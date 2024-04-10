6 класс | История России IX— первой трети XVI в.

Великий князь Владимир Мономах

Карпов А.

Книга рассказывает о князе Владимире Всеволодовиче Мономахе - одном из наиболее ярких правителей в истории России. Временем его княжения по существу завершается эпоха Киевской Руси, и именно ему пришлось вырабатывать те принципы, которые легли в основу нового политического устройства страны.На основе скрупулёзного разбора всех сохранившихся источников автор воссоздаёт яркий портрет князя Владимира Всеволодовича - выдающегося государственного деятеля, полководца, писателя, мыслителя, человека. Значительное внимание уделено в книге собственным сочинениям князя, прежде всего его "Поучению", а также происхождению и развитию знаменитой легенды о "шапке Мономаха" и других регалиях царской власти, унаследованных князем от византийских императоров.