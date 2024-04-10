6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Владимир Мономах. Между историей и легендой

Боровков Д. А.

В книге рассказывается о жизненном пути одного из наиболее известных князей Древней Руси – Владимира Всеволодовича Мономаха (1053–1125). Мономах является единственным древнерусским правителем, оставившим свою автобиографию, входящую в состав знаменитого «Поучения», созданного князем для своих детей, которое сохранилось в Лаврентьевской летописи. Тем не менее личность Мономаха по сей день окутана завесой легенд, самой известной из которых является легенда о «шапке Мономаха» и других «Мономаховых дарах», якобы полученных им от византийского императора. Об этой легенде и о многих других исторических мифах, сформировавшихся вокруг его имени, читатели смогут узнать из книги кандидата исторических наук, русиста Д. А. Боровкова.