сражение. Слишком много и других несостыковок в этой версии, поэтому ее «легендарность» очевидна. И, судя по всему, писалось это всё по информации из исторических греческих источников, а греки в этом имели свой интерес.

Стоит отметить, что Игорь сумел укрепить, едва оформленные на момент его вступления на престол, границы Древнерусского государства. Князь правил Русью 33 года и всё это время обеспечивал безопасность державы. А результаты его правления ничуть не уступают результатам правления князя Олега, Святослава и других знаменитых правителей Древней Руси.

Игорь Старый за свой короткий срок правления работал над усилением княжеской власти, тем самым продолжив дело Олега. Увеличил территорию Руси и урегулировал с Византией торговые связи. Он оставил прочную основу для развития государства, мощную державу и наследников, которые правили еще несколько веков.

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