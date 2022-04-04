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Владимир Мономах родился в 1053 году. Сын князя Всеволода Ярославича и, предположительно, дочери византийского императора Константина IV Мономаха, Марии. Прозвище Мономах он получил в наследство от матери.

До 1093 года Владимир Всеволодович в основном был вассалом своих дядьев и отца. Он правил в Ростове, Смоленске, Волыни, Чернигове и Переяславле. В эти годы он зарекомендовал себя и как хороший полководец. В 1076 году совершил поход в Силезию и Чехию, в 1077-м принял участие в войнах Всеволода с Всеславом Полоцким. В конце 1070-х – начале 1090-х совершил 12 успешных походов против половцев и в 1080 году – против торков.

С 1093 года Мономах – союзник великого князя Киевского – Святополка Изяславича, принимал участие во всех его боевых походах. Стал участником двух княжеских съездов – Любечского (1097) и Уветичского (1100), которые должны были покончить с усобицами между князьями.

В 1096 году на Русь было совершено крупное нападение половцев. Мономах разбил у Зарубинского брода на Днепре хана Тугоркана, а в 1107 году вместе с другими князьями разгромил хана Боняка. Именно при Мономахе Русь переходит от защиты к наступлению. К началу 1120-х годов донская группировка половцев откочевывает от границ Руси на Северный Кавказ.

Киевский князь

В 1113 году умирает киевский князь Святополк Изяславич, в Киеве вспыхивает народное восстание. 4 мая 1113 года Владимир Мономах был приглашен на княжение в Киев. Принимали его с большими почестями.

Восстание постепенно стихло, но Владимир Мономах был вынужден законодательным путем улучшить положение низов. Был обнародован «Устав Владимира Мономаха» («Устав о резах»), который в дальнейшем вошел в состав «Русской правды». В результате этих действий были ограничены прибыли ростовщиков, уточнялись условия закабаления. Эти документы не посягали на основы феодальных отношений, но облегчали положение холопов и закупов.

Период правления Владимира Мономаха, по сути, стал последним периодом усиления Киевской Руси. Он со своими сыновьями контролировал три четверти ее территории. Прочность государственной власти держалась на мощном авторитете Мономаха, который он заслужил в борьбе с половцами, а также объединении большей части земель в руках киевского князя.

Литературное наследие

В 1116 году по поручению Владимира Мономаха игумен Выдубицкого монастыря подготовил вторую редакцию «Повести временных лет», в 1118 году была подготовлена третья версия, а в 1119-м пресвитер Василий, близкий к Владимиру Мономаху, отредактировал и четвертую версию. Именно она дошла до наших дней в составе Лаврентьевской летописи 1377 года.

Мономах является автором «Поучения», которое было адресовано детям, а также всем, «кто прочтет». Это произведение состояло из трех частей: собственно «Поучения» (1099), «Летописи» походов и других дел (около 1117) и «Письма» к Олегу Святославичу (1096). Оно также вошло в Лаврентьевскую летопись.

«Поучения» стали, по сути, политической программой Мономаха. Она была направлена на сохранение федеративного характера Древнерусского государства при широкой автономии и при сохранении общерусского единства.

Владимир Мономах смог за годы своего правления на несколько десятков лет убрать угрозу половецких нападений на Русь, создать реальное политическое единство Руси, упорядочил законодательство и внес свой вклад в древнерусскую литературу.